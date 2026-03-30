El 80% de los españoles almacena sus datos sensibles en formato digital, según Kaspersky

Pese a que una parte significativa de los usuarios mayores de 55 años en España mantiene la preferencia por formatos físicos para almacenar información personal, el empleo del soporte digital predomina en la población general, especialmente entre los jóvenes. Según un informe elaborado por el Centro de Estudios de Mercado de Kaspersky con motivo del Día Mundial de la Copia de Seguridad, celebrado el 31 de marzo, el 80 por ciento de los españoles prefiere guardar datos sensibles, como documentos de identidad, información financiera o registros médicos, en formato digital. Esta tendencia se intensifica entre personas de 18 a 34 años a nivel global, donde el porcentaje alcanza el 90 por ciento, de acuerdo con la información publicada por Kaspersky.

La investigación de Kaspersky, según detalló el medio, indica que existen variaciones notables en los métodos de almacenamiento elegidos. En España, la mayoría opta por guardar sus archivos en ordenadores personales o discos duros externos, lo que representa el 60 por ciento de las preferencias dentro de los encuestados. También se observa un uso significativo de servicios en la nube, empleados por un 44 por ciento, mientras que un 13 por ciento confía su información delicada a servicios digitales vinculados a la administración pública. El uso exclusivo de formatos físicos se reduce al 18 por ciento del total de usuarios, aunque esta proporción se eleva a cerca del 30 por ciento entre quienes superan los 55 años de edad. Estos datos perfilan una evidente brecha generacional en el modo de manejo y protección de información personal, con los segmentos de mayor edad inclinándose hacia soportes tradicionales y las generaciones más jóvenes priorizando el entorno digital, según consignó la firma tecnológica.

Kaspersky informó que la elección mayoritaria del formato electrónico está motivada por percepciones sobre la fragilidad de los soportes físicos, como discos duros, que pueden extraviarse o presentar daños. No obstante, el informe data que la digitalización no está exenta de riesgos, puesto que los servicios en la nube pueden quedar expuestos a accesos no autorizados. Ante estas amenazas, la compañía hace especial hincapié en la necesidad de establecer rutinas sólidas para la protección y recuperación de datos sensibles.

El informe recomienda el diseño de una estrategia que contemple la realización sistemática de copias de seguridad, aspecto que cobra especial relevancia para archivos especialmente sensibles o difíciles de recuperar tras algún incidente. Entre las propuestas figura la adopción de la estrategia 3-2-1: mantener al menos tres copias de los datos relevantes, distribuirlas en dos tipos distintos de soporte y conservar al menos una copia separada físicamente del dispositivo principal utilizado.

Para los elementos más delicados, tales como contraseñas, identificaciones oficiales e información bancaria, la firma tecnológica sugiere incrementar los mecanismos de protección. Entre las opciones mencionadas figura recurrir a la autenticación multifactor (MFA) o a tecnologías de claves de acceso, conocidas como 'passkeys', que pueden gestionarse a través de aplicaciones específicas para el almacenamiento seguro de contraseñas.

Kaspersky subrayó también la importancia de automatizar los procedimientos de respaldo, aprovechando herramientas y servicios proporcionados por empresas tecnológicas. La firma recomendó, por ejemplo, habilitar la función de copias automáticas en sistemas como iCloud, Google Drive o OneDrive, presentes en los principales sistemas operativos móviles y de escritorio. Añadió que resulta necesario verificar con frecuencia el funcionamiento correcto de estos sistemas para garantizar la protección efectiva de la información almacenada.

Marina Titova, vicepresidenta de Consumo de Kaspersky, manifestó al medio que “la mejor estrategia es tratar las copias de seguridad como un proceso más: priorizar los archivos según su importancia y automatizar las copias de los datos críticos. De este modo, se protege la información realmente importante sin añadir complejidad innecesaria”. Sus palabras sintetizan la recomendación central del informe, que apunta a racionalizar los recursos empleados en seguridad y facilitar la gestión cotidiana de los datos.

El estudio, según reportó Kaspersky, busca alentar una reflexión colectiva sobre los riesgos asociados a la digitalización de la vida cotidiana. El análisis también expone que la creciente confianza en sistemas digitales exige prácticas más exigentes en materia de seguridad, tanto por parte de los proveedores tecnológicos como de los usuarios individuales. De este modo, el Día Mundial de la Copia de Seguridad se presenta no solo como una fecha simbólica, sino como una oportunidad para sensibilizar en torno a los retos y buenas prácticas relacionadas con la preservación de la información personal.

La firma tecnológica remarcó, según publicó el medio, la importancia de no depender de un solo sistema, dada la variedad de amenazas cibernéticas y fallos de dispositivos. Así, la diversificación en los métodos de respaldo y el seguimiento regular del estado de las copias constituyen el eje de su propuesta para reducir vulnerabilidades y mitigar potenciales pérdidas de datos sensibles.