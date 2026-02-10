España

Muere el padre de David Bisbal a los 84 años

Según ha informado ‘La voz de Almería’, el boxeador y ganador de siete títulos ha fallecido este martes 10 de febrero a los 84 años de edad


David Bisbal y su padre,
David Bisbal y su padre, Pepe Bisbal, en el documental 'Bisbal'. (Movistar Plus+)

José Bisbal Carrillo, una de las grandes figuras del deporte almeriense y padre del cantante David Bisbal, ha fallecido a los 84 años en su ciudad natal. Según ha informado La voz de Almería, rodeado de sus seres queridos se despide un hombre profundamente respetado en su ciudad, donde su nombre está ligado para siempre a la historia del boxeo y a una forma de entender la vida marcada por el esfuerzo, la constancia y el carisma personal. Desde hacía años padecía Alzheimer y residía en un centro especializado, donde recibió cuidados constantes y un trato cercano hasta el final.

Nacido el 1 de diciembre de 1941 en la emblemática Plaza Vieja, José Bisbal Carrillo creció en una ciudad que pronto lo vio convertirse en referente deportivo. Sus primeros pasos fueron como boxeador amateur, etapa en la que ya destacó al proclamarse campeón de Andalucía y lograr el subcampeonato de España en 1960 en la categoría de peso mosca. Un año después, en 1961, alcanzó su primer gran hito nacional al coronarse campeón de España en peso gallo, logrando el oro en los campeonatos celebrados en Madrid.

David Bisbal desvela el estado
David Bisbal desvela el estado actual de su padre (@davidbisbal)

Ese mismo año dio el salto al boxeo profesional. Su debut tuvo lugar el 15 de julio frente a Cristóbal Lobato, a quien venció por puntos. Desde el inicio dejó clara su identidad sobre el ring: un estilo técnico, inteligente y completo, basado en la defensa, la capacidad de esquivar golpes en las cuerdas y la lectura precisa de los errores del rival. No era un boxeador de fuerza bruta, sino de estrategia y cabeza fría.

Su proyección no tardó en cruzar fronteras. En 1963, apenas dos años después de su debut, conquistó el título nacional del peso gallo tras imponerse a Rafael Fernández durante las fiestas de Almería. Aquella victoria desató una celebración multitudinaria: más de cuarenta coches de caballos recorrieron la ciudad en una caravana improvisada para homenajear al campeón local. Pepe, como lo llamaban todos, ya era un ídolo popular.

David Bisbal, su padre y
David Bisbal, su padre y su hermano, José María Bisbal (Instagramj)

A lo largo de una carrera que se extendió durante 18 años, José Bisbal Carrillo disputó 83 combates profesionales, con un balance de 49 victorias, 35 derrotas y nueve empates. Fue siete veces campeón de España en las categorías de peso gallo y peso pluma y se convirtió en uno de los pioneros del boxeo español en aceptar combates internacionales. Especialmente recordados fueron sus enfrentamientos en Göteborg, donde venció en dos ocasiones al sueco Jan Persson, algo poco habitual para un púgil español de su época.

Una pasión de padres a hijos

Pero su vida no se limitó al deporte. La música fue otra de sus grandes pasiones. Cantaba con frecuencia y llegó a participar en programas de Radio Juventud de Almería, como Cantando se va a la fama u Ondas de medianoche. Esa afición musical fue, sin saberlo, una semilla que germinó en su hijo menor, David, a quien siempre apoyó en su vocación artística.

Casado con María Ferré y padre de tres hijos —José María, María del Mar y David—, vivió con orgullo la trayectoria del cantante desde sus inicios hasta su consagración tras Operación Triunfo en 2001. El propio David Bisbal ha recordado en varias ocasiones la disciplina, el sacrificio y la humanidad de su padre, valores que marcaron su infancia. Hoy, Almería despide a un campeón dentro y fuera del ring, cuyo legado deportivo y familiar permanece intacto.

