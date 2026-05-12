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El juicio de Paulina Rubio y Colate entra en su recta final: la tutora legal de su hijo plantea que el menor ingrese en un internado

Desde comienzos del mes de mayo, los tribunales de Estados Unidos estudian el futuro de la custodia del hijo de 15 años de la expareja

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Esta es la cantidad de dinero que Paulina Rubio y Colate deberán pagar en menos de 48 horas para evitar cárcel. (Foto: Infobae México/ Jesús Aviles)
Esta es la cantidad de dinero que Paulina Rubio y Colate deberán pagar en menos de 48 horas para evitar cárcel. (Foto: Infobae México/ Jesús Aviles)

La batalla judicial entre Paulina Rubio y Colate Vallejo-Nájera suma un nuevo episodio. La expareja, que se encuentra en pleno juicio para decidir una nueva custodia para Andrea Nicolás, su hijo en común, ha dejado entreveer algunos de los episodios más turbios que sucedieron entre las cuatro paredes del hogar. El proceso, que se desarrolla en los tribunales de Miami, ha entrado en su fase final, pero lejos de aclararse, el caso ha abierto nuevas grietas emocionales y testimoniales que han colocado a la expareja nuevamente en el centro de la polémica internacional.

El procedimiento judicial, que comenzó oficialmente a principios de mayo de 2026, tiene como objetivo redefinir las condiciones de custodia del adolescente, de 15 años, y determinar si su residencia habitual debe trasladarse a España junto a su padre o mantenerse en Estados Unidos bajo el cuidado de su madre. Aunque la custodia compartida se mantiene como base legal, la jueza estudia una posible reubicación del menor en función de su bienestar.

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PAULINA RUBIO Y COLATE (IMAGEN DE ARCHIVO).
PAULINA RUBIO Y COLATE (IMAGEN DE ARCHIVO).

Hasta ahora, el debate parecía centrarse en cuestiones logísticas y educativas, pero las últimas declaraciones de Colate han cambiado por completo el tono del juicio. Durante su comparecencia ante el tribunal, el empresario relató episodios de convivencia que hasta ahora no habían trascendido públicamente y que describió como profundamente marcados por la tensión y el conflicto.

Según su testimonio, durante los años de matrimonio —entre 2007 y 2012— habría vivido situaciones que califica como “difíciles de gestionar emocionalmente”. “¿Usted aseguró que la madre había sido violenta con usted?”, le preguntó la jueza al empresario. A lo que él explicó que en uno de esos episodios optó por no acudir a las autoridades ni interponer denuncia alguna: “Sí, porque para mí fue algo que nunca había ocurrido antes, ella es la madre de nuestro hijo y yo no quería ponerlo en un reporte y, mucho menos, que fuera público”.

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Paulina Rubio ha sido portada de la edición mexicana de '¡Hola!'.( Revista ¡Hola!)
Paulina Rubio ha sido portada de la edición mexicana de '¡Hola!'.( Revista ¡Hola!)

El relato del hermano de la chef Samantha Vallejo-Nágera generó un fuerte impacto en la sala. Colate aseguró que en aquel momento no supo cómo reaccionar y que decidió gestionar lo ocurrido en la intimidad. Sus palabras introdujeron una dimensión completamente nueva en el procedimiento, desplazando el foco de la custodia hacia la convivencia pasada de la pareja.

En su declaración también afirmó que arrastra consecuencias físicas derivadas de aquellos episodios, mencionando lesiones que, según él, todavía hoy son visibles. Estas afirmaciones provocaron una reacción inmediata en el tribunal, que solicitó detalles sobre posibles pruebas o informes que pudieran respaldar sus palabras. “No, bueno pues aquí tengo mi costilla rota. También tengo una cicatriz aquí en la nariz!”, afirmó el empresario.

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El estado tiene parte de la tutela del menor

La complejidad del caso ha llevado incluso a la intervención de una figura clave: la tutora legal del menor, quien ha seguido el proceso desde hace años. Su informe apunta a que el adolescente podría estar emocionalmente afectado por el conflicto prolongado entre sus padres, lo que ha abierto la puerta a medidas más drásticas para proteger su bienestar.

Según informa El Español, entre esas propuestas se ha planteado incluso la posibilidad de una residencia temporal neutral, alejada de ambos progenitores, con el objetivo de reducir el “ambiente tóxico” y ofrecerle un entorno más estable. Esta opción, aunque extrema, propone que ingrese en un internado y así se distancie tanto de España como de Estados Unidos. Sin embargo, el fallo determinará si Andrea Nicolás continúa Miami con su madre o inicia una nueva etapa en nuestro país junto a su padre, en un entorno familiar completamente distinto.

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