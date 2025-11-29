Ya pasó con el tabaco, pero las terrazas nunca pierden: los beneficios crecen pese a que los bares alerten de pérdidas por el veto al alcohol

Clientes sentados en la terraza de un bar en Girona, España, el 18 de mayo de 2020. (AP Foto/Emilio Morenatti, Archivo)

A finales de octubre, el Consejo de Ministros aprobó la ley sobre la regulación del alcohol y menores, que explica que “la exposición y acceso a las bebidas alcohólicas en los establecimientos de autoservicio deberá limitarse a un espacio concreto dentro del propio local” y separados de espacios con productos destinados a menores de edad. Además, la norma prohíbe la publicidad de bebidas alcohólicas o productos que las simulen, incluyendo sus denominaciones sociales, nombres de marcas o símbolos de las empresas productoras de las bebidas.

La medida, que tiene el objetivo de reducir el consumo de bebidas alcohólicas, sobre todo entre los más jóvenes, fue afeada desde el sector hostelero, que estiman que la aprobación de esta ley podría causar pérdidas millonarias de hasta 1.700 millones de euros y poner en peligro miles de puestos de trabajo.

Según el estudio de Análisis Económico Integral (AEI), elaborado para las asociaciones de Hostelería de España y Cerveceros, la limitación de la norma a a publicidad podría suponer un coste directo de 600 millones de euros y provocar un descenso en las ventas de los locales de entre 1.080 y 1680 millones de euros, lo que terminaría afectando a la estabilidad de 10.000 puestos de trabajo.

Además, desde la asociación destacan que en España conviven más de 10.000 locales con este tipo de mobiliario patrocinado, lo que supone entre el 70% y el 80% del total de los 130.000 bares y cafeterías en activo. Acabar con ellos “implica la retirada de logotipos, rótulos, sillas, mesas, sombrillas o servilleteros con marcas de cerveza de miles de bares y restaurantes del país”, señala el informe. Así, AEI detalla que, de aprobarse la medida, podría suponer una pérdida de 12.000 euros por local.

Los datos del tabaco en España: más de un 60% de los fumadores se plantea dejarlo.

La Ley Antitabaco no supuso pérdidas reales

Las pérdidas millonarias auguradas como consecuencia de la ley de alcohol y menores por el sector hostelero recuerda a las declaraciones contra la Ley Antitabaco. En 2009, cuando la entonces ministra de Sanidad, Trinidad Jiménez, propuso endurecer la ley para que todos los bares y restaurantes fuesen espacios sin humo, las distintas patronales del sector estimaron pérdidas en la facturación cercanas a los 12.000 millones de euros, lo que equivalía a 30.000 euros por establecimiento.

En aquel entonces, la ley impuso a los establecimientos con más de 100 metros aislar totalmente los espacios con humo o vetar la entrada al local de los fumadores. La mayoría de los hosteleros optó por invertir en reformas para adaptar los locales, puesto que los fumadores representaban el 70% de la clientela y su ausencia equivalía a renunciar al 12% de la facturación diaria, según la Asociación de Empresarios de hostelería de Málaga. Además de las pérdidas millonarias en facturación, los hosteleros apuntaron en ese momento contra el perjuicio que supondría la ley para los trabajadores, puesto que esperaban que su aprobación amenazara el puesto de 200.000 empelados en el sector.

Esta no fue la única norma contra el tabaco a la que se enfrentaron los hosteleros y fumadores. En 2011 llegó la Ley Antitabaco, que prohibió su consumo en todos los lugares públicos de ocio, restaurantes, bares, discotecas y en las puertas de hospitales, parques y colegios. Con los cambios interiorizados en la ciudadanía, en 2024 el Consejo de Ministros aprobó el Plan Integral de Prevención y Control del tabaquismo 2024.-2027 orientado a reducir su consumo y a lograr una generación libre de tabaco en España.

En 2024 la facturación aumentó un 8,1% respecto a 2023 (EuropaPress)

Aumento de los beneficios en 2023 y 2024

Aunque las restricciones a los fumadores han ido aumentando con el paso de los años, los beneficios de los hosteleros no se han visto perjudicados por estos cambios en las normativas -salvo en la pandemia-. En 2023, la hostelería en España mantuvo más de 300.000 establecimientos, empleando 1,7 millones de trabajadores y generando una facturación de 157.379 millones de euros, lo que representó el 6,7% del PIB nacional.

Para 2024, según el Anuario elaborado por la organización empresarial Hostelería de España, la facturación aumentó un 8,1% respecto a 2023 aunque, eliminando el alza de la inflación, el crecimiento real se sitúa en torno al 2,5%. Para la restauración, este incremento es del 7,1%. Además, el año pasado se superaron los 1,9 millones de trabajadores, lo que representan 200.000 empleados más que en 2023.

Las cifras en alza de facturación y empleo reflejan que las leyes contra el consumo de tabaco en los establecimientos no supusieron un escollo para los bares y restaurantes españoles, por lo que, la ley contra la publicidad del alcohol en las terrazas, podría no suponer pérdidas significativas, más allá de los ingresos por publicidad.