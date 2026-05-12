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Un médico es condenado a un año de prisión por recetar fentanilo a sus pacientes

Jean-Michel Ducournau ha sido condenado por recetar fentanilo de forma indebida y cometer fraude a la seguridad social mediante la emisión irregular de recetas y vales de transporte médico

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Un médico es condenado a un año de prisión por recetar fentanilo a sus pacientes (Visuales IA)
Un médico es condenado a un año de prisión por recetar fentanilo a sus pacientes (Visuales IA)

El doctor Jean-Michel Ducournau, médico de La Réole, en Gironda (Francia), ha sido condenado por el tribunal de Burdeos a tres años de prisión - de los cuales dos quedan en suspenso - por recetar fentanilo fuera de los protocolos médicos, facilitar el abuso de medicamentos y cometer fraude a la seguridad social. El fallo, conocido este lunes 11 de mayo, también le prohíbe ejercer la medicina mientras espera un nuevo juicio. Su abogado, Thibault Soubelet, anunció a la salida del tribunal que “el doctor Ducournau está hoy decidido a recurrir esta decisión”, según lo publicado en France3.

Ducournau compareció ante la justicia en marzo, acusado de varios delitos: prescripción no conforme de un medicamento clasificado como estupefaciente, ayuda al mal uso o abuso de medicamentos, poner en peligro a otros y estafa en perjuicio de las cajas de seguro de enfermedad. El ministerio público había solicitado para él un año de cárcel de cumplimiento efectivo.

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El fentanilo era la segunda receta más frecuente del doctor, detrás del paracetamol

La investigación policial concluyó que el fentanilo, un analgésico cien veces más potente que la morfina y de uso muy restringido, era la segunda sustancia que más recetaba Ducournau, solo después del paracetamol. El tribunal considera acreditado que, durante al menos dos años, prescribió Instanyl, un aerosol nasal derivado del fentanilo, a varios pacientes que no sufrían patologías graves para las que está indicado este medicamento, sino dolores crónicos o situaciones de malestar físico y psíquico. Según el médico, lo recetó “a ocho pacientes de mis 3.000”, justificando su actuación en casos de “fracaso terapéutico”.

El origen del caso se sitúa en la alerta dada por algunos pacientes, que detectaron que el doctor recetaba fentanilo con facilidad, incluso a personas sin enfermedades graves. En Francia, el uso de este medicamento está estrictamente regulado y reservado a situaciones excepcionales. El abuso de opiáceos como el fentanilo preocupa especialmente en regiones como Nueva Aquitania, donde las autoridades sanitarias han detectado un aumento de las personas dependientes de este tipo de analgésicos.

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En el juicio también se analizó la situación de una pareja de pacientes con dolores crónicos, pero sin patologías graves, que llegaron a recibir entre 35 y 42 dosis diarias, cuando el máximo recomendado es de ocho. El tribunal considera que estas prescripciones suponían un riesgo para la salud de los pacientes.

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Ducournau también ha sido condenado por fraude a la seguridad social, ya que prescribió hasta 34 veces más vales de transporte médico de lo habitual y emitió recargos en consultas nocturnas y en los denominados APC (Aviso Puntual de Consultor) sin especificar los límites en las recetas. Estos hechos permitieron que la Seguridad Social reembolsara importes que, según la investigación, han supuesto un perjuicio de más de 815.000 euros entre 2022 y 2024. Por este motivo, el tribunal le obliga a abonar 175.000 euros en concepto de daños y perjuicios a la seguridad social de Dordoña, Gironda y Lot-et-Garonne, la CPAM y el colegio de médicos.

El tribunal absolvió a todos los pacientes juzgados junto a Ducournau, así como al conductor de VTC implicado en la causa. El médico deberá afrontar un año de prisión firme - que podrá cumplir en régimen adaptable - y, mientras se resuelve el recurso, tiene prohibido ejercer cualquier profesión sanitaria.

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