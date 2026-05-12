La reina Camila y el príncipe Guillermo se posicionan contra el clan York: presionan para expulsar a Beatriz y Eugenia del núcleo real

La reina Camila y el príncipe Guillermo en una imagen de archivo. (REUTERS/Phil Noble)

La crisis interna en la familia real británica parece estar lejos de terminar. Cuando parecía que el escándalo que rodea a expríncipe Andrés había quedado parcialmente controlado tras su retirada de la vida pública, nuevas informaciones apuntan a que dentro de palacio existe un movimiento cada vez más fuerte para cortar cualquier vínculo con los York.

Y en el centro de esa operación estarían nada menos que Camila y príncipe Guillermo. Según varias fuentes cercanas a la casa real británica, ambos consideran que el daño reputacional causado por Andrés y su exmujer, Sarah Ferguson, sigue salpicando a toda la institución.

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La situación habría llegado hasta tal punto que ya no solo se debate el papel del duque de York dentro de la línea sucesoria. También se estaría cuestionando el futuro de sus hijas, las princesas Beatriz y Eugenia, así como el de sus respectivos hijos.

Las princesas Beatriz y Eugenia asisten al servicio del día de Navidad de la familia real inglesia en la iglesia de Santa María Magdalena, Sandringham, Reino Unido. 25 diciembre 2025. REUTERS/Hannah McKay

El debate ha cobrado todavía más fuerza tras anunciarse el embarazo de Eugenia, cuyo futuro bebé ocupará un nuevo puesto en la línea de sucesión al trono británico. Un movimiento automático dentro de las reglas de la monarquía, pero que no todos dentro de Palacio ven con buenos ojos.

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El clan York vuelve a convertirse en un problema para Buckingham

Expertos en la realeza británica aseguran que la relación entre los York y el resto de los Windsor atraviesa uno de sus peores momentos en años. La sombra del caso Epstein continúa persiguiendo a Andrés y ha terminado afectando también a la percepción pública de Beatriz y Eugenia, pese a que ambas siempre han intentado mantenerse alejadas de las polémicas familiares.

Fuentes cercanas a la Casa Real aseguran que el príncipe Guillermo habría cambiado radicalmente de opinión sobre sus primas. Durante años intentó mantenerlas cerca para evitar que quedaran “contaminadas” por los escándalos de sus padres, pero las últimas revelaciones habrían dinamitado por completo esa estrategia.

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El exduque de York, el príncipe Andrés, enfrenta a la justicia tras ser arrestado. La operación se produce después de la publicación de documentos que lo vinculan con la red de Jeffrey Epstein y sugieren que pudo compartir información sensible del gobierno británico.

De hecho, muchos observadores reales han interpretado como una señal clara la ausencia de mensajes públicos de felicitación por parte de Guillermo y Kate tras el anuncio del tercer embarazo de Eugenia.

Mientras tanto, Camilla se habría convertido en una de las voces más firmes dentro del entorno del rey. La reina consorte, muy implicada desde hace años en campañas de apoyo a mujeres víctimas de abusos, considera especialmente incómodo seguir vinculando la imagen de la corona con el pasado de Andrés.

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Todo esto llega además en un momento especialmente delicado para Carlos III, que sigue intentando modernizar la monarquía mientras lidia con las tensiones familiares constantes. Aunque el monarca mantiene una relación afectuosa con sus sobrinas Beatriz y Eugenia, las presiones internas para tomar medidas más contundentes no dejan de aumentar.

Paradójicamente, las dos hermanas continúan intentando mantener una imagen pública relajada y cercana. Hace apenas unos días fueron vistas en Londres durante la exclusiva fiesta de cumpleaños de Poppy Delevingne, rodeadas de celebridades como Taylor Swift y Travis Kelce.

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El rey Carlos III de Reino Unido (BUCKINGHAM PALACE).

Sin embargo, detrás de esas imágenes de normalidad, la tensión dentro de Buckingham Palace parece estar más viva que nunca. Y mientras crecen las voces que piden una ruptura definitiva con los York, la gran incógnita ahora es hasta dónde estará dispuesto a llegar Carlos III para proteger el futuro de la monarquía británica.