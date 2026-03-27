Qué significa que la Declaración de la Renta sea positiva y qué pasos seguir

La declaración de la Renta puede presentarse de forma online desde el pasado 2 de abril. (Carlos Luján/Europa Press)

El inicio de la campaña de la Declaración de la Renta de 2025 ha reactivado las dudas más recurrentes entre los contribuyentes españoles. Un resultado positivo en la declaración -es decir, cuando el importe a pagar supera las retenciones y pagos previos efectuados por el contribuyente, considerando los ingresos, deducciones y circunstancias personales- implica que la Agencia Tributaria exigirá un ingreso adicional porque ha retenido menos de lo necesario durante el ejercicio fiscal.

Por ejemplo, en la campaña anterior la Agencia Tributaria gestionó más de 24 millones de declaraciones, muchas de las cuales presentaron saldo positivo, lo que supuso un pago extra para los afectados. La determinación del resultado en el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF) se apoya en los ingresos anuales, divididos en dos grandes categorías: la base imponible general —que agrupa salarios, actividades económicas, alquileres y otras rentas— y la base del ahorro, que comprende intereses, dividendos y ganancias patrimoniales por transmisiones de bienes.

Una vez aplicadas las reducciones y deducciones estatales y autonómicas, se calculan los tipos impositivos progresivos, que se sitúan entre el 19% para rentas de hasta 12.450 euros y el 47% para ingresos superiores a 300.000 euros. El resultado final depende de si las retenciones han sido suficientes para cubrir la cuota fiscal; si no es así, el contribuyente debe abonar la diferencia, es decir, realizar un pago adicional a Hacienda.

Qué significa que la declaración de la renta salga a pagar y por qué ocurre

Existen diferentes factores que pueden provocar un resultado a pagar. Una causa frecuente es que la empresa haya practicado una retención del IRPF inferior al que correspondía; así, el trabajador debe cubrir la diferencia. Esta circunstancia también se da en quienes han tenido varios pagadores —por ejemplo, tras trabajar en distintas empresas o percibir prestaciones del SEPE—, lo que disminuye el umbral de tributación y puede desencadenar pagos extra.

Los rendimientos de actividades económicas o el alquiler de inmuebles generalmente no están sujetos a retenciones, por lo que autónomos y propietarios pueden terminar con un saldo positivo al declarar. Otras situaciones habituales incluyen el cobro de prestaciones no declaradas correctamente, como el rescate de planes de pensiones o ingresos por cese de actividad, además de obtener ganancias patrimoniales por la venta de viviendas o acciones. Dejar de aplicar deducciones estatales o autonómicas también puede favorecer un resultado a pagar.

La campaña de la declaración de la Renta para el ejercicio de 2025 arranca el próximo 8 de abril.

En el aspecto técnico, al hacer la declaración se calcula la cuota resultante de la autoliquidación, obtenida tras aplicar las deducciones personales y territoriales. A esa cuota se restan las retenciones y pagos previamente hechos, junto con deducciones específicas por maternidad, familia numerosa o personas dependientes, hasta alcanzar la llamada cuota diferencial. Si el saldo es positivo, el contribuyente debe realizar un ingreso a Hacienda; si resulta negativo, tiene derecho a una devolución.

El pago puede efectuarse en un único plazo —ya sea mediante domiciliación bancaria, transferencia o tarjeta— o de forma fraccionada: el 60% del importe al presentar la declaración y el 40% restante hasta el 5 de noviembre (2025). También existe la posibilidad de solicitar el aplazamiento o fraccionamiento especial, con intereses y recargos que dependen de la cuantía y del periodo acordado.

Previo a la presentación, el contribuyente puede saber el resultado preliminar mediante la herramienta oficial de la Agencia Tributaria Renta WEB, que, tras la identificación y carga de datos personales, ofrece un resumen detallado de cada apartado editable de la declaración.

Tipos y deducciones en el IRPF

La presencia de tipos impositivos progresivos y de deducciones estatales y autonómicas provoca notables diferencias en la cuota final a pagar o devolver. Los expertos en fiscalidad explican que una forma de reducir la carga tributaria consiste en ajustar correctamente las retenciones en la nómina, pidiendo al empleador que incremente el porcentaje si se anticipan ingresos elevados.

Varias personas son atendidas en la Agencia Tributaria para presentar la declaración de la Renta (Carlos Luján / Europa Press)

Aprovechar todas las deducciones fiscales —por vivienda habitual, inversiones en eficiencia energética, donaciones a ONG— permite disminuir el pago de impuestos. Las donaciones ofrecen deducciones de hasta el 80% en los primeros 150 euros donados. Las aportaciones a planes de pensiones y planes de previsión asegurados ofrecen beneficios fiscales al reducir la base imponible. También es posible compensar pérdidas y ganancias patrimoniales para optimizar el saldo fiscal al cierre del año.

La anticipación y la planificación son fundamentales para evitar pagos imprevistos. Un seguimiento pormenorizado de ingresos y gastos, a través de simuladores fiscales de la Agencia Tributaria, permite prever el resultado y tomar decisiones informadas para optimizar los tributos personales.

Una declaración positiva significa que Hacienda ha retenido menos de lo que debería y corresponde al contribuyente abonar la diferencia en los plazos disponibles. Si la declaración resulta negativa, el contribuyente recibirá la devolución del exceso pagado. En el proceso de liquidación del IRPF, la Agencia Tributaria obliga a empresarios y pagadores a hacer retenciones durante el año, pero el ajuste final se realiza en la declaración anual. Por ello, resulta esencial vigilar las retenciones y repasar las deducciones, con el fin de evitar saldos inesperados en futuras campañas.