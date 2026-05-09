España

Castigo ejemplar para dos turistas que sembraron el caos en un vuelo de Ryanair con destino Ibiza: multa de 10.000 euros

El incidente afectó a 184 pasajeros que vieron truncadas sus vacaciones

Guardar
Google icon
Avión de Ryanair. (Europa Press)
Avión de Ryanair. (Europa Press)

Un vuelo de Ryanair que cubría la ruta entre Londres e Ibiza terminó desviado a Toulouse después de que dos pasajeros protagonizaran un comportamiento conflictivo a bordo. Un año después de los hechos, el Tribunal Penal de la ciudad francesa ha dictado sentencia: 10 meses de prisión con pena suspendida y una multa conjunta superior a los 10.000 euros.

El avión despegó el 17 de mayo de 2025 desde el aeropuerto de London Stansted con destino a las Islas Baleares. A bordo viajaban 184 personas, entre pasajeros y tripulación. Según la información recogida en la causa y difundida por la aerolínea, el vuelo transcurría con normalidad hasta que, poco después del despegue, la situación en cabina comenzó a empeorar.

PUBLICIDAD

Los dos pasajeros implicados iniciaron un comportamiento considerado perturbador por la tripulación, con insultos hacia otros viajeros y una actitud de desobediencia ante las instrucciones del personal de cabina. La intervención de los auxiliares de vuelo fue inmediata, pero no logró reconducir la situación.

Cómo perder el miedo a volar, según un piloto: “No existe ninguna turbulencia capaz de romper un avión moderno, nunca ha ocurrido”

Intervención de la tripulación y decisión del comandante

Ante la escalada del conflicto, la tripulación informó a los pilotos de lo que estaba ocurriendo en la cabina, lo que llevó al comandante a tomar la decisión de desviar la aeronave al aeropuerto más cercano con capacidad para gestionar el incidente.

PUBLICIDAD

El destino elegido fue el aeropuerto de Toulouse-Blagnac, en el sur de Francia. El aterrizaje se realizó sin incidentes adicionales, pero supuso la interrupción completa del trayecto previsto.

A su llegada, la policía de transporte aéreo ya se encontraba en la pista. Los dos pasajeros fueron identificados y desembarcados bajo custodia, mientras el resto de los ocupantes del avión permaneció en tierra durante el tiempo necesario para reorganizar el viaje. Posteriormente, los pasajeros pudieron continuar su trayecto hacia Ibiza, aunque con una demora considerable en su viaje.

Avión de Ryanair. (REUTERS/Stephane Mahe)
Avión de Ryanair. (REUTERS/Stephane Mahe)

La condena del Tribunal Penal de Toulouse

El caso ha sido juzgado un año después por el Tribunal Penal de Toulouse. Se tiene en cuenta el impacto del incidente no solo en la operación aérea, sino también en los pasajeros afectados.

Ryanair, que presentó denuncia contra los implicados, ha acogido la sentencia “con satisfacción”, en línea con su política de tolerancia cero frente a incidentes de conducta disruptiva a bordo.

Avión de Ryanair repostando. (REUTERS/Piroschka van de Wouw)
Avión de Ryanair repostando. (REUTERS/Piroschka van de Wouw)

Tolerancia cero y respuesta de la aerolínea

La compañía ha reiterado en varias ocasiones que este tipo de comportamientos no se toleran en sus vuelos y que se emprenden acciones legales en cuanto se producen incidentes que afecten a la seguridad o al desarrollo normal del viaje.

La portavoz de la aerolínea, Jade Kirwan, ha subrayado el impacto que estos episodios tienen sobre el resto de pasajeros: “Es inaceptable que los pasajeros, muchos de los cuales viajan con familiares o amigos para disfrutar de sus vacaciones de verano, sufran interrupciones innecesarias y una reducción de su tiempo de descanso como consecuencia del comportamiento de pasajeros conflictivos”.

Kirwan ha añadido que la sentencia representa un ejemplo de las consecuencias legales que pueden derivarse de este tipo de conductas y confió en su efecto disuasorio: “Esperamos que esta medida sirva para disuadir futuros comportamientos disruptivos a bordo, de modo que pasajeros y tripulación puedan viajar en un entorno cómodo y respetuoso”.

Temas Relacionados

RyanairVuelosAvionesSucesosEspaña SociedadEspaña Noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

La mejor forma de limpiar y preparar tu mosquitera para este verano

Aplicar los pasos correctos garantiza que sigan siendo funcionales, higiénicas y estéticas sin causar daños

La mejor forma de limpiar y preparar tu mosquitera para este verano

Saif Abukeshek, el activista español de la Flotilla retenido por las autoridades israelíes desde el 30 de abril, será liberado “en las próximas horas”, según Albares

El hispano-palestino permanece bajo custodia israelí desde que las FDI interceptaron el barco en el que viajaba en aguas internacionales y le retuvieron junto al brasileño Thiago Ávila

Saif Abukeshek, el activista español de la Flotilla retenido por las autoridades israelíes desde el 30 de abril, será liberado “en las próximas horas”, según Albares

Hantavirus, última hora del crucero MV Hondius, llegada a Canarias y reacciones, en directo | Se prevé que los españoles sean los primeros en desembarcar

La OMS ha elevado a seis los casos confirmados, mientras dos continúan siendo sospechosos

Hantavirus, última hora del crucero MV Hondius, llegada a Canarias y reacciones, en directo | Se prevé que los españoles sean los primeros en desembarcar

Triplex de la Once sorteo 2: Resultados de hoy 9 mayo

Con las loterías de Juegos Once no solo puedes llegar a ganar varios euros en premios, sino que parte del dinero recaudado se destina a beneficios sociales

Triplex de la Once sorteo 2: Resultados de hoy 9 mayo

Así ha sido la cuarta gala de ‘Tu cara me suena’ con la segunda victoria de J Kbello y ‘La chica yeyé’ de Samantha Vallejo-Nágera: “No dejes el catering...”

La exjurado de ‘MasterChef’ se ha entregado al humor durante su actuación, aunque ha tenido algún que otro problema en lo musical

Así ha sido la cuarta gala de ‘Tu cara me suena’ con la segunda victoria de J Kbello y ‘La chica yeyé’ de Samantha Vallejo-Nágera: “No dejes el catering...”
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Saif Abukeshek, el activista español de la Flotilla retenido por las autoridades israelíes desde el 30 de abril, será liberado “en las próximas horas”, según Albares

Saif Abukeshek, el activista español de la Flotilla retenido por las autoridades israelíes desde el 30 de abril, será liberado “en las próximas horas”, según Albares

La mujer catalana expuesta al hantavirus hará la cuarentena en el Hospital Clinic de Barcelona

El fallecimiento de dos guardias civiles que perseguían a una narcolancha eleva la presión para reconocer a los agentes como “profesión de alto riesgo”

Bulgaria, Eslovaquia, Hungría: el bloque ‘no anti-ruso’ dentro de la Unión Europea sigue creciendo

El municipio de Andalucía donde gobiernan en coalición IU y el PP para cerrar el paso al PSOE: “Las ambiciones personales se ponen por delante del interés del pueblo”

ECONOMÍA

Retrasar la jubilación a los 69 años, como proponen los expertos, supondría cobrar 25.000 euros menos de pensión durante todo el retiro

Retrasar la jubilación a los 69 años, como proponen los expertos, supondría cobrar 25.000 euros menos de pensión durante todo el retiro

Prueban en Canarias un cilindro gigante capaz de transformar la temperatura del mar en electricidad infinita

Cuándo se cobran las pensiones en mayo de 2026 según el banco: CaixaBank, Santander, BBVA, ING...

Luis de Guindos (BCE) asegura que “no hay una burbuja de la IA” pero reconoce el riesgo de futuros ajustes de precios

Un empleado es despedido por conducir y correr durante su baja médica, pero es improcedente: moverse no está prohibido durante una incapacidad

DEPORTES

Arbeloa busca dar por cerrada la crisis del vestuario del Real Madrid: “No voy a quemar a mis jugadores en una hoguera pública, no se lo merecen”

Arbeloa busca dar por cerrada la crisis del vestuario del Real Madrid: “No voy a quemar a mis jugadores en una hoguera pública, no se lo merecen”

Valdebebas arde antes del Clásico: peleas, sanciones históricas y un vestuario roto en el peor momento para el Real Madrid

Tchouaméni lanza un comunicado y se disculpa con sus compañeros y afición: “Estos incidentes no son dignos del Real Madrid”

Iker Casillas entra al trapo en la crisis del Real Madrid y Arbeloa: “Mi entrenador favorito es Xabi Alonso”

El Real Madrid sanciona con 500.000 euros a Valverde y Tchouaméni tras su pelea en el entrenamiento