“Por culpa de Ryanair no he podido despedirme de mi abuelo ni ir a su entierro”: el testimonio de una joven a la que la compañía dejó fuera por el tamaño de una mochila

Carmen Díaz Guadamuro (@carmendiazguadamuro) cuenta su experiencia con Ryanair. (TikTok)

Una joven española ha denunciado en redes sociales que Ryanair no le permitiese embarcar en un vuelo tras un conflicto por su política de maletas. La negativa de una trabajadora a dejarle subir al avión ocasionó que no pudiera despedirse de su abuelo, que en ese momento se encontraba sedado en un hospital de Asturias.

Carmen Díaz Guadamuro (@carmendiazguadamuro) recibió el pasado 6 de junio la noticia de que su abuelo estaba sedado en el hospital y que le quedaban pocos días de vida. La joven, que reside en Bruselas, se apresuró para hacerse con un vuelo que le acercase a Asturias a despedirse de él. El único viaje disponible lo organizaba Ryanair: “Me costó 285 euros solo la ida y sin maleta”.

Al día siguiente, acudió al aeropuerto de Bruselas para viajar hasta Oviedo pero, en la puerta de embarque, una trabajadora de la aerolínea le paró. “Me dijo que mi mochila no entraba horizontalmente en el medidor, aunque sí que cabía verticalmente. Me exigió pagar 60 euros más”, cuenta la joven en un vídeo que ha publicado en TikTok.

Díaz no podía negarse a pagar, necesitaba despedirse de su abuelo. “Le dije que me parecía una locura después de haber pagado casi 300 euros y que la mochila no era tan grande, pero que sí, que iba a pagar“, explica. Sin embargo, la trabajadora no pareció tomarse a bien su crítica: ”Me apartó y me dijo que esperase a un lado para pagar. Después de diez minutos esperando para pagar con la tarjeta de crédito en la mano, me dice que ya ha cerrado la puerta, que me ha desembargado y que ya no puedo entrar al avión ni pagando“.

“Les expliqué con lágrimas en los ojos que mi abuelo se moría, pero les dio igual”

Según la trabajadora de Ryanair, Díaz se había negado a pagar, una versión que plasmó en el documento oficial del vuelo, tal y como pudo ver la joven gracias a un empleado del aeropuerto. "Le expliqué a las azafatas con lágrimas en los ojos que mi abuelo se estaba muriendo y quería llegar a Asturias para despedirme de él. Les dio igual. Perdí el vuelo, el dinero y lo peor de todo, perdí la oportunidad de despedirme de mi abuelo", lamenta en su vídeo.

La gestión de la aerolínea posterior al incidente tampoco mejoró. “Nadie me dio una solución para coger ese o algún otro vuelo, ni siquiera había mostrador de Ryanair en ese aeropuerto, porque prefieren ahorrar costes. Escribí reclamaciones y nadie me ha contestado aún”, cuenta la joven.

La UE apoya la política de maletas de Ryanair: “Más confusión, cobros sorpresas y casos como el mío”

Imagen de archivo de un avión de Ryanair. (REUTERS/Ints Kalnins/File Photo)

Tan solo dos días antes de que Díaz se enfrentase a las políticas de Ryanair, el Consejo de la Unión Europea aprobaba un reglamento que permitirá a las aerolíneas seguir cobrando por el equipaje de mano en cabina. La medida, que todavía debe pasar por el Parlamento Europeo, salió adelante con el voto en contra de Alemania, Portugal, Eslovenia y España, que recientemente ha multado a varias aerolíneas lowcost por estos cargos.

“Eso significa más confusión, más cobros sorpresa y más casos como el mío, en el que tienen la potestad para dejarte fuera por dos centímetros”, ha criticado Díaz en su vídeo. “Los derechos de los pasajeros deben estar por encima del beneficio de las aerolíneas”, ha reclamado la joven, que ha exigido “una disculpa y una compensación” a la compañía aérea.