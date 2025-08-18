El berrinche de un niño provoca una pelea en un avión y la expulsión de dos personas

Pasajeros de un vuelo de Ryanair suben a bordo de un avión en Sevilla. (Europa Press)

Una discusión a bordo del vuelo FR1882 de Ryanair ha terminado con la expulsión de dos pasajeros tras una pelea derivada del llanto de un niño durante el trayecto entre Londres y Lisboa el pasado martes 12 de agosto. Además, el incidente alteró la travesía de decenas de personas, al tener que esperar durante una hora dentro de la aeronave después de aterrizar en el destino, para que la policía pudiera intervenir y controlar la situación.

Según ha narrado un artículo de The Independent, todo comenzó cuando un menor rompió en llanto poco antes de que el avión llegara a su destino. La tensión escaló rápidamente porque el berrinche persistente originó reclamos por parte de otros dos viajeros. Además, un video al que ha podido tener acceso, muestran imágenes de tensión en las que varios pasajeros, de pie en el pasillo, hablan a gritos mientras la tripulación intentaba mediar entre ellos.

“Tolerancia cero hacia la mala conductas”

Ante la situación que había creado el niño, se puede escuchar a una mujer de fondo tranquilizando a su hijo y a los viajeros molestos: “Está bien, nos vamos ahora”, expresa. Tras la viralidad de los hechos, la aerolínea ha mandado un comunicado al medio británico en el que ha estipulado que “la tripulación de este vuelo de Londres Stansted a Lisboa (12 de agosto) pidió asistencia policial después de que dos pasajeros se comportaran de manera disruptiva a bordo”.

De esta manera, agregan que, una vez en tierra, “la aeronave fue recibida por la policía local y los pasajeros fueron retirados”. La empresa recalcó asimismo su postura ante este tipo de episodios: “Ryanair tiene una estricta política de tolerancia cero hacia la mala conducta de los pasajeros y seguirá tomando medidas para combatir el comportamiento rebelde de los pasajeros en los aviones en beneficio de la gran mayoría de los pasajeros que no interrumpen los vuelos”, afirman.

Además, en cuanto a las reclamaciones de algunos pasajeros por la larga espera al llegar a destino, Ryanair ha manifestado que: “Es un asunto que compete a la policía local”. De este modo, la aerolínea no se hará cargo de tales reclamos. Aun así, existen algunas penalizaciones y multas que sí se pueden aplicar a esos pasajeros que fueron detenidos por las autoridades en Lisboa.

“Se aplicará a cualquier pasajero que desembarque del avión como resultado de su mala conducta”

La aerolínea irlandesa de bajo costo es reconocida por aplicar sanciones económicas y restricciones a quienes alteran el orden durante los vuelos. En otro caso citado por el mismo medio, la compañía reclamó más de 3.000 euros (2.500 libras) por daños y perjuicios a un viajero que forzó el desvío de un trayecto entre Berlín y Marrakech. Pero también le ha prohibido utilizar los servicios de Ryanair durante cinco años.

Ante el creciente número de incidentes a bordo, muchas aerolíneas se han visto obligadas a diseñar estrategias para prevenirlos. En su caso, Ryanair ha establecido una penalización específica para aquellos que tienen una actitud similar a la descrita en el caso del vuelo que hacía el trayecto Londres-Lisboa. “Es inaceptable que los pasajeros sufran interrupciones innecesarias debido al comportamiento rebelde de un pasajero”, declararon en un comunicado público en junio. Así, “para garantizar que nuestros pasajeros y tripulación viajen en un entorno cómodo y sin estrés, sin interrupciones innecesarias causadas por un pequeño número de pasajeros indisciplinados”, anunciaron.

De este modo, “hemos implementado una multa de £500 (578,62 €), que se aplicará a cualquier pasajero que desembarque del avión como resultado de su mala conducta”. El modo que usa la aerolínea actualmente para llevar a cabo esta penalización es a través de la tarjeta de crédito utilizada para realizar la reserva o de cualquier cupón vigente, como última medida para salvaguardar la tranquilidad durante el vuelo.