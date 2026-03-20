La casa prefabricada que bate récords en relación calidad-precio: 132 metros cuadrados y cuatro habitaciones por 35.995 euros

Imagen de archivo de una casa prefabricada de dos alturas (Pexels)

El auge de las casas prefabricadas está cambiando poco a poco el panorama inmobiliario en España. En un contexto marcado por el encarecimiento de la vivienda tradicional, cada vez más personas buscan alternativas que combinen precio, rapidez de construcción y funcionalidad. En este escenario, algunos modelos destacan especialmente por ofrecer prestaciones propias de una vivienda convencional a un coste mucho más reducido, lo que ha disparado el interés por este tipo de soluciones residenciales.

Uno de los ejemplos más llamativos es VERA S casa prefabricada, una vivienda de madera que ha captado la atención por su precio de 35.995 euros y sus dimensiones. Con 132 metros cuadrados distribuidos en dos plantas, este modelo rompe con la idea de que las casas prefabricadas son pequeñas o limitadas en espacio. Su propuesta se acerca más a la de una vivienda familiar tradicional, pero con un coste mucho más accesible.

El diseño exterior incluye un porche cubierto de 13,5 metros cuadrados, un elemento que no solo aporta valor estético, sino también funcionalidad. Este espacio permite disfrutar del aire libre sin renunciar a la protección frente a las inclemencias del tiempo, algo especialmente valorado en viviendas ubicadas en entornos rurales o en segundas residencias. Este tipo de detalles refuerzan la idea de que no se trata únicamente de una opción económica, sino también de una vivienda pensada para el confort diario.

En el interior, la distribución está diseñada para maximizar la sensación de amplitud y luminosidad. La planta principal alberga un salón amplio con acceso directo al exterior, concebido como el núcleo de la vivienda. Las grandes ventanas permiten la entrada de luz natural, generando un ambiente acogedor y abierto. Este planteamiento responde a una tendencia cada vez más presente en la arquitectura actual, donde los espacios comunes cobran protagonismo dentro del hogar.

Viviendas con alta eficiencia energética

Un portavoz del Sindicato de Inquilinas de Madrid denuncia la crisis de la vivienda, calificándola de 'problema estructural'. Advierte a los fondos buitre que se organizarán para resistir y detalla las exigencias del colectivo: bajada del 50% de los alquileres, contratos indefinidos y recuperación de viviendas vacías.

Uno de los aspectos más destacados de esta vivienda es su capacidad de adaptación. La configuración permite disponer de hasta cuatro dormitorios, lo que la convierte en una opción viable tanto para familias medianas como numerosas. Además, esta flexibilidad también abre la puerta a otros usos, como la creación de espacios de teletrabajo o habitaciones para invitados.

Desde el punto de vista constructivo, la vivienda está fabricada con madera maciza de 66 mm, un material que combina resistencia y buenas propiedades de aislamiento. Esta característica no solo influye en la durabilidad de la estructura, sino también en la eficiencia energética del inmueble. De hecho, existe la posibilidad de optar por una versión mejorada con aislamiento adicional, lo que permite optimizar el rendimiento térmico durante todo el año y reducir el consumo energético.

Otro de los factores que explican el éxito de este tipo de viviendas es su rapidez de instalación. A diferencia de la construcción tradicional, que puede prolongarse durante meses o incluso años, las casas prefabricadas permiten acortar significativamente los plazos. Esto supone una ventaja importante para quienes buscan una solución habitacional rápida sin renunciar a unas condiciones mínimas de calidad y habitabilidad.

Además, el precio competitivo de este modelo lo convierte en una opción interesante no solo como vivienda habitual, sino también como segunda residencia o incluso como inversión turística. En zonas rurales o destinos con atractivo natural, este tipo de viviendas puede adaptarse fácilmente a proyectos de alquiler vacacional, ofreciendo una alternativa diferente dentro del mercado.