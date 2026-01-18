España

Las casas modulares que se montan en menos de dos horas y nace en respuesta a las catástrofes naturales: un diseño japonés en forma de cúpula geodésica

Las estructuras están preparadas para terremotos, inundaciones y tifones, e incluso, para las temperaturas bajo cero

Guardar
Ezdome, las casas modulares que
Ezdome, las casas modulares que se montan en menos de dos horas y nace en respuesta a las catástrofes naturales (EZDOME HOME)

La dificultad de adquirir o alquilar una vivienda en España ha hecho que muchas personas opten por otros métodos menos tradicionales. Cada vez, hay más gente que apuesta por casas prefabricadas o móviles, una opción con un menor coste y una mayor instalación. En este sentido, ha salido al mercado otra alternativa que se puede montar en menos de dos horas y ha nacido en respuesta a las catástrofes naturales que sufren los habitantes de Japón.

El diseño de estas casas ha sido desarrollado por la empresa TCL Co., quien ha ideado una estructura esférica capaz de ofrecer un refugio digno tras emergencias como terremotos, inundaciones o tifones. De esta forma, la Ezdome proporcionaría a cada grupo familiar un entorno cerrado, iluminado y protegido, ya que pensada especialmente para situaciones de emergencia.

Asimismo, su versatilidad permite emplearla también como alojamiento temporal en jardines, eventos o dispositivos de protección civil. El diseño de cúpula geodésica, es una media esfera formada por una red de triángulos y polígonos que, según la empresa, garantiza ligereza y resistencia. De este modo, el formato reduce la resistencia al viento y ayuda a minimizar los daños provocados por ráfagas intensas. Además, el material de los paneles resiste la acumulación de nieve, lo que amplía su utilidad en climas extremos.

Ezdome, las casas modulares que
Ezdome, las casas modulares que se montan en menos de dos horas y nace en respuesta a las catástrofes naturales (EZDOME HOME)

Disponible por menos de 7.500 euros

Las dimensiones de Ezdome están pensadas para ofrecer comodidad y facilidad de transporte. Su diámetro exterior alcanza los 3.360 milímetros y la altura total llega a 2.550 mm, con un espesor del suelo de 60 mm. El espacio interior, de 3.280 mm de diámetro y 2.350 mm de altura, puede albergar a una familia pequeña. El peso total ronda los 300 kilogramos, lo que facilita su traslado y montaje en zonas de difícil acceso.

En cuanto a materiales, las paredes y suelos están fabricados con polietileno de alta densidad (HDPE), mientras que el techo incorpora policarbonato transparente para la entrada de luz natural. Así, la vivienda prescinde de pilares y vigas, un detalle que disminuye el riesgo para quienes ocupan el espacio durante un temblor. El sistema de montaje incluye 38 paneles encajables y una cúpula de iluminación, elementos que dos adultos pueden ensamblar siguiendo un manual sencillo, sin herramientas especializadas y en un tiempo estimado de entre 60 y 90 minutos, según expone la empresa.

A pesar de su ligereza, la vivienda no es una solución desechable, sino una estructura reutilizable y duradera, capaz de permanecer útil durante años. El coste de Ezdome asciende a unos 1,32 millones de yenes, equivalentes a aproximadamente 7.192 euros. Esta cifra establece una interesante relación calidad-precio frente a otras alternativas prefabricadas.

Ezdome, las casas modulares que
Ezdome, las casas modulares que se montan en menos de dos horas y nace en respuesta a las catástrofes naturales (EZDOME HOME)

Un refugio cómodo, incluso con temperaturas bajo cero

Sin duda, una de las principales ventajas es el microespacio independiente que se crea con su instalación. Y es que ayuda a preservar la intimidad y reducir el estrés en situaciones de evacuación. Además, ayuda a soportar tanto el calor del verano como el frío del invierno, y ha sido sometida a pruebas de campo en condiciones extremas, incluyendo temperaturas de hasta -8 ℃ (17,6 ℉). Estas pruebas, según el fabricante, no solo evalúan la resistencia de los materiales, sino también la habitabilidad y el confort de quienes la utilizan.

Estas condiciones fueron comprobadas durante el terremoto de la península de Noto, en Japón. Según ha asegurado la empresa, las viviendas modulares ofrecieron refugio a familias desplazadas, evitando la saturación de los refugios tradicionales. Igualmente, han actuado frente a las recientes emergencias que se han vivido en Turquía, Siria o Marruecos.

Antes y después del refugio De La Larri. (Instagram: Refugios Libres Dignos)

La llegada de estos modelos a España podría adaptarse en zonas rurales o en áreas expuestas a incendios forestales, inundaciones repentinas y evacuaciones preventivas. Con ello, los dispositivos de protección civil pueden disponer de refugios dignos que se instalan con rapidez, evitando la dependencia de grandes carpas colectivas o infraestructuras permanentes. Aunque el diseño japonés se adapta a otras funciones, como campamentos de voluntariado, festivales al aire libre o centros de coordinación logística.

Temas Relacionados

CasasEmergenciasCatástrofes naturalesVivienda EspañaViviendaEspaña-SociedadEspaña-Noticias

Últimas Noticias

La Guardia Civil advierte: “Si no se usa la baliza V16, el agente debe multar”

La AUGC denuncia que no existe ninguna orden escrita que respalde la moratoria anunciada por Interior de no multar durante un “periodo razonable”

La Guardia Civil advierte: “Si

Muere un hombre tras el alud en el barranco de Puimestre cerca de la estación más alta del pirineo aragonés: se encontraba fuera de las pistas

La Aemet había lanzado un aviso de avalanchas de un riesgo de 4 sobre 5

Muere un hombre tras el

Sumar urge al PSOE a consensuar una propuesta de vivienda en el seno del Gobierno

El socio de coalición del Ejecutivo asegura que la reciente iniciativa presentada por Pedro Sánchez no soluciona el problema, sino que “premia a los de siempre”

Sumar urge al PSOE a

Triplex de la Once, Sorteo 3: resultados ganadores del 18 enero de 2026

Las loterías de Juegos Once destinan fondos a proyectos sociales mientras reparten premios

Triplex de la Once, Sorteo

Estos son los vuelos cancelados y desviados en Tenerife por el temporal que arrecia en Canarias

El viento, la lluvia y una densa niebla están complicando la jornada en la isla

Estos son los vuelos cancelados
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

La Guardia Civil advierte: “Si

La Guardia Civil advierte: “Si no se usa la baliza V16, el agente debe multar”

El Senado invierte 65.340 euros en renovar los teléfonos móviles del personal: cambiará 140 dispositivos que tienen tres años de antigüedad

Elecciones de Aragón 2026: cuándo y cómo saber si soy miembro de una mesa electoral

Detienen a dos funcionarios de la cárcel de Palma por favorecer a presos a cambio de dinero: introducían móviles y objetos de lujo en la prisión

Feijóo hace frente común con sus barones y firman una declaración con una propuesta de financiación autonómica

ECONOMÍA

Triplex de la Once, Sorteo

Triplex de la Once, Sorteo 3: resultados ganadores del 18 enero de 2026

La tarifa de la luz en España para este lunes 19 de enero de 2026

Estos son los resultados ganadores del Sorteo 3 de Super Once del 18 enero de 2026

La Gomera sufre un nuevo apagón general en toda la isla

Los números que dieron fortuna a los nuevos ganadores de Super Once: Sorteo 2 del 18 de enero de 2026

DEPORTES

Xabi Alonso ya tiene una

Xabi Alonso ya tiene una oferta sobre la mesa: el Eintracht Frankfurt

Las palabras de Alcaraz tras su primera victoria en el Open de Australia: “Aún tengo que adaptarme a las condiciones y la pista”

Alcaraz estrena nueva era en el Open de Australia con una victoria ante Walton

Ilia Topuria anuncia la fecha de su regreso al cuadrilátero y quién será su rival

Pitada masiva al Real Madrid: la afición no perdona y recibe con sonido de viento al equipo en su vuelta al Bernabéu