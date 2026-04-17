Isabel Pantoja pierde el juicio contra Junco Takahashi y no podrá desahuciarla del piso de Triana, según adelanta ‘¡De Viernes!’

La justicia ha desestimado la demanda de Isabel Pantoja contra Junco Takahashi por el piso de Triana al no poder acreditar la propiedad, según reveló José Antonio León (De Viernes)

La artista Isabel Pantoja ha perdido en primera instancia el juicio contra Junco Takahashi, viuda de su hermano Bernardo Pantoja, tras reclamar por la vía judicial la recuperación del piso de Triana donde reside Junco.

La sentencia, emitida de forma rápida, establece que la cantante no puede proceder al desahucio por no ser la titular registral del inmueble, según ha desvelado el periodista José Antonio León en el programa ‘¡De Viernes!’, citando el auto judicial.

Según la resolución, la propiedad del piso continúa estando a nombre de Luis Medina, el promotor original, y no ha habido ninguna inscripción que acredite a Isabel Pantoja como propietaria. La jueza ha fundamentado el fallo en el hecho de que la tonadillera únicamente presentó un recibo de IBI relacionado con un garaje, documento que no acredita en ningún momento el dominio de la vivienda litigiosa.

Falta de titularidad impide el desahucio

Así, el auto declara de forma explícita: “Isabel Pantoja no está legitimada para presentar esa demanda de desahucio”, cita recogida por José Antonio León en el mencionado espacio televisivo. El juzgado ha desestimado la acción de desahucio interpuesta por Isabel Pantoja porque no ha podido aportar ningún documento que demuestre su derecho de propiedad sobre la vivienda reclamada.

La titularidad según el registro sigue correspondiendo a Luis Medina, dato que ha resultado determinante para el fallo, según los detalles avanzados por José Antonio León en ‘¡De Viernes!’. Transcurridos solo cuatro días desde la celebración del juicio, la jueza ha hecho pública una sentencia que concede a Junco Takahashi el derecho a permanecer en la casa, al menos hasta que una posible apelación modifique la situación.

Junko Takahashi, viuda de Bernardo Pantoja (Mediaset España)

El periodista ha remarcado que en el proceso quedó reflejado que la artista solo pudo acreditar el pago del IBI de un garaje, circunstancia insuficiente a ojos de la magistrada. Además, la defensa de Isabel Pantoja había presentado una escritura de cesión de la propiedad firmada por los hermanos de la cantante, documento que podría haber resultado clave pero que, según la jueza, “si usted lo tenía, tenía que haberlo presentado cuando interpuso la demanda”, tal como expuso José Antonio León citando las palabras de la magistrada en ‘¡De Viernes!’.

Este conflicto judicial se ha visto agravado por la situación financiera que atraviesa Isabel Pantoja, quien mantiene una deuda con Hacienda que ha crecido hasta 1,5 millones de euros. Esta circunstancia ha limitado sus opciones de reducir el pasivo, ahora que el intento de recuperar el inmueble como posible activo ha fracasado en primera instancia.

Ausencia del abogado principal

De acuerdo con la información aportada por José Antonio León en ‘¡De Viernes!’, el equipo jurídico de Isabel Pantoja ha mostrado su disconformidad debido a la ausencia de su abogado principal en el juicio, motivada por la supuesta falta de pago de honorarios por parte de la artista.

Isabel Pantoja durante un concierto (EUROPA PRESS ESPAÑA SOCIEDAD)

El periodista relató que los abogados manifestaron durante la vista su queja por no haber recibido la minuta correspondiente: “Se quejaron allí de que no habían recibido, pues la minuta correspondiente de eso”, explicó José Antonio León ante las cámaras del programa.

Esta batalla legal entre Isabel Pantoja y Junco Takahashi se remonta al fallecimiento de Bernardo Pantoja en noviembre de 2022. Aunque la relación entre la cantante y su hermano era distante, él permaneció en el piso de Triana hasta su muerte, residiendo allí junto a su esposa. Tras el fallecimiento, la cantante inició acciones para recuperar la vivienda que la pareja ocupaba.

Fragmento de 'Yo soy esa', una de las dos únicas películas protagonizadas por Isabel Pantoja. (FlixOlé)

Según la información expuesta en el plató, ambas partes intentaron alcanzar acuerdos económicos previos al juicio, llegando a plantear una posible solución cifrada en 6.000 euros, cantidad que Junco consideró insuficiente.

En estos momentos, la sentencia en primera instancia permite que Junco Takahashi continúe residiendo en la vivienda, mientras Isabel Pantoja estudia posibles recursos legales. La información íntegra de este proceso ha sido desglosada en ‘¡De Viernes!’ por el periodista José Antonio León.