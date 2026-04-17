España

Isabel Pantoja pierde el juicio contra Junco Takahashi y no podrá desahuciarla del piso de Triana, según adelanta ‘¡De Viernes!’

El periodista José Antonio León desveló que la sentencia considera que la artista no está legitimada para reclamar la vivienda al no figurar como propietaria en el registro

Guardar
Fue contado en exclusiva en Telecinco
La justicia ha desestimado la demanda de Isabel Pantoja contra Junco Takahashi por el piso de Triana al no poder acreditar la propiedad, según reveló José Antonio León (De Viernes)

La artista Isabel Pantoja ha perdido en primera instancia el juicio contra Junco Takahashi, viuda de su hermano Bernardo Pantoja, tras reclamar por la vía judicial la recuperación del piso de Triana donde reside Junco.

La sentencia, emitida de forma rápida, establece que la cantante no puede proceder al desahucio por no ser la titular registral del inmueble, según ha desvelado el periodista José Antonio León en el programa ¡De Viernes!’, citando el auto judicial.

Según la resolución, la propiedad del piso continúa estando a nombre de Luis Medina, el promotor original, y no ha habido ninguna inscripción que acredite a Isabel Pantoja como propietaria. La jueza ha fundamentado el fallo en el hecho de que la tonadillera únicamente presentó un recibo de IBI relacionado con un garaje, documento que no acredita en ningún momento el dominio de la vivienda litigiosa.

Falta de titularidad impide el desahucio

Así, el auto declara de forma explícita: “Isabel Pantoja no está legitimada para presentar esa demanda de desahucio”, cita recogida por José Antonio León en el mencionado espacio televisivo. El juzgado ha desestimado la acción de desahucio interpuesta por Isabel Pantoja porque no ha podido aportar ningún documento que demuestre su derecho de propiedad sobre la vivienda reclamada.

La titularidad según el registro sigue correspondiendo a Luis Medina, dato que ha resultado determinante para el fallo, según los detalles avanzados por José Antonio León en ‘¡De Viernes!’. Transcurridos solo cuatro días desde la celebración del juicio, la jueza ha hecho pública una sentencia que concede a Junco Takahashi el derecho a permanecer en la casa, al menos hasta que una posible apelación modifique la situación.

Junko Takahashi, viuda de Bernardo Pantoja (Mediaset España)
Junko Takahashi, viuda de Bernardo Pantoja (Mediaset España)

El periodista ha remarcado que en el proceso quedó reflejado que la artista solo pudo acreditar el pago del IBI de un garaje, circunstancia insuficiente a ojos de la magistrada. Además, la defensa de Isabel Pantoja había presentado una escritura de cesión de la propiedad firmada por los hermanos de la cantante, documento que podría haber resultado clave pero que, según la jueza, “si usted lo tenía, tenía que haberlo presentado cuando interpuso la demanda”, tal como expuso José Antonio León citando las palabras de la magistrada en ‘¡De Viernes!’.

Este conflicto judicial se ha visto agravado por la situación financiera que atraviesa Isabel Pantoja, quien mantiene una deuda con Hacienda que ha crecido hasta 1,5 millones de euros. Esta circunstancia ha limitado sus opciones de reducir el pasivo, ahora que el intento de recuperar el inmueble como posible activo ha fracasado en primera instancia.

Ausencia del abogado principal

De acuerdo con la información aportada por José Antonio León en ‘¡De Viernes!’, el equipo jurídico de Isabel Pantoja ha mostrado su disconformidad debido a la ausencia de su abogado principal en el juicio, motivada por la supuesta falta de pago de honorarios por parte de la artista.

Isabel Pantoja durante un concierto (EUROPA PRESS ESPAÑA SOCIEDAD)
Isabel Pantoja durante un concierto (EUROPA PRESS ESPAÑA SOCIEDAD)

El periodista relató que los abogados manifestaron durante la vista su queja por no haber recibido la minuta correspondiente: “Se quejaron allí de que no habían recibido, pues la minuta correspondiente de eso”, explicó José Antonio León ante las cámaras del programa.

Esta batalla legal entre Isabel Pantoja y Junco Takahashi se remonta al fallecimiento de Bernardo Pantoja en noviembre de 2022. Aunque la relación entre la cantante y su hermano era distante, él permaneció en el piso de Triana hasta su muerte, residiendo allí junto a su esposa. Tras el fallecimiento, la cantante inició acciones para recuperar la vivienda que la pareja ocupaba.

Fragmento de 'Yo soy esa', una de las dos únicas películas protagonizadas por Isabel Pantoja. (FlixOlé)

Según la información expuesta en el plató, ambas partes intentaron alcanzar acuerdos económicos previos al juicio, llegando a plantear una posible solución cifrada en 6.000 euros, cantidad que Junco consideró insuficiente.

En estos momentos, la sentencia en primera instancia permite que Junco Takahashi continúe residiendo en la vivienda, mientras Isabel Pantoja estudia posibles recursos legales. La información íntegra de este proceso ha sido desglosada en ¡De Viernes!’ por el periodista José Antonio León.

Temas Relacionados

De ViernesTelecincoGente EspañaFamosos EspañaJusticiaMediasetMediaset EspañaTelevisión EspañaEspaña-entretenimientoEspaña Noticias

Últimas Noticias

Terelu Campos comenta en ‘¡De viernes!’ la sorpresa familiar por el sexo del bebé de Alejandra Rubio y el estado de su hija

La colaboradora confirmó que Alejandra Rubio se recupera tras un inicio de embarazo complicado y resaltó la importancia simbólica de la llegada de una niña a la familia

Terelu Campos comenta en ‘¡De viernes!’ la sorpresa familiar por el sexo del bebé de Alejandra Rubio y el estado de su hija

Estos son los resultados ganadores del sorteo de Euromillones del 17 de abril

Como cada viernes, aquí están los resultados del premio de Euromillones dado a conocer por Loterías y Apuestas del Estado

Estos son los resultados ganadores del sorteo de Euromillones del 17 de abril

Estos son los números ganadores del Bonoloto de este jueves 16 de abril

Loterías y Apuestas del Estado, dio a conocer los números ganadores del sorteo más recientes de Bonoloto. Revise si fue uno de los ganadores oficiales

Estos son los números ganadores del Bonoloto de este jueves 16 de abril

Resultados del Super Once del Sorteo 5

Juegos Once publicó la combinación ganadora del sorteo 5 de las 21:15 horas. Tenemos los números ganadores aquí mismo.

Resultados del Super Once del Sorteo 5

Resultados de la Triplex de la Once: sorteo 5 de las 21:15

Enseguida los resultados del Sorteo 5 de las 21:15 horas dados a conocer por Juegos Once, descubra si ha sido uno de los ganadores

Resultados de la Triplex de la Once: sorteo 5 de las 21:15
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

España, Irlanda y Eslovenia piden en una carta a la Unión Europea que revise la relación con Israel

España, Irlanda y Eslovenia piden en una carta a la Unión Europea que revise la relación con Israel

España abre el grifo al gas ruso pese a las sanciones europeas y mira a Argelia como suministradora por la incertidumbre de la guerra en Medio Oriente

La IHRF aterriza en España para divulgar sobre los derechos humanos y el lawfare: “Las dictaduras ya no necesitan tanques”

El Gobierno recurrirá a los tribunales las leyes del PP y Vox en Extremadura que recorten libertades: “El pacto traiciona la historia de la propia autonomía. Es una tierra de migrantes”

Pedro Sánchez confiesa que María Corina Machado no quiso reunirse con él y le tiende la mano: “Las puertas están abiertas para la oposición venezolana”

ECONOMÍA

El tipo de vivienda que más se revaloriza después de una reforma: solo puede vivir una persona y el beneficio es del 31%

El tipo de vivienda que más se revaloriza después de una reforma: solo puede vivir una persona y el beneficio es del 31%

La CNMC abre expedientes sancionadores a Red Eléctrica y las grandes energéticas por su actuación durante el apagón

El FMI asegura que la apuesta por las renovables amortiguó el impacto de la guerra de Irán en la inflación española

Las gasolineras convocan una huelga durante el puente de mayo en plena crisis de los combustibles

Elegir bien la compañía de la luz puede ahorrarte hasta 300 euros al año en la factura

DEPORTES

Carlos Alcaraz no jugará el Mutua Madrid Open: “Me duele mucho no poder estar por segunda vez consecutiva”

Carlos Alcaraz no jugará el Mutua Madrid Open: “Me duele mucho no poder estar por segunda vez consecutiva”

El ataque alemán contra el Real Madrid tras las quejas sobre el árbitro: “Son los peores perdedores del fútbol mundial”

Djokovic se perderá el Masters de Madrid por una lesión: “Sigo con mi recuperación para volver pronto”

Roland Garros tira la casa por la venta: casi 62 millones de euros en premios

El exentrenador azulgrana Koeman: “Cuando estaba en el Barça también pensaba por qué no nos pitaban penalti. Cuando lo ves desde fuera...”