‘Tu cara me suena 13’ arranca con consenso total del jurado y el público en una gala inaugural de alto nivel

Los concursantes de 'Tu cara me suena 13' (@TuCaraMSuena)

El estreno de la decimotercera edición de ‘Tu cara me suena’ en Antena 3 ha comenzado con una apertura en la que los nueve concursantes han versionado el clásico ‘Saturday night’ adaptando la letra para la ocasión. La gala ha presentado nuevas dotaciones técnicas en el plató, como el suelo led, y ha anunciado algunos cambios en la mecánica de las galas decisivas.

Durante la noche, el público ha presenciado una serie de imitaciones que han destacado por la variedad de estilos. Melani García ha regresado al escenario transformada en Rosalía, Agoney ha recreado a Bad Bunny, y Angy ha interpretado a Aitana.

Entre los números más comentados, Jesulín de Ubrique ha sorprendido con su imitación de Melendi y Cristina Castaño ha dejado huella interpretando a Mina. Leonor Lavado se ha encargado de la cuota humorística al encarnar a Raffaella Carrà, mientras Paula Koops ha debutado como Sabrina Carpenter y Aníbal Gómez se ha transformado en Chiquetete.

Sistema de votación y reparto de puntos

El sistema de votación ha seguido el formato habitual: cada miembro del jurado —Flo, Lolita, Chenoa y Àngel Llàcer— ha otorgado puntuaciones de cuatro a doce puntos a cada actuación, sumándose la valoración del público en plató, también valorando del cuatro al doce.

J Kbello ha abierto la ronda de actuaciones imitando a Daddy Yankee, logrando 41 puntos, los mismos que Martín Savi, quien ha debutado con una interpretación energética de Mika. Sole Giménez, convertida en Shakira, ha conseguido 34 puntos y elogios por su veteranía.

Manel Fuentes presenta las novedades del plató de 'Tu cara me suena' (@TuCaraMSuena)

Paula Koops, en el rol de Sabrina Carpenter, ha sumado 31 puntos, mientras Aníbal Gómez ha ocupado la última posición con 17 puntos. Cristina Castaño ha alcanzado 33 puntos y Leonor Lavado, con su apuesta cómica, ha recibido 19. El jurado ha situado a María Parrado en primer lugar, seguida de Martín Savi y J Kbello, y ha sido la audiencia quien ha consolidado la clasificación final.

Como es habitual, la ganadora de la noche ha donado el premio de 3.000 euros a una organización benéfica. En esta ocasión, la destinataria ha sido Feder, dedicada al estudio de enfermedades raras, en recuerdo del padre de la ganadora.

La ganadora del primer programa

El presentador, Manel Fuentes, ha ido revelando el resultado del televoto en directo, confirmando la baja puntuación de Aníbal Gómez, seguido de Leonor Lavado y J Kbello. Cristina Castaño, Sole Giménez y Jesulín de Ubrique han quedado en posiciones intermedias, mientras la puntuación más alta ha recaído en la concursante andaluza.

María Parrado gana la primera gala de 'Tu cara me suena 13' tras brillar como Ana Mena (@TuCaraMSuena)

Al cierre de la gala, María Parrado se ha convertido en la primera ganadora unánime de la decimotercera edición de ‘Tu cara me suena’, tras reunir la máxima puntuación del jurado y del público con su imitación de Ana Mena. Ha recibido 47 puntos del jurado y la puntuación más alta del público, logrando el consenso absoluto en la primera entrega. La reacción de la cantante ha sido un sincero “Yo no me esperaba esto”, consolidándose como principal candidata para las próximas galas.

Infobae entrevista a Manel Fuentes por el estreno de la nueva temporada de 'Tu cara me suena' en Antena 3

La gala ha concluido anunciando los personajes que los concursantes deberán imitar en la próxima entrega: Aníbal Gómez será Alaska, Leonor Lavado interpretará a Nueva Línea, Paula Koops contará con un ‘Training Vip’ junto a Jeanette, Jesulín de Ubrique se medirá a Hombres G, Cristina Castaño será Chappell Roan, Martín Savi asumirá el reto de Tom Jones, Sole Giménez se preparará como Alizzz y Amaia, y J Kbello tendrá que imitar a Alex Warren. María Parrado, como ganadora, afrontará el desafío de interpretar a Thalía, con nuevas exigencias de danza y coreografía.