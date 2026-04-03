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Un buque de una naviera francesa consiguió cruzar el estrecho de Ormuz por primera vez desde el inicio de la ofensiva contra Irán

Se trata de la pequeña nave portacontenedores CMA CGM Kribi, que navega bajo bandera maltesa y, en la ficha de Tráfico Marítimo, figura como “propietario francés” y como tipo de carga “riesgo A (mayor)”

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Un buque de carga en el golfo Pérsico, cerca del Estrecho de Ormuz, visto desde el norte de Ras al-Khaimah (REUTERS/Stringer/Foto de archivo)
Un buque de carga en el golfo Pérsico, cerca del Estrecho de Ormuz, visto desde el norte de Ras al-Khaimah (REUTERS/Stringer/Foto de archivo)

Un primer buque portacontenedores de la naviera francesa CMA CGM ha salido con éxito del estrecho de Ormuz y actualmente se encuentra en el golfo de Omán, según datos publicados este viernes por Tráfico Marítimo en su sitio de internet.

Se trata del pequeño buque portacontenedores CMA CGM Kribi, que navega bajo bandera maltesa y, en la ficha de Tráfico Marítimo, figura como “propietario francés” y como tipo de carga “riesgo A (mayor)”.

La naviera CMA CGM aún no se ha pronunciado al respecto.

El 11 de marzo, el director ejecutivo de CMA CGM, Rodolphe Saadé, informó de que alrededor 15 de sus barcos estaban bloqueados a la entrada del estrecho de Ormuz y anunció al diario Le Figaro que estaba estableciendo “nuevos corredores logísticos”, por carretera y ferrocarril, para sortear el bloqueo de ese paso clave para el comercio mundial de petróleo y otros materiales.

Se trataría del primer tránsito conocido de un buque de un gran grupo europeo por esta vía estratégica, prácticamente paralizada por la guerra en Oriente Medio desde que Estados Unidos e Israel comenzaron sus bombardeos contra Irán el 28 de febrero pasado.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump (REUTERS/Evan Vucci/Foto de archivo)
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump (REUTERS/Evan Vucci/Foto de archivo)

En otro orden, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, advirtió el jueves por la noche que las fuerzas estadounidenses aún no comenzaron a “destruir lo que queda en Irán” y señaló que más infraestructuras del país están en la mira.

El mandatario afirmó en su red Truth Social que el Ejército estadounidense “ni siquiera empezó a destruir lo que queda en Irán. Los puentes son los próximos, luego las plantas de energía eléctrica”, en referencia a posibles ataques contra infraestructura clave.

En el mismo mensaje, el presidente indicó que el liderazgo del país persa debe actuar con rapidez para alcanzar un acuerdo con Washington. “El liderazgo del ‘nuevo régimen’ de Irán sabe lo que tiene que hacer, y tiene que hacerlo RÁPIDO”, expresó.

Horas antes, el mandatario estadounidense sostuvo que el puente más alto de Irán fue destruido y reiteró que la mayoría de los principales objetivos militares iraníes ya resultaron dañados o destruidos durante el último mes de guerra. Trump difundió en redes sociales un video que muestra el bombardeo y colapso de lo que describió como “el puente más grande de Irán” y advirtió que “esto es solo el principio”.

También instó a las autoridades iraníes a aceptar un acuerdo para poner fin al conflicto “antes de que sea demasiado tarde” y afirmó que, de no hacerlo, “no quedará nada de lo que aún podría ser un gran país”.

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