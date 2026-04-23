Cuerpo dice que España puede ser parte de la solución ante la posible escasez de queroseno

Madrid, 23 abr (EFE).- El vicepresidente primero y ministro de Economía, Comercio y Empresa, Carlos Cuerpo, ha asegurado este jueves que España puede ser "parte de la solución" en una posible situación de escasez de queroseno en la Unión Europea (UE), ya que el país "se ha preparado" y produce el 80 % de lo que utiliza.

"Somos menos dependientes de esas importaciones, tenemos más reservas, estamos más protegidos", ha dicho Cuerpo en una entrevista en RNE, donde ha recordado que España tiene ocho refinerías que ayudan en la producción de queroseno.

El ministro ha explicado que su disponibilidad afecta al combustible de la aviación y, por lo tanto, al sector de las aerolíneas, al precio de los billetes o incluso a la disponibilidad de vuelos, algo que para España "es importante de cara a la temporada turística, que empieza ya de manera un poco más intensa en el mes de mayo".

No obstante, ha querido dejar claro que "aquí no solo hay una dimensión nacional", ya que el turismo en España "depende también del resto de aerolíneas y de la disponibilidad en otros países", por lo que se requiere "un elemento adicional de coordinación o de cooperación".

Sobre este asunto ha recordado que ayer la Comisión Europea propuso que se empiece a coordinar la disponibilidad de queroseno para que pueda haber "un reparto que permita que no exista escasez" en la Unión Europea.

Preguntado por una posible ampliación de las medidas para minimizar el impacto de la guerra en Irán, ha dicho que por ahora "están siendo eficaces" y quedan todavía dos meses y medio hasta que finalicen en junio, aunque después dependerá de cómo evolucione la situación, porque "la gran incógnita es la duración del conflicto".

Precisamente, la guerra en Irán está retrasando también la presentación de los presupuestos por parte del Gobierno, ya que según ha explicado Cuerpo se tiene que actualizar la situación tanto económica como presupuestaria y "aterrizar" el impacto de la guerra y de las medidas puestas en marcha.

"Tenemos que actualizar esta situación para que los presupuestos que presentemos, porque los presentaremos, no sean ya papel mojado nada más estar presentados porque estén desactualizados con respecto a la realidad", ha dicho el vicepresidente primero, quien ha insistido en que cree que de no ser por la guerra ya se hubieran presentado.

En su opinión, serán necesarias semanas o meses para "tener un aterrizaje de estos escenarios", y en cuanto a la posibilidad de tener presupuestos antes del verano ha indicado que lo van a intentar. EFE