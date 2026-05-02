Alemania reivindica una OTAN más europea tras la “previsible” decisión de Trump de retirar 5.000 soldados

Ministro de Defensa de Alemania, Boris Pistorius (REUTERS/Nadja Wohlleben)

El ministro de Defensa alemán, Boris Pistorius, ha resaltado la importancia de que Estados Unidos mantenga tropas en Alemania después de que el presidente Donald Trump haya anunciado que va a retirar a 5.000 soldados de las bases. Pistorius ha dicho que la presencia de militares estadounidenses en Europa es buena para ambos. Ha añadido que esta decisión era “previsible”, y también ha aprovechado para reivindicar un paso adelante de Europa.

Pistorius ha defendido que la “OTAN tiene que ser más europea para seguir funcionando como una alianza transatlántica”. Ha afirmado que los europeos deben asumir más “responsabilidad en su propia seguridad” y que Alemania ya ha empezado a hacerlo, aumentando el tamaño de su ejército, comprando nuevo material y ampliando infraestructuras.

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El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha criticado este sábado a España, un país al que "da pena ver" por unas "desastrosas cifras económicas" a pesar de que "no contribuye casi nada a la OTAN". (Fuente: The White House/Truth Social/Turning Point Action)

El anuncio de Trump ha llegado poco después de que el canciller alemán, Friedrich Merz, haya asegurado que Irán está “humillando” a Estados Unidos y que el Gobierno de Washington no tiene una estrategia clara ante este conflicto. Alemania lidera la inversión militar del continente, lo que le permitió acercar posturas con Donald Trump en el marco de la OTAN. Sin embargo, las declaraciones de Merz han abierto una nueva grieta en las relaciones que ha desencadenado en la retirada de tropas y el anuncio de su intención de imponer aranceles del 25% a los coches europeos, lo que afectaría especialmente a la industria alemana.

A pesar de la retirada, Pistorius ha insistido en que la cooperación militar con Estados Unidos va a seguir. Ha recordado que ambos países trabajan juntos en bases como Ramstein, Grafenwöhr y Fráncfort, no solo para la seguridad de Europa y el apoyo a Ucrania, sino también para coordinar misiones en África y Oriente Próximo.

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El pueblo de Rota vive con relativa calma los acontecimientos en Oriente Medio y espera noticias sobre el desarrollo del conflicto.

La presencia militar de EEUU en Europa

El presidente ya ha confirmado que reducirá el número de efectivos en Alemania. Ha criticado duramente a España, calificando de “absolutamente horrible” su actitud, extendiendo su malestar también a Italia. Trump ha justificado este posible repliegue por la falta de apoyo de ambos países en cuestiones internacionales clave, especialmente en la crisis con Irán y la respuesta europea a la escalada en Oriente Medio, ya que se considera que abrir el estrecho de Ormuz interesa principalmente a los europeos.

Estados Unidos tendría que reubicar a más de 50.000 militares desplegados en Alemania, Italia y España si Donald Trump cumple su amenaza de una retirada total de las tropas. Actualmente, en Alemania permanecen 36.436 militares estadounidenses y 11.416 civiles del Departamento de Defensa, sumando casi 50.000 personas vinculadas a Estados Unidos. En Italia hay 12.662 efectivos y 2.605 civiles, mientras que en España se encuentran 3.814 militares y 497 civiles.

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Las principales bases españolas son Rota y Morón, cuyo futuro se ha puesto en duda en las últimas semanas. Esta presencia es clave para las operaciones estadounidenses en Europa, el Mediterráneo y África. La tarea de reubicar a todo este personal supondría un enorme reto logístico y estratégico para Washington y sus aliados europeos, que dependen de estas infraestructuras para la defensa y la cooperación militar en la región.