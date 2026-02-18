Subir el salario mínimo impulsa el crecimiento económico del país, fortalece el empleo y reduce la brecha social y de género

Los trabajadores de la hotelería son uno de los colectivos más beneficiados con la subida del SMI. REUTERS/Marcelo del Pozo

La subida del Salario Mínimo Interprofesional (SMI) del 3,1% aprobada por el Consejo de Ministros esta semana, hasta alcanzar los 1.221 euros brutos mensuales en 14 pagas, generará beneficios no solo a los que verán incrementarse sus nóminas sino al conjunto de la economía del país.

“La experiencia acumulada demuestra que las subidas sostenidas del Salario Mínimo Interprofesional no sólo no han destruido empleo, sino que han contribuido a dinamizar el mercado de trabajo y a mejorar las condiciones de vida de los trabajadores”, señalan fuentes de UGT. Hacen referencia al argumento de la patronal que en anteriores incrementos del SMI señalaba que su aprobación iba a disparar el paro.

Estas previsiones no se han cumplido si se tiene en cuenta que, tras la subida del SMI en 2025, el año cerró con niveles de ocupación récord, la tasa de paro más baja en 18 años y empresas con beneficios históricos. Las últimas subidas también han contribuido a mejorar la economía española, según ha manifestado la vicepresidenta segunda del Gobierno y ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz, hasta situar al país “a la cabeza de la UE”, además de “mejorar las condiciones de los hogares”.

A su juicio, “el incremento del SMI ha demostrado que subir los salarios no destruye empleo, sino que lo impulsa. Además es una política feminista, redistributiva y de sentido común”.

La vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, ha firmado con los secretarios generales de CCOO y UGT, Unai Sordo y Pepe Álvarez, la subida del salario mínimo interprofesional (SMI) en un 3,1%

2,5 millones de beneficiados

La nueva escalada del SMI beneficiará a unos 2,5 millones de trabajadores, la mayoría mujeres. Otro de los colectivos más favorecidos son los jóvenes, ya que el porcentaje que reciben en SMI triplica al de empleados de más de 45 años.

Según fuentes de CCOO, el SMI tiene una mayor incidencia sobre los colectivos con peores condiciones laborales, como “las mujeres, los jóvenes, los extranjeros, los temporales, los que trabajan en agricultura, hostelería o comercio en ocupaciones elementales y que viven en comunidades autónomas como Canarias, Extremadura, Murcia o Andalucía”.

Las mujeres se verán beneficiadas en mayor medida que los varones dado que su presencia entre los salarios bajos es superior. Así, el 61% de las personas beneficiadas por la subida del SMI serán mujeres. De hecho, según CCOO, el porcentaje de las mujeres asalariadas afectadas por la subida del SMI en 2026 (12,4%) casi duplica el porcentaje de los hombres asalariados que se verán beneficiados (6,3%).

La mayoría de los perceptores del salario mínimo son mujeres mayores de 35 años con contrato indefinido, que trabajan en el sector servicios en ocupaciones intermedias y que viven en Andalucía.

La mayor incidencia del SMI se da entre la población joven asalariada, que soporta salarios medios inferiores a la media. En concreto, el 19,5% de la población asalariada a jornada completa de hasta 24 años y el 10,9% de la población de 25 a 34 años se verá beneficiada por la subida del SMI. Más allá de los 35 años, la incidencia de la subida del SMI se sitúa por debajo de la media.

En cuanto a la nacionalidad, tres de cada cuatro perceptores del SMI tienen nacionalidad española o doble nacionalidad, por lo que la subida del SMI beneficia principalmente a ciudadanos españoles.

Yolanda Díaz durante la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros en que se aprobó la subida del SMI.

Comercio y hostelería, los sectores más impactados

Por sectores, los más impactados por el incremento del SMI son el comercio y la hostelería, seguidos a gran distancia por sanidad, educación y administración pública, servicios financieros y profesionales, otros servicios y agricultura. De hecho, casi un tercio de los perceptores del SMI trabaja en hostelería o comercio.

En cuanto a Comunidades Autónomas, CCOO estima que, en términos absolutos, un 59% de los beneficiarios del SMI se concentran en las cuatro comunidades más pobladas: Andalucía, Comunidad Valenciana, Madrid y Cataluña, aunque en las dos primeras la incidencia está por encima de la media y en las dos últimas la incidencia está por debajo de la media, especialmente en Cataluña.