España

Subir el salario mínimo impulsa el crecimiento económico del país, fortalece el empleo y reduce la brecha social y de género

Más de 2,5 millones de trabajadores, principalmente mujeres y jóvenes, verán incrementar sus nóminas hasta los 1.221 euros mensuales

Guardar
Los trabajadores de la hotelería
Los trabajadores de la hotelería son uno de los colectivos más beneficiados con la subida del SMI. REUTERS/Marcelo del Pozo

La subida del Salario Mínimo Interprofesional (SMI) del 3,1% aprobada por el Consejo de Ministros esta semana, hasta alcanzar los 1.221 euros brutos mensuales en 14 pagas, generará beneficios no solo a los que verán incrementarse sus nóminas sino al conjunto de la economía del país.

“La experiencia acumulada demuestra que las subidas sostenidas del Salario Mínimo Interprofesional no sólo no han destruido empleo, sino que han contribuido a dinamizar el mercado de trabajo y a mejorar las condiciones de vida de los trabajadores”, señalan fuentes de UGT. Hacen referencia al argumento de la patronal que en anteriores incrementos del SMI señalaba que su aprobación iba a disparar el paro.

Estas previsiones no se han cumplido si se tiene en cuenta que, tras la subida del SMI en 2025, el año cerró con niveles de ocupación récord, la tasa de paro más baja en 18 años y empresas con beneficios históricos. Las últimas subidas también han contribuido a mejorar la economía española, según ha manifestado la vicepresidenta segunda del Gobierno y ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz, hasta situar al país “a la cabeza de la UE”, además de “mejorar las condiciones de los hogares”.

A su juicio, “el incremento del SMI ha demostrado que subir los salarios no destruye empleo, sino que lo impulsa. Además es una política feminista, redistributiva y de sentido común”.

La vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, ha firmado con los secretarios generales de CCOO y UGT, Unai Sordo y Pepe Álvarez, la subida del salario mínimo interprofesional (SMI) en un 3,1%

2,5 millones de beneficiados

La nueva escalada del SMI beneficiará a unos 2,5 millones de trabajadores, la mayoría mujeres. Otro de los colectivos más favorecidos son los jóvenes, ya que el porcentaje que reciben en SMI triplica al de empleados de más de 45 años.

Según fuentes de CCOO, el SMI tiene una mayor incidencia sobre los colectivos con peores condiciones laborales, como “las mujeres, los jóvenes, los extranjeros, los temporales, los que trabajan en agricultura, hostelería o comercio en ocupaciones elementales y que viven en comunidades autónomas como Canarias, Extremadura, Murcia o Andalucía”.

Las mujeres se verán beneficiadas en mayor medida que los varones dado que su presencia entre los salarios bajos es superior. Así, el 61% de las personas beneficiadas por la subida del SMI serán mujeres. De hecho, según CCOO, el porcentaje de las mujeres asalariadas afectadas por la subida del SMI en 2026 (12,4%) casi duplica el porcentaje de los hombres asalariados que se verán beneficiados (6,3%).

La mayoría de los perceptores del salario mínimo son mujeres mayores de 35 años con contrato indefinido, que trabajan en el sector servicios en ocupaciones intermedias y que viven en Andalucía.

La mayor incidencia del SMI se da entre la población joven asalariada, que soporta salarios medios inferiores a la media. En concreto, el 19,5% de la población asalariada a jornada completa de hasta 24 años y el 10,9% de la población de 25 a 34 años se verá beneficiada por la subida del SMI. Más allá de los 35 años, la incidencia de la subida del SMI se sitúa por debajo de la media.

En cuanto a la nacionalidad, tres de cada cuatro perceptores del SMI tienen nacionalidad española o doble nacionalidad, por lo que la subida del SMI beneficia principalmente a ciudadanos españoles.

Yolanda Díaz durante la rueda
Yolanda Díaz durante la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros en que se aprobó la subida del SMI.

Comercio y hostelería, los sectores más impactados

Por sectores, los más impactados por el incremento del SMI son el comercio y la hostelería, seguidos a gran distancia por sanidad, educación y administración pública, servicios financieros y profesionales, otros servicios y agricultura. De hecho, casi un tercio de los perceptores del SMI trabaja en hostelería o comercio.

En cuanto a Comunidades Autónomas, CCOO estima que, en términos absolutos, un 59% de los beneficiarios del SMI se concentran en las cuatro comunidades más pobladas: Andalucía, Comunidad Valenciana, Madrid y Cataluña, aunque en las dos primeras la incidencia está por encima de la media y en las dos últimas la incidencia está por debajo de la media, especialmente en Cataluña.

Temas Relacionados

SMISalario Mínimo InterprofesionalSalariosEmpleoSalarios EspañaEspaña-EconomiaEspaña Noticias

Últimas Noticias

Salvador Illa descarta someterse a una cuestión de confianza: “No hay crisis de Govern”

El president se reincorpora esta semana a sus tareas al frente del Govern catalán tras la crisis de Rodalies

Salvador Illa descarta someterse a

Óscar, el niño de 12 años que da clase a sus compañeros: “Sus conocimientos son increíbles”

Tras sufrir acoso escolar, el joven ahora va a un colegio de superdotados

Óscar, el niño de 12

Los españoles se endeudan más: la demanda de crédito se dispara un 130%, hasta máximos históricos, y la morosidad se desploma

La financiación de automoción fue la gran protagonista con un incremento del 200%

Los españoles se endeudan más:

La prohibición del burka en espacios públicos, el ‘melón’ que vuelve al Congreso y que divide al PSOE

Los socialistas coinciden en que es una cuestión que debe debatirse “desde la serenidad y la responsabilidad”, pero ya hay antecedentes de prohibiciones aprobadas desde consistorios socialistas

La prohibición del burka en

El bar de Castellón donde disfrutar de un tapeo de escándalo desde 3 euros: así son sus torreznos de premio

Desde el bar Estraperlo han conseguido el premio al mejor torrezno de la Comunidad Valenciana por tercer año consecutivo

El bar de Castellón donde
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

La prohibición del burka en

La prohibición del burka en espacios públicos, el ‘melón’ que vuelve al Congreso y que divide al PSOE

Cómo cambió la Constitución de 1978 a las Fuerzas Armadas y de Seguridad: antecedente de la Policía Nacional y reforma en la Guardia Civil y Ejército

Sánchez viaja a India para defender una inteligencia artificial “humanista” y captar inversiones industriales

Retrasos generalizados y demoras de hasta dos horas en el primer día de la línea Madrid-Andalucía

El Congreso frustra la ofensiva de Vox contra el burka: el ‘no’ de Junts deja sin recorrido la ley

ECONOMÍA

Los españoles se endeudan más:

Los españoles se endeudan más: la demanda de crédito se dispara un 130%, hasta máximos históricos, y la morosidad se desploma

La UE busca funcionarios y ofrece hasta 5.500 euros al mes: no se requiere experiencia pero sí una carrera universitaria

El Gobierno catalán estudia limitar la compra especulativa de viviendas: “Prohibirla es constitucional”

El Gobierno aprueba medidas de protección laboral para trabajadores del campo y empleadas del hogar tras las borrascas en Andalucía

Un padre pide anular la pensión a su hijo que tiene una discapacidad del 33% porque ha terminado la universidad: la jueza la amplía un año más para darle tiempo a encontrar trabajo

DEPORTES

Vinícius rompe su silencio tras

Vinícius rompe su silencio tras el partido de Champions con un comunicado: “Los racistas son cobardes”

Así te hemos contado la victoria del Real Madrid ante el Benfica en Champions

El Real Madrid cambia la cara para imponerse al Benfica en Lisboa y encarrila los playoff de Champions

Insultos racistas contra Vinicius en el partido de Champions entre el Real Madrid y el Benfica

Alcaraz cumple en su debut en Doha y se impone al francés Rinderknech para seguir avanzando en el torneo