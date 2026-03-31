El déficit de la Seguridad Social cae a su nivel más bajo de 15 años debido al aumento del empleo y de los ingresos por cotizaciones

Elma Saiz, ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones y portavoz del Gobierno.

La Seguridad Social cerró 2025 con un déficit de 7.387 millones de euros, lo que supone una notable mejora respecto a los 9.834 millones registrados en 2024. Este déficit equivale al 0,4% del producto interior bruto (PIB) y marca el nivel más bajo desde 2011 y una reducción de 1,3 puntos porcentuales respecto a 2016, cuando se alcanzó el mayor déficit del sistema (1,7% del PIB), confirmando una tendencia de progresiva corrección en las cuentas del sistema, según informa el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones en un comunicado.

Este ajuste se ha logrado en un contexto de incremento de los ingresos por parte de la Seguridad Social, que registraron un aumento del 6,9% interanual en los datos acumulados en los doce meses del año 2025, alcanzando los 176.918 millones de euros (11.341 millones más que el año anterior). Esta cifra representa un 10,5% respecto al PIB.

Los ingresos del MEI aumentan un 33%

Los correspondientes al Mecanismo de Equidad Intergeneracional (MEI), en vigor desde el 1 de enero de 2023, registraron una subida interanual del 33%, hasta situarse en los 4.935 millones de euros que nutren el Fondo de Reserva de la Seguridad Social.

Según el comunicado del ministerio, si se toman como referencia los datos del último ejercicio que no estuvo afectado por la pandemia, 2019, el incremento de las cotizaciones es de 52.663 millones de euros, un 42,4 % más. En el análisis mensual comparativo se observa que en diciembre los ingresos por cuotas se cifraron en 14.887 millones de euros, 4.259 millones de euros más que el mismo mes de 2019.

En su conjunto, las cuentas de la Seguridad Social presentan un saldo negativo, a 31 de diciembre de 2025, de 7.387 millones de euros frente a los 9.834 millones de euros de saldo negativo obtenidos en la misma fecha del año 2024.

Fuente: Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones

Estos 7.387 millones, equivalentes al 0,4% del PIB, son el resultado de la diferencia entre unos derechos reconocidos por operaciones no financieras de 232.782 millones de euros, que muestran un incremento del 7,8% y obligaciones reconocidas de 240.169 millones, que crecen en un 6,5% interanual.

En términos de caja, la recaudación líquida del sistema alcanzó los 230.987 millones de euros, con un incremento del 7,8% respecto al ejercicio anterior, mientras los pagos presentaron un aumento del 6,4%, hasta alcanzar los 240.034 millones de euros.

“La evolución de este saldo presupuestario muestra que el obtenido en 2025, en términos de PIB, se sitúa dos décimas por debajo respecto al obtenido en el año anterior y nueve décimas por debajo al obtenido el último año previo a la pandemia”, indican desde el ministerio.

Fuente: Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones

Por su parte, los datos de los Fondos de la Seguridad Social —que incluyen, además del sistema, la información del Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE) y del Fondo de Garantía Salarial (FOGASA)— mostraron, en términos de contabilidad nacional, un saldo negativo de 5.580 millones de euros, equivalente al 0,3 % del PIB.

Un incremento del 6,9% de las cotizaciones

El año pasado, las cotizaciones sociales ascendieron a 176.918 millones de euros, lo que supuso un incremento del 6,9% respecto a los ingresos del mismo periodo del ejercicio 2024, 11.341 millones de euros más.

Este comportamiento vino impulsado por la evolución de las cotizaciones de ocupados, que experimentaron un incremento interanual del 6,9% hasta alcanzar los 167.042 millones de euros (10.768 millones de euros más que en el ejercicio anterior). En el Régimen general, el importe acumulado fue de 136.484 millones de euros y en los regímenes especiales -Autónomos, Mar y Minería del Carbón- de 12.609 millones de euros.

En cuanto a las cotizaciones de desempleados alcanzaron 9.876 millones de euros, lo que representó un aumento interanual del 6,2 %, 573 millones de euros más que el año anterior, en términos absolutos.

El Pleno del Congreso, con el voto de PP, Vox y Junts, ha derogado este martes el decreto ley del llamado 'escudo social', que incluía la revalorización de las pensiones y la prohibición de desahucios y cortes de agua y luz para personas vulnerables. (Fuente: Europa Press/Congreso)

52.990 millones en transferencias

Las transferencias recibidas por la Seguridad Social asciendieron a 52.990 millones de euros, con un aumento interanual del 10,1 %. La partida más significativa correspondió a las transferencias recibidas del Estado y Organismos Autónomos que sumó un total de 47.815 millones (un 11,0 % más).

En particular, el incremento tuvo su origen, fundamentalmente, en una mayor percepción de fondos para garantizar el cumplimiento de la Recomendación Primera del Pacto de Toledo (2.372 millones de euros más), para financiar el Ingreso mínimo vital (1.224 millones de euros más) y para financiar los complementos por mínimos de pensiones (804 millones de euros más).

206.360 millones en pensiones y prestaciones contributivas

Por el lado del gasto, las prestaciones económicas a familias e instituciones alcanzaron 225.351 millones, un 6,7% más que en el mismo periodo de 2024. Esta cifra representó un 93,8% del gasto total realizado en el sistema de Seguridad Social. La mayor partida, 206.360 millones de euros correspondió a pensiones y prestaciones contributivas, con un aumento de un 6,3 % respecto al mismo periodo del ejercicio anterior.

Así, el gasto en pensiones (incapacidad permanente, jubilación, viudedad, orfandad, en favor de familiares y complementos de pensiones contributivas para la reducción de la brecha de género) se incrementó un 5,7% hasta los 182.526 millones de euros, debido al aumento del número de pensionistas (1,5 %), a la elevación de la pensión media (4,4%), así como a la revalorización general del 2,8 % de las pensiones contributivas en el ejercicio 2025.

Una pensionista contando billetes de euro (ShutterStock)

En cuanto a los subsidios de incapacidad temporal, el gasto total aumentó un 11,8% respecto al mismo periodo del año anterior, hasta situarse en los 18.413 millones de euros. Asimismo, las prestaciones por nacimiento y cuidado de menor, corresponsabilidad en el cuidado del lactante, riesgo durante el embarazo y durante la lactancia natural y cuidado de menores afectados por cáncer u otra enfermedad ascendieron a 4.666 millones (un 8,1% más).

Las pensiones y prestaciones no contributivas, incluidos los complementos por mínimos de las pensiones contributivas, alcanzaron los 18.992 millones de euros, un 11,5% más que en el mismo periodo del ejercicio anterior. Este incremento se debió fundamentalmente, a la revalorización general del 9% establecida para el ejercicio 2025.

Este importe, se destinó a pensiones no contributivas y complementos por mínimos 12.288 millones (un 10,9% más), y a subsidios y otras prestaciones 6.703 millones (un 12,7% más), de los cuales 6.262 millones de euros corresponden a Ingreso Mínimo Vital y prestaciones familiares, un 12,8% más respecto del año anterior.