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Crean una terapia con virus para atacar a una peligrosa bacteria que infecta los pulmones

El tratamiento con bacteriófagos es una de las terapias más eficaces para combatir la resistencia a los antibióticos

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Un científico sostiene una placa de bacterias
Un científico sostiene una placa de Petri (Freepik)

Existe una bacteria, la Mycobacterium abscessus, que provoca graves infecciones en los pulmones y que es capaz de esquivar las terapias con bacteriófagos. Sin embargo, una nueva investigación internacional liderada por el ASTAR Infectious Diseases Labs (ASTAR IDL) de Singapur podría acabar con la resistencia de esta superbacteria.

Los investigadores, en un estudio publicado en revista PNAS (Proceedings of the National Academy of Sciences), han demostrado que una estrategia terapéutica combinada logra contrarrestar este fenómeno de resistencia, abriendo la puerta a tratamientos más eficaces y duraderos.

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Mientras la terapia convencional con fagos ataca a bacterias en su forma “suave”, el Mycobacterium abscessus puede transformarse en una variante “rugosa” para resistir el tratamiento. Esta capacidad de adaptación está vinculada a cambios genéticos en los genes responsables de la producción de glicopeptidolípidos, encargados de modelar la superficie bacteriana.

El equipo ha detectado también una vía alternativa de resistencia: en ciertos casos, las bacterias desarrollan mutaciones en otros genes relacionados con la superficie sin modificar su morfología, demostrando la existencia de diversas rutas genéticas para esquivar la acción de los fagos. Uno de cada seis casos de infección bacteriana en el mundo ya es resistente a los antibióticos, lo que intensifica la urgencia de encontrar terapias alternativas frente al avance de la resistencia antimicrobiana.

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En 2023, 24.582 personas fallecieron en España a causa de la resistencia a los antibióticos, según estimaciones de la Sociedad Española de Enfermedades Infecciosas (SEIMC). Es decir, ocho veces más de lo que se estimaba hasta el momento.

Un tratamiento combinado contra las superbacterias

Durante la generación de mutaciones bacterianas resistentes a fagos para estudiar estas interacciones, el equipo ha comprobado que la acción de los virus sobre M. abscessus no solo puede erradicar la bacteria, sino también favorecer la aparición de variantes aún más difíciles de tratar.

Según palabras del doctor Pablo Bifani, investigador principal y científico en la Lee Kong Chian School of Medicine (LKCMedicine), recogidas por Medical Xpress, “estos hallazgos revelan un reto importante en el desarrollo de terapias basadas en fagos”. De hecho, “aunque los fagos pueden eliminar la bacteria, también pueden, de forma involuntaria, hacer las infecciones más difíciles de tratar, como ocurre con la variante ‘rugosa’”.

Ante este panorama, el equipo de investigación de Singapur ha desarrollado una terapia combinada que actúa de manera simultánea tanto sobre la forma “suave” como sobre la variante “rugosa” de la bacteria. Esta doble estrategia ha mostrado una eficacia superior respecto a los tratamientos con un solo fago, sugiriendo que incorporar mecanismos dirigidos a diferentes morfotipos puede aumentar la robustez y durabilidad de las terapias con fagos.

La resistencia de las bacterias a los antibióticos mata más que los accidentes de tráfico en España.

Nuevos tratamientos contra la resistencia bacteriana

El descubrimiento de los mecanismos de resistencia y sus posibles vías de mitigación fortalece las iniciativas para desarrollar nuevos tratamientos frente a la resistencia antimicrobiana. Estos conocimientos pueden contribuir a la definición de métodos diagnósticos y de seguimiento más precisos (como el control de los cambios de forma y de las mutaciones asociadas a resistencia) que permitan ajustar y personalizar las terapias con mayor agilidad.

Además, comprender cómo las bacterias evolucionan bajo presión terapéutica proporciona una base estratégica para diseñar tratamientos efectivos frente a patógenos emergentes.

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