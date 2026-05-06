España

Mariano Ordaz, el pensionista de 67 años que encara su quinto intento de desahucio en Madrid a manos de una orden religiosa: “No tengo otro lugar”

El Sindicato de Inquilinas convoca a una vigilia “contra el rentismo” y hace un llamamiento para evitar el desalojo de este vecino, que lleva toda la vida residiendo en la misma casa

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Mariano Ordaz, durante un intento de desahucio en el piso donde lleva viviendo 67 años en Madrid. (Carlos Luján / Europa Press)
Mariano Ordaz, durante un intento de desahucio en el piso donde lleva viviendo 67 años en Madrid. (Carlos Luján / Europa Press)

Mariano Ordaz, pensionista de 67 años que reside en el barrio madrileño de Embajadores, conoce bien lo que implica convivir con el miedo y la angustia a quedarse sin hogar. Ha superado cuatro intentos de desahucio en el piso donde ha residido toda su vida, propiedad de la Venerable Orden Tercera de San Francisco (VOT), y este jueves vuelve enfrentarse a una nueva amenaza de expulsión. En la pandemia se quedó sin trabajo y no pudo pagar las subidas del alquiler que le pedía la orden católica, dueña de otro centenar de pisos en la capital, por lo que terminó con una orden de desalojo. Ordaz explica que la venerable orden nunca ha querido negociar un alquiler social, a pesar de que podría hacer frente al pago de esa renta con su pensión. Ahora, por quinta vez, teme quedarse en la calle.

“He hecho el equipaje por si finalmente tengo que marcharme, pero no tengo otro lugar al que ir, no cuento con alternativa habitacional. Si me echan, supongo que los servicios sociales me llevarán a un albergue durante unos días pero, después de eso, no sé dónde podría vivir. Lo veo muy crudo”, explica preocupado a Infobae. Ordaz asegura que, a pesar de haber superado cuatro intentos de desahucio, “la angustia nunca desaparece”, porque sabes que pronto habrá una fecha de desalojo.

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Desde el Sindicato de Inquilinas, organización que ha logrado paralizar los anteriores intentos de este desahucio y pide de nuevo apoyo, advierte que el de este jueves va más allá de la situación de Mariano. “Esto no va solo de Mariano, sino de todos, del pequeño comercio, del barrio, de los vecinos y vecinas. Mariano es el muro de contención que no se puede derrumbar porque mañana puede ser cualquiera”, explica la organización. El sindicato ha organizado una vigilia este miércoles a las 19:30 horas frente a la vivienda de Ordaz, en la calle Carnero 1 (metro Puerta de Toledo), para manifestarse “contra el rentismo” y convoca a la ciudadanía para este jueves a las 8:00 de la mañana con el objetivo de evitar el desahucio.

Vivir entre cajas de cartón, con la salud afectada por el nerviosismo y la incertidumbre. Esa es la realidad de muchos mayores amenazados de desahucio en España.

La organización denuncia que la orden franciscana no es un pequeño propietario, sino una entidad “con un vasto patrimonio inmobiliario exento de impuestos y gestora de centros sanitarios como el Hospital VOT San Francisco de Asís”. “Se trata de un nuevo caso de rentismo religioso en el que, a pesar de tener recursos de sobra para garantizar un alquiler digno, prefieren utilizar el deterioro que ellos mismos han provocado para vaciar el edificio y rentabilizarlo”, sostienen.

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Consecuencias de la caída de la prórroga de alquileres

La vivienda de Ordaz presenta graves deficiencias estructurales y de salubridad, hasta el punto de que el pasado mes de noviembre el techo de la cocina colapsó debido al deterioro causado por las humedades, lo que obligó a reforzar esa zona y parte del baño para prevenir accidentes. La orden religiosa sostiene que el edificio requiere reformas y que por ese motivo solicita el desalojo, aunque el Sindicato de Inquilinas insiste en que el “lamentable estado” del inmueble se debe a la falta de mantenimiento por parte de la VOT.

Mariano Ordaz durante un intento de desahucio en su casa, que pertenece a lla Venerable Orden Tercera de San Francisco. (Fernando Sánchez / Europa Press)
Ordaz en su domicilio. (Fernando Sánchez / Europa Press)

El caso de Mariano, critica la organización, “es una de las consecuencias inmediatas de la moratoria antidesahucios que paralizaron PP, Junts y Vox” el pasado 28 de abril en el Congreso de los Diputados. El decreto de ley permitía prorrogar dos años los contratos de alquiler vencidos entre el 21 de marzo de 2026 y el 31 de diciembre de 2027 y limitaba al 2% las actualizaciones anuales de renta, pero los votos en contra de estos tres partidos y la abstención del PNV impidieron su aprobación.

Por todo ello, la Confederación de Sindicatos de Inquilinas ha anunciado una primavera de movilizaciones y ha convocado la primera gran manifestación para el próximo 24 de mayo en Madrid. “La vivienda no puede costarnos la vida”, concluyen.

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