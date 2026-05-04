Tres menores detenidos en Palma de Mallorca por agredir sexualmente a una compañera de clase: fueron a su casa con el pretexto de hablar con ella

Coche de Policía Nacional. (Europa Press/Imagen de archivo)

Tres adolescentes fueron arrestados en Palma de Mallorca el pasado jueves acusados de agredir sexualmente, de forma conjunta, a una compañera de clase. La Policía Nacional ha hecho pública la detención este lunes a través de un comunicado en el que reconstruye cómo se produjo el ataque, que ocurrió a principios de marzo.

Los hechos comenzaron cuando los tres menores contactaron con la víctima y le pidieron ir a su casa para hablar con ella. La víctima aceptó y, una vez en el domicilio, los cuatro se reunieron en el salón. Pero los chicos entraron en una de las habitaciones de la casa sin el permiso de la joven.

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Ella fue a buscarlos para pedirles que salieran, y fue en ese momento cuando los tres la empujaron sobre la cama. Dos de ellos la inmovilizaron sujetándole los brazos con fuerza, mientras el tercero se colocó encima de ella y comenzó a agredirla sexualmente con tocamientos. Uno de los que la sujetaba también tocó sus partes íntimas.

Al final, la víctima logró zafarse y abandonó la habitación en estado de shock. Poco después, los tres adolescentes se marcharon y abandonaron el domicilio.

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Denuncia y detención de los tres agresores

Semanas después de los hechos, la chica contó lo sucedido. Fue el personal de su centro educativo quien recibió primero el testimonio. Horas más tarde, la menor acudió a una comisaría acompañada de un familiar para presentar una denuncia formal. A partir de ese momento, la Unidad de Familia y Mujer (UFAM) de la Policía Nacional asumió la investigación y realizó diversas pesquisas para verificar los hechos relatados.

Fue detenido el pasado 7 de marzo en la localidad de Tuluá (Colombia) gracias al cumplimiento de una Red Notice de INTERPOL emitida por las autoridades judiciales españolas. La localización del furtivo se produjo gracias al intercambio de información entre la Guardia Civil, la Policía Nacional de Colombia y los mecanismos de cooperación policial internacional

El resultado ha sido la detención de los tres menores, ocurrida el jueves pasado. Así, todos han quedado a disposición judicial como presuntos autores de un delito de agresión sexual a una menor de 16 años, la calificación que contempla el Código Penal español para este tipo de conductas cuando la víctima no ha alcanzado aún dicha edad.

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Además, según ha podido saber RTVE, la expareja de la víctima se encontraba entre los agresores. La investigación policial permanece abierta mientras el caso pasa a manos de la justicia.

Noticia elaborada con información de la Agencia EFE.

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