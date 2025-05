De Rosalía a Pedro Almodóvar, la MET Gala también lleva mantilla: estos son todos los españoles que han acudido en su historia

Rosalía, Penélope Cruz y Pedro Almodóvar en la MET Gala. (Infobae España)

Hace ya muchos años que la MET Gala dejó de ser un simple evento benéfico. El Museo Metropolitano de Arte de Nueva York se convierte, cada primer lunes de mayo, en el epicentro mundial de la moda. ¿Será Zendaya la mejor vestida de la noche? ¿Qué hombres se quedarán escasos con el protocolo? ¿Con qué vestido de archivo sorprenderán las hermanas Kardashian?

Lo que comenzó como una cena benéfica modesta en 1948 es hoy la MET Gala, una de las citas más exclusivas del calendario social y cultural de todo el mundo. Organizada por el Costume Institute del MET y la revista Vogue, bajo la dirección de Anna Wintour desde 1995, la gala tiene un propósito claro: recaudar fondos para el mantenimiento y desarrollo del Instituto del Traje. Sin embargo, es mucho más que eso: es una reunión de las celebrities de élite donde la moda también funciona como un lenguaje político, estético y cultural.

En 2025, la cita se celebra este lunes 5 de mayo (en España coincidirá también con la madrugada del martes) y su temática será Superfine: Tailoring Black Style, una reflexión estética sobre el dandismo —corriente asociada al dandi, figura burguesa caracterizada por su estilo refinado y amplio conocimiento de moda— dentro de la cultura afroamericana, inspirada en el libro Slaves to Fashion de Monica L. Miller. El código de vestimenta, Tailored for You, invita a los asistentes a llevar estilismos personalizados. Entre los anfitriones figuran el cantante y productor Pharrell Williams, el rapero ASAP Rocky, el piloto Lewis Hamilton y el actor Colman Domingo, junto al jugador de baloncesto LeBron James como presidente de honor.

Aunque asistir cuesta —en 2024 la entrada individual alcanzaba cerca de los 75.000 euros—, el dinero no basta. La lista de invitados está gestionada por la propia Wintour, que tiene la última palabra sobre quién accede a la gala. Por esto mismo, el evento es tan exclusivo que solo algunos de los nombres más relevantes del panorama español han conseguido desfilar por las famosas escaleras del Metropolitano.

Rosalía

Es uno de los nombres más recientes, pero también de los que con más fuerza han pisado el panorama internacional. La cantante de Motomami no solo ha conseguido hacerse un hueco en la música al otro lado del charco, sino que es una de las más cercanas al clan Kardashian-Jenner (es bff de Kylie Jenner) y también ha dado el salto interpretativo nada más ni nada menos que con una de las series más alabadas —y criticadas— a nivel mundial: Euphoria, en la que participará en la tercera temporada de la ficción que protagoniza Zendaya.

La ganadora de dos premios Grammy y 11 Grammy Latinos hizo su debut en 2021 para la edición In America; A Lexicon of Fashion, con un vestido rojo del diseñador Rick Owens que reinterpretaba un mantón de Manila. Con motivo de la edición de 2022, In America: An Anthology of Fashion, un espejo de la Edad Dorada (el gilded glamour estadounidense), apostó por Givenchy y un diseño blanco con bordados de pedrería y mangas de gasa.

Rosalía, de Rick Owens (izquierda) y Givenchy (derecha) en la MET Gala de 2021 y 2022.

Pese a saltarse la edición de 2023, volvió a hacer acto de presencia en 2024. Sin embargo, el look escogido para asistir a la gala, dio de que hablar, porque no cumplía a rajatabla con el dresscode. Si la temática de la edición fue El Jardín del Tiempo, que abordaba la colección Sleeping Beauties: Reawakening Fashion (’Bellas Durmientes: El Despertar de la Moda’ ) , Rosalía se plantó con un vestido de Dior completamente negro, en vez de patrones florales, texturas o elementos 3D, como sí llevaron otros invitados.

“Cuando escuché la temática, me centré en que trataba sobre la belleza durmiente. Y pensé, ¿qué significa esto para mí? Inmediatamente, pensé en los sueños. Antes de que te duermas, cierras los ojos y ¿qué ves? Ves negro, ves oscuridad, así que tuve claro que tenía que ser un diseño en negro. (...) Esta noche estoy celebrando a Dior y por eso soy un tulipán negro”, recogió Vogue. Pero hace unas semanas, la mano derecha de la cantante, su hermana Pili, hizo público en su cuenta de Instagram un vídeo de ambas en un coche, en mayo del año pasado, donde escucha estas mismas declaraciones. Para muestra, su reacción: carcajadas limpias que muestran que sus palabras no era más que una simple coartada.

Rosalía llega a la alfombra roja de la Met Gala 2024. (EFE/EPA/Justin Lane)

El universo Almodóvar

Penélope Cruz es otra de las más recurrentes. En total ha pisado el Museo Metropolitano cuatro veces desde su debut en 2011, durante el homenaje al diseñador Alexander McQueen, Savage Beauty, que había fallecido, para entonces, recientemente. Cruz acudió junto al diseñador Óscar de la Renta, con un vestido negro de silueta sirena adornado con plumas.

Tuvieron que pasar ocho años para que volviese a posar. En 2019, con motivo de la temática Camp: Notes on Fashion, tras la muerte de Karl Lagerfeld, llevó un diseño de Chanel con una gran camelia en el pecho. La musa del director Pedro Almodóvar lleva años siendo embajadora de la marca. Además, en 2023, tuvo la ocasión de ser una de las anfitrionas de la gala, y rindió homenaje al modisto alemán con un vestido nupcial firmado también por Chanel, una pieza de archivo de Alta Costura primavera-verano de 1988.

Penélope Cruz en la Met Gala del año pasado. (Andrew Kelly/Reuters)

Por último, el año pasado, la intérprete de Volver volvió a acudir vestida de la marca de la que es embajadora con un vestido, al igual que el de Rosalía, también en negro, pero con ocho tipos distintos de encaje floral que conformaban el vestido.

Toda musa necesita un artista y el director Pedro Almodóvar no podía, al menos una vez, asistir a una de las noches más importantes del mundo —con respeto a los premios Oscar, por supuesto—. Él es una de las figuras españolas más influyentes en el panorama cultural internacional y asistió en 2013 acompañado por la actriz Amanda Seyfried. Fiel a su estilo sobrio, optó por un esmoquin clásico, sin estridencias, pese a que la temática de la noche fue Punk: Chaos to Couture.

Pedro Almodóvar y Amanda Seyfried posan ante la cámara. (El Deseo/Facebook)

Otro rostro que ha pisado la alfombra del MET es Manu Ríos. El actor de 26 años pasó de nacer en el mismo pueblo que el director manchego, Calzada de Calatrava, a ponerse bajo su dirección en el corte del western Extraña forma de vida (2023). El también intérprete de Élite o Respira acudió por primera vez en 2022 con un traje de Moschino decorado con pedrería y perlas. En 2023, repitió, esta vez, con un estilismo inspirado en Lagerfeld: un total look negro que evocaba los diseños del alemán en los años 70.

También la aristocracia

No solo actores y cantantes han representado a España. La modela y empresaria Eugenia Silva, hasta hace 15 años, ostentaba el récord de la española con más presencias en la gala: asistió en 2004, 2006, 2008 y 2010. Como modelo habitual en las grandes pasarelas en la década de los 90, su presencia resultaba natural.

En 2019, también estuvieron presentes Victoria y Cristina Iglesias, hijas de Julio Iglesias, quienes debutaron con vestidos idénticos de plumas firmados por Óscar de la Renta.

La moda taurina también tuvo su momento con la presencia del torero José María Manzanares en 2015. Acompañado por los diseñadores de Dolce & Gabbana, lució un esmoquin con chaqueta de terciopelo bordada con strass. El extenista español Fernando Verdasco, por su parte, asistió en 2010.