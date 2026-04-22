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Avance de ‘Valle Salvaje’ del jueves 23 de abril: una misteriosa joven aparece en el bosque y el secreto de los bebés sale a la luz

En el capítulo 401 de la serie diaria de RTVE también se mostrará la misión que Enriqueta le ha encomendado a su hijo

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Pepa y Francisco se encuentran una joven perdida en mitad del bosque en 'Valle Salvaje' (RTVE)
Pepa y Francisco se encuentran una joven perdida en mitad del bosque en 'Valle Salvaje' (RTVE)

Si pensaban que la calma llegaría a las tierras de Valle Salvaje tras los traumáticos eventos de los últimos días, están muy equivocados. El aire en la sierra está cargado de electricidad y los susurros en los pasillos de la casona son cada vez más difíciles de ignorar. Tras una semana marcada por la angustia y las revelaciones que han dejado a más de uno sin aliento, el capítulo de este jueves, 23 de abril, promete ser el catalizador de un nuevo escándalo que cambiará las reglas del juego para los Salcedo y los De la Reina.

Para entender el nivel de tensión que viviremos este jueves, es obligatorio mirar atrás. La desaparición de Victoria y Dámaso ha sumido al valle en un estado de paranoia constante. Mercedes, rota por el dolor y la desesperación, no ha dejado de llorar la posible pérdida de Dámaso, una ausencia que pesa como una losa en la casa pequeña. Pero mientras unos lloran, otros callan. José Luis, devorado por los remordimientos y una ira que no sabe canalizar, ha tomado a Rafael como cabeza de turco para purgar sus propios demonios. La pregunta que todos se hacen en el mercado es: ¿qué sabe realmente José Luis sobre el destino de los desaparecidos?

José Luis en 'Valle Salvaje' (RTVE)
José Luis en 'Valle Salvaje' (RTVE)

Sin embargo, el verdadero ‘chisme’ que tiene a la colonia en vilo es el que protagoniza Luisa. Tras días de búsqueda incansable y de recibir portazos en la cara, la criada por fin ha logrado lo imposible. En el capítulo del miércoles, Luisa acudió a Bárbara con la verdad definitiva sobre lo ocurrido con el hijo de Adriana. Ese cambio de bebés, que ha sido el secreto mejor guardado del valle, ha salido a la luz, dejando a la Salcedo completamente helada. Este jueves veremos las ondas expansivas de esta revelación. Bárbara, una mujer de principios pero acorralada por las circunstancias, tendrá que decidir si la verdad es un arma o una sentencia para su familia.

Enriqueta y la misión de Braulio: ¿Oportunidad o desastre?

Pero las intrigas no se quedan solo en la planta noble. El capítulo del jueves nos mete de lleno en los planes de Enriqueta. La matriarca, siempre un paso por delante en el tablero de las conveniencias, ha encomendado una misión crucial a su hijo. La gran incógnita es si Braulio tendrá la astucia necesaria para aprovechar esta oportunidad de oro o si, por el contrario, su torpeza terminará por arruinar los delicados planes de su madre. En un entorno donde un mal paso puede significar el ostracismo social, Braulio camina por la cuerda floja.

El intento de Mercedes por ganarse a Braulio en 'Valle Salvaje' (RTVE)
El intento de Mercedes por ganarse a Braulio en 'Valle Salvaje' (RTVE)

Mientras tanto, Rafael sigue siendo el centro de las iras de José Luis, pero este jueves encontrará un aliado —o quizás un manipulador— inesperado. Don Hernando se acercará al joven con una serie de consejos que prometen cambiar su actitud. La reacción de Rafael ante las palabras del párroco será clave para entender hacia dónde se inclina la balanza del poder en el valle. ¿Está Rafael siendo guiado hacia la redención o está cayendo en una trampa diseñada por Hernando y José Luis para silenciarlo definitivamente?

Una joven misteriosa en el bosque

Pero si hay algo de lo que se hablará en los lavaderos el viernes es de lo que ocurrirá lejos del Valle. Francisco y Pepa, en una de sus incursiones por los alrededores, se toparán con una escena digna de novela: una joven en apuros, sola y desorientada en mitad de la espesura del bosque. Este hallazgo no es casualidad. La presencia de esta misteriosa mujer, que ha estado rondando las inmediaciones, promete abrir una nueva línea de misterio. ¿Es una fugitiva? ¿Tiene alguna conexión con la desaparición de Victoria? O, lo que es más inquietante, ¿trae consigo noticias de un pasado que muchos en el Valle daban por enterrado?

'Valle Salvaje': Pepa y Francisco encuentran a una joven perdida. (RTVE)
'Valle Salvaje': Pepa y Francisco encuentran a una joven perdida. (RTVE)

Tras el rescate de la joven misteriosa y con Bárbara procesando la verdad sobre el hijo de Adriana, el valle se prepara para un cierre de semana explosivo. Pero hay una pregunta que nos mantendrá en vilo hasta el capítulo del viernes: ¿Es la joven encontrada en el bosque la única testigo de lo que realmente les sucedió a Victoria y Dámaso, o ha sido enviada al valle con el único propósito de entregar una prueba que incriminaría directamente a José Luis en el cambio de los recién nacidos? Alguien ha visto algo que no debería... y el viernes, el Valle Salvaje dejará de ser un refugio para convertirse en una ratonera.

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