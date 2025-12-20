Magdeburgo conmemora a las víctimas en el primer aniversario del atentado de Navidad de 2024

La ciudad alemana de Magdeburgo ha celebrado en un servicio religioso a las víctimas del atentado en un mercadillo navideño cometido hace un año, que causó seis muertos y cientos de heridos.

Un capellán que presta apoyo en situaciones de crisis, un médico y una mujer afectada por el atentado hablaron en la ceremonia, con la que comenzaron los actos para recordar a las víctimas en esa ciudad del este del país.

En sus discursos, destacaron la solidaridad y la gran disposición a ayudar que se vivió la noche del hecho.

"Una cosa nos quedó clara: estamos ahí los unos para los otros, nos mantenemos unidos y nos defendemos. A pesar del terrible crimen, no dejaremos que nos arrebaten la Navidad", ha indicado la mujer, recordando que todo cambió en apenas un minuto y cuatro segundos.

Un momento antes, las luces de colores, los tiovivos, los ojos brillantes de los niños, la despreocupación y los aromas del vino caliente y los pasteles definían la pacífica escena, recordó. Entonces, el vehículo del autor del atentado arremetió contra la muchedumbre y se desató el caos.

"Los gritos siguen hoy en nuestras mentes", añadió la mujer. Dijo que la ciudad había tenido suerte de que muchas personas que se encontraban en el lugar no dudaran en ayudar, incluidos transeúntes, bomberos, enfermeros, personal sanitario y médicos.

"Mi agradecimiento personal a todos los efectivos de rescate", ha enfatizado.

Se espera que el canciller alemán, Friedrich Merz, asista a una conmemoración vespertina con los afectados y los familiares de las víctimas y pronuncie un discurso. También se espera la presencia del primer ministro del estado federado de Sajonia-Anhalt, Reiner Haseloff.