España

La Guardia Civil detiene a seis menores miembros de un grupo criminal formado por los Trinitarios, los Blood y los Forty-Two en el norte de Madrid

Junto a los detenidos, hay 11 investigados por delitos de amenazas, lesiones, robos con violencia, extorsión y pertenencia a organización criminal

Guardar
Momento de la entrada de los agentes en las bases de la banda en la que han sido detenidos seis menores y se investiga a otras 11 personas

La Guardia Civil ha detenido a un grupo organizado formado por componentes de los grupos de los Trinitarios, los Blood y los Fortytwo, que conformaban un bloque único que actuaba en la localidad de Collado Villalba (Madrid) y que reactivó su actividad tras la salida de uno de los menores de un centro de internamiento.

Según informa el Cuerpo, en total hay seis menores detenidos y once investigados por su presunta implicación en delitos de pertenencia a organización criminal, lesiones, amenazas y robos con violencia.

La investigación comenzó en los últimos meses del 2025, cuando los agentes detectaron un repunte de agresiones violentas cometidas en la zona noroeste de la Comunidad de Madrid y gracias a la investigación se averiguó que detrás de dichos ataques estaban grupos violentos juveniles y se pudo identificar a los responsables.

De esta manera, “la operación ha permitido poner fin al enfrentamiento entre los grupos violentos juveniles de los Latin Kings y la alianza encabezada por los Trinitarios. Tenían planificadas acciones de venganza y de agresión entre rivales y se llegó a producir un apuñalamiento en un enfrentamiento”, explican desde la Benemérita.

Todos los detenidos e investigados han sido puestos a disposición judicial. Los menores de edad fueron presentados ante la Fiscalía de Menores, quien decretó el ingreso en prisión de cuatro de ellos.

Los trinitarios

Los Trinitarios son una de las bandas juveniles violentas con mayor implantación en la Comunidad de Madrid. De origen dominicano, su presencia en la región se consolidó a partir de la década de 2000 y, según datos policiales, mantienen una estructura jerárquica y una organización territorial dividida en capítulos o “coros”, con especial incidencia en barrios del sur y del este de la capital y en municipios del área metropolitana.

Objetos incautados en las redadas
Objetos incautados en las redadas (Guardia Civil)

Las fuerzas de seguridad sitúan a los Trinitarios entre los grupos más activos en cuanto a captación de menores, a menudo en entornos escolares o de ocio juvenil, y los vinculan a delitos como agresiones, robos con violencia y amenazas. En los últimos años, las operaciones policiales han detectado alianzas puntuales con otros grupos violentos juveniles, como ocurre en este caso con miembros de los Blood y los Fortytwo, con el objetivo de reforzar su control territorial y hacer frente a bandas rivales.

La Guardia Civil y la Policía Nacional consideran que los Trinitarios mantienen una rivalidad histórica con otros grupos latinos, sobre todo con los Latin Kings. En la Comunidad de Madrid ambas organizaciones compiten por territorio, influencia y captación de jóvenes. Según informes del Observatorio de Bandas Latinas y fuentes policiales, los Trinitarios son una de las bandas más numerosas y activas de la región, con presencia consolidada en numerosos barrios (como Vallecas, Villaverde o Fuenlabrada), y suelen identificarse por sus colores y símbolos particulares.

Por su parte, Los Latin Kings tienen una historia de presencia en la Comunidad desde hace años y cuya actividad se centra últimamente en su reactivación tras su desarticulación policial, por lo que buscan recuperar terreno en zonas como Getafe, Leganés, Alcorcón y otros distritos del sur y sur-este de Madrid.

Temas Relacionados

Guardia CivilGuardia Civil EspañaSucesosBandas JuvenilesMadridEspaña-NacionalEspaña Noticias

Últimas Noticias

Resultados del Sorteo 1 Super Once: ganadores y números premiados

Juegos Once dio a conocer la combinación ganadora del sorteo 1 de las 10:00 horas

Resultados del Sorteo 1 Super

La Guardia Civil confirma un nuevo asesinato machista en Cádiz, lo que eleva a tres las víctimas mortales de 2026

Los agentes han detenido a la pareja, un hombre de 60 años. Los hechos han ocurrido en la localidad de Olvera

La Guardia Civil confirma un

Una inmobiliaria trata de anular el alquiler de una familia alegando “desocupación”, pero pierde el juicio: “Puede ser que no dijera toda la verdad ante el notario”

La empresa intentó defender su postura mediante un informe de detectives privados y el testimonio de la ex pareja de la mujer que vivía en la casa, puesto en duda en el tribunal

Una inmobiliaria trata de anular

La Aemet prevé una subida de las temperaturas y nuevos frentes atlánticos que descargarán agua en estas regiones de España

Durante los primeros días de la próxima semana, el mercurio podrá alcanzar los 20 grados de máxima en la costa y las heladas del interior se reducirán

La Aemet prevé una subida

Una conductora se enfrenta a una multa de hasta 30.000 euros por avisar de un control de tráfico en Ibiza

Según recoge eldiario.es, la información sobre el control de la Guardia Civil fue difundida a través de Telegram y comprometió la eficacia del operativo

Una conductora se enfrenta a
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Los mejores olfatos de la

Los mejores olfatos de la Guardia Civil cumplen 78 años en 2026: desde el ‘polémico’ Roldán, que cazaba cebos envenenados, a Sami, que ha localizado más de 9 millones de euros

España tiene menos militares que hace un año y no consigue seguir el ritmo de Europa: “Los jóvenes no quieren formar parte de las Fuerzas Armadas”

Feijóo convoca a los barones del PP a una cumbre sobre financiación autonómica para hacer un frente común contra la de Pedro Sánchez

Muere una niña de 10 años en una colisión frontal entre dos coches en Córdoba

Vuelven a España las madres de los menores afectados por el naufragio en Indonesia mientras la Policía sigue investigando si hubo negligencia en el accidente

ECONOMÍA

Resultados del Sorteo 1 Super

Resultados del Sorteo 1 Super Once: ganadores y números premiados

Resultados de la Triplex de la Once: sorteo 5 de las 21:15

El Gobierno reabre las negociaciones para la subida del SMI con la tributación y la absorción de pluses como retos principales

El año arranca con más presión sobre el bolsillo: los precios suben en servicios clave, pero bajan la luz y el gas

Resultados del Sorteo 5 Super Once: ganadores y números premiados

DEPORTES

Ilia Topuria logra ganar la

Ilia Topuria logra ganar la primera batalla judicial a Giorgina Uzcategui: la Justicia desestima la petición de su exmujer

Mbappé regresa a la convocatoria del Real Madrid para la final de la Supercopa de España

El Real Madrid consigue aguantar la intensidad del Atlético y logra una victoria por la mínima en Arabia

La polémica entre el Cholo Simeone y Vinicius durante la semifinal de la Supercopa de España: “Te va a echar Florentino, ‘acordate’ de lo que te digo”

Así te hemos contado la victoria del Real Madrid ante el Atlético de Madrid en la Supercopa de España