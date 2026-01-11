La Guardia Civil detiene a seis menores miembros de un grupo criminal formado por los Trinitarios, los Blood y los Forty-Two en el norte de Madrid

Momento de la entrada de los agentes en las bases de la banda en la que han sido detenidos seis menores y se investiga a otras 11 personas

La Guardia Civil ha detenido a un grupo organizado formado por componentes de los grupos de los Trinitarios, los Blood y los Fortytwo, que conformaban un bloque único que actuaba en la localidad de Collado Villalba (Madrid) y que reactivó su actividad tras la salida de uno de los menores de un centro de internamiento.

Según informa el Cuerpo, en total hay seis menores detenidos y once investigados por su presunta implicación en delitos de pertenencia a organización criminal, lesiones, amenazas y robos con violencia.

La investigación comenzó en los últimos meses del 2025, cuando los agentes detectaron un repunte de agresiones violentas cometidas en la zona noroeste de la Comunidad de Madrid y gracias a la investigación se averiguó que detrás de dichos ataques estaban grupos violentos juveniles y se pudo identificar a los responsables.

De esta manera, “la operación ha permitido poner fin al enfrentamiento entre los grupos violentos juveniles de los Latin Kings y la alianza encabezada por los Trinitarios. Tenían planificadas acciones de venganza y de agresión entre rivales y se llegó a producir un apuñalamiento en un enfrentamiento”, explican desde la Benemérita.

Todos los detenidos e investigados han sido puestos a disposición judicial. Los menores de edad fueron presentados ante la Fiscalía de Menores, quien decretó el ingreso en prisión de cuatro de ellos.

Los trinitarios

Los Trinitarios son una de las bandas juveniles violentas con mayor implantación en la Comunidad de Madrid. De origen dominicano, su presencia en la región se consolidó a partir de la década de 2000 y, según datos policiales, mantienen una estructura jerárquica y una organización territorial dividida en capítulos o “coros”, con especial incidencia en barrios del sur y del este de la capital y en municipios del área metropolitana.

Objetos incautados en las redadas (Guardia Civil)

Las fuerzas de seguridad sitúan a los Trinitarios entre los grupos más activos en cuanto a captación de menores, a menudo en entornos escolares o de ocio juvenil, y los vinculan a delitos como agresiones, robos con violencia y amenazas. En los últimos años, las operaciones policiales han detectado alianzas puntuales con otros grupos violentos juveniles, como ocurre en este caso con miembros de los Blood y los Fortytwo, con el objetivo de reforzar su control territorial y hacer frente a bandas rivales.

La Guardia Civil y la Policía Nacional consideran que los Trinitarios mantienen una rivalidad histórica con otros grupos latinos, sobre todo con los Latin Kings. En la Comunidad de Madrid ambas organizaciones compiten por territorio, influencia y captación de jóvenes. Según informes del Observatorio de Bandas Latinas y fuentes policiales, los Trinitarios son una de las bandas más numerosas y activas de la región, con presencia consolidada en numerosos barrios (como Vallecas, Villaverde o Fuenlabrada), y suelen identificarse por sus colores y símbolos particulares.

Por su parte, Los Latin Kings tienen una historia de presencia en la Comunidad desde hace años y cuya actividad se centra últimamente en su reactivación tras su desarticulación policial, por lo que buscan recuperar terreno en zonas como Getafe, Leganés, Alcorcón y otros distritos del sur y sur-este de Madrid.