Detenido por agresión sexual e intento de asesinato un hombre con antecedentes en EEUU

Barcelona, 3 may (EFE).- Los Mossos d'Esquadra han detenido a un hombre de 30 años en Arenys de Mar (Barcelona) como presunto autor de un intento de asesinato y agresión sexual a una mujer a la que previamente había aislado y extorsionado, y que tenía antecedentes por hechos similares en los Estados Unidos.

En un comunicado difundido este domingo, la policía autonómica ha informado de que la investigación comenzó a mediados de febrero, tras el ingreso de la víctima en estado muy grave en la UCI de un hospital de Barcelona con lesiones de gran gravedad compatibles con una agresión sexual, además de diversas fracturas.

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El detenido usaba diversos perfiles falsos para contactar con mujeres mediante aplicaciones de móvil y conoció de esta forma a la víctima.

Una vez ganada su confianza, la extorsionó para obtener dinero, la aisló progresivamente de su entorno familiar y, en última instancia, la agredió sexual y físicamente, según la policía.

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Los investigadores fueron conocedores de que el sospechoso tenía antecedentes en los Estados Unidos por hechos similares y lograron detenerlo el pasado 16 de abril en Arenys de Mar.

El detenido pasó entonces a disposición judicial acusado de los delitos de asesinato en grado de tentativa, detención ilegal, agresión sexual, delitos contra la integridad moral y extorsión.

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Según explican los Mossos, la embajada de los Estados Unidos trasladó oficialmente a este cuerpo de seguridad su agradecimiento y su reconocimiento por la "rapidez" de la actuación y la "colaboración" mantenida en todo momento. EFE

(Vídeo)

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