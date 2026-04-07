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Despliegue encubierto: fuerzas ucranianas establecieron una operación secreta en Libia para golpear una flota rusa

Nuevos detalles salen a la luz sobre el acuerdo que permitió el uso de territorio del norte de África para atacar un buque en el Mediterráneo

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El Arctic Metagaz transportaba 61.000 toneladas de gas natural licuado cuando fue atacado en el Mediterráneo (Reuters)
El Arctic Metagaz transportaba 61.000 toneladas de gas natural licuado cuando fue atacado en el Mediterráneo (Reuters)

Funcionarios libios confirmaron que fuerzas ucranianas se desplegaron en el oeste del país africano y establecieron una operación secreta, respaldada por países occidentales, para lanzar ataques contra embarcaciones rusas en el Mediterráneo.

La acción estuvo marcada por el uso de territorio y recursos militares libios, y fue revelada después de que el petrolero ruso Arctic Metagaz fuera atacado en principios de marzo, incidente que sirvió como punto de partida para dar a conocer los detalles de la colaboración clandestina entre el gobierno de Trípoli y Ucrania.

La presencia de efectivos ucranianos en Libia fue articulada a través de un acuerdo encubierto con el gobierno del primer ministro Abdul-Hamid Dbeibah, proceso que contó con el respaldo de Estados Unidos y otros países occidentales.

Abdul-Hamid Dbeibah mantiene el control del gobierno reconocido internacionalmente en Trípoli (Europa Press)
Abdul-Hamid Dbeibah mantiene el control del gobierno reconocido internacionalmente en Trípoli (Europa Press)

Este despliegue se realizó de manera gradual durante los meses previos al ataque y se centró en bases militares ubicadas en la ciudad costera de Misrata, además de otras instalaciones en Trípoli y en la localidad de Zawiya. Los funcionarios libios que brindaron detalles sobre la operación solicitaron anonimato, ya que se trata de un asunto confidencial.

La operación secreta permitió a los equipos ucranianos utilizar tecnología de drones desde suelo libio para alcanzar objetivos en el Mediterráneo central, una estrategia que se mantuvo fuera del debate público hasta la revelación de los hechos.

Los drones empleados han permitido ataques a objetivos marítimos a gran distancia de Ucrania (AP foto/Efrem Lukatsky)
Los drones empleados han permitido ataques a objetivos marítimos a gran distancia de Ucrania (AP foto/Efrem Lukatsky)

El ataque más visible de esta maniobra fue el realizado contra el Arctic Metagaz, un petrolero de bandera rusa con 61.000 toneladas de gas natural licuado, que sufrió graves daños tras ser alcanzado cerca de aguas maltesas.

El barco quedó a la deriva frente a la costa de Libia y los 30 tripulantes a bordo fueron rescatados y trasladados a Bengasi, según indicó la Autoridad Marítima de Libia.

El ataque contra el Arctic Metagaz ocurrió cerca de aguas maltesas a comienzos de marzo (Reuters)
El ataque contra el Arctic Metagaz ocurrió cerca de aguas maltesas a comienzos de marzo (Reuters)

El Arctic Metagaz está identificado como integrante de la flota fantasma rusa, utilizada por Moscú para transportar hidrocarburos en violación de las sanciones internacionales impuestas tras la invasión de Ucrania.

El Fondo Mundial para la Naturaleza (WWF) reportó que las condiciones meteorológicas adversas y los fuertes vientos impidieron que el petrolero fuera remolcado a una zona segura, lo que complicó la operación de rescate durante varias semanas.

El contexto internacional de la operación secreta en Libia cobró aún más relevancia ante las declaraciones del primer ministro de Eslovaquia, Robert Fico, quien acusó a la Unión Europea (UE) de tolerar los ataques ucranianos contra infraestructuras energéticas rusas, lo que, según su visión, podría poner en riesgo el suministro de combustible a Europa.

Fico, cercano al presidente ruso Vladimir Putin, criticó la actuación de Bruselas y sostuvo que Ucrania ha actuado al margen de los intereses europeos, señalando episodios como la destrucción del gasoducto Nord Stream y la cancelación de suministros energéticos.

Fico criticó la postura de la Unión Europea ante las acciones militares que afectan a Rusia (Reuters)
Fico criticó la postura de la Unión Europea ante las acciones militares que afectan a Rusia (Reuters)

Libia, país rico en recursos petroleros y frontera de seis naciones, se mantiene como un escenario de competencia internacional y tránsito para migrantes hacia Europa, lo que incrementa la presión sobre los gobiernos de la región y sobre la seguridad de las rutas energéticas.

(Con información de AP)

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