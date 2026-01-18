Firmado acuerdo para contratar conductores de camión de Turquía ante escasez en España

Madrid, 18 ene (EFECOM).- La asociación andaluza de transportistas Usintra y la Fundación Campus de Córdoba han firmado un protocolo con el Ministerio de Trabajo de Turquía para reclutar conductores de camión de ese país para ser contratados por empresas españolas ante la escasez de profesionales que hay en España.

En un comunicado, la patronal de transportistas Fenadismer ha explicado este domingo que el protocolo se ejecutará a través de la Dirección General de la Agencia Turca de Empleo.

Fenadismer ha señalado que, según las estimaciones del Gobierno turco, actualmente hay en ese país más de 300.000 conductores de camión en demanda de empleo.

El objetivo del acuerdo es el reclutamiento de conductores para su traslado, formación, legalización y posterior contratación por empresas de transporte españolas que demanden la incorporación de nuevos profesionales en sus plantillas.

La formación de los conductores turcos para que obtengan las titulaciones exigidas en España para la conducción de vehículos de transporte y el aprendizaje del castellano se llevará a cabo en el Campus FP de Córdoba, y el acuerdo incluye la manutención y alojamiento durante el periodo formativo.

Según Fenadismer, más de 30.000 ofertas de trabajo se quedan sin curbir en el sector del transporte de mercancías por carretera en España, lo que supone casi el 10 % del total de la población activa en el sector.

Además, señala que se está produciendo un envejecimiento progresivo, ya que la mayoría de los conductores se concentran en la franja de 45 a 55 años.

La patronal de transportes de mercancías estima que un tercio de los más de 390.000 conductores profesionales que actualmente trabjan en el sector en España se jubilarán en los próximos diez años.

El acuerdo con el Ministerio de Trabajo turco para contratar a transportistas de ese país se presentará el próximo 3 de febrero a empresas de transporte y entidades interesadas en una jornada informativa en el Campus FP de Córdoba. EFECOM