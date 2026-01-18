España no encuentra conductores de camión y ahora los busca en Turquía: la asociación andaluza firma un convenio con ese país

Una protesta de camioneros en Barcelona. (Albert Gea/Reuters)

Un convenio firmado entre la asociación andaluza de transportistas Usintra, la Fundación Campus de Córdoba y el Ministerio de Trabajo de Turquía facilitará la contratación de conductores de camión turcos para cubrir la falta de profesionales en España. El protocolo, gestionado a través de la Agencia Turca de Empleo, busca trasladar, formar y legalizar a estos trabajadores para integrarlos en empresas españolas del sector.

La patronal de transportistas Fenadismer destacó que el sector enfrenta actualmente la dificultad de cubrir más de 30.000 ofertas de trabajo, cifra que equivale a cerca del 10 % de la población activa en el transporte de mercancías por carretera en España. Además, las previsiones indican que aproximadamente un tercio de los más de 390.000 conductores profesionales que ejercen en el país se jubilarán en los próximos diez años.

Según estimaciones del Gobierno turco, en Turquía existen más de 300.000 conductores de camión en demanda de empleo. El plan contempla que los seleccionados reciban la formación necesaria en el Campus FP de Córdoba para obtener las titulaciones requeridas y dominar el castellano, mientras disfrutan de manutención y alojamiento durante el periodo formativo. La presentación oficial del acuerdo tendrá lugar el 3 de febrero en una jornada informativa dirigida a empresas de transporte y entidades interesadas en el Campus FP de Córdoba.

En busca de camioneros jóvenes

Este acuerdo se une a las distintas iniciativas de la industria para paliar la escasez de trabajadores. En mayo del año pasado, el Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible anunció una línea de subvenciones que permitirá a jóvenes acceder a la profesión de conductor profesional con una ayuda de hasta 2.000 euros.

La edad media en el sector del transporte por carretera revela el desafío: solo el 2,7% de los conductores de autobús y el 5% de los camioneros tienen menos de 25 años. Mientras tanto, un tercio supera los 55. Estos datos, proporcionados por el Ministerio, muestran que el relevo generacional es mínimo, en parte por los requisitos de edad para obtener los permisos: 21 años para camiones y 24 para autobuses. Las estadísticas contrastan con otros permisos: mientras el 47% de quienes obtuvieron el carné de turismo el último año tenía entre 18 y 20 años, solo el 17,8% de los nuevos conductores de camión se encontraba entre 21 y 24, y el 11,1% tenía entre 45 y 49.

El programa de ayudas públicas cubrirá los costes asociados a la obtención de los permisos C y D, necesarios para operar camiones y autobuses, respectivamente. Además, financiará las tasas de examen, los gastos de expedición y los exámenes psicotécnicos. La convocatoria contempla un presupuesto inicial de 500.000 euros. Los beneficiarios dispondrán de un año para completar el proceso formativo, con la posibilidad de prorrogarlo seis meses más en situaciones justificadas. El Ministerio sostiene en su campaña informativa que “ser conductor profesional significa tener trabajo seguro. Así de simple”. El mensaje busca atraer a una nueva generación con la promesa de estabilidad laboral y sueldos que, en el caso de los conductores de autobús, pueden oscilar entre 2.500 y 3.000 euros mensuales, según la ruta y otros factores.

