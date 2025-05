Sin camioneros jóvenes: Transportes lanza ayudas de 2.000 euros para fomentar el relevo generacional en conductores de camiones y autobuses

Deja en su testamento 3 millones de euros para construir un nuevo hospital y se destinan a un gimnasio: “Los deseos de la señora no fueron respetados” El centro de rehabilitación tampoco ha sido inaugurado y los que conocían a la mujer de 95 años están molestos porque no se ha cumplido su voluntad

Cómo eliminar la fascitis plantar Si no se trata correctamente, puede derivar en dolor crónico y generar complicaciones adicionales, como el espolón calcáneo