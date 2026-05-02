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Feijóo critica las "zancadillas" del Gobierno a Madrid y reclama pasar a una etapa de "acompañamiento" institucional

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El presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, ha aprovechado los actos institucionales del Dos de Mayo en la Real Casa de Correos celebrados este sábado en Madrid para denunciar la actitud de confrontación del Ejecutivo central hacia la Comunidad de Madrid.

Feijóo ha subrayado que la región no necesita "zancadillas", sino un "acompañamiento" real por parte del Gobierno de España para abordar los problemas que afectan a los ciudadanos .

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Durante su intervención, el líder del PP ha reivindicado el espíritu de 1808 como la representación de una "nación popular" basada en el ansia de libertad, independencia y soberanía .

En este sentido, ha destacado que el atractivo de Madrid reside en su "vitalismo y valentía", lo que atrae a cada vez más personas para vivir y trabajar, y ha defendido que el deber de un político responsable es apoyar este dinamismo en lugar de obstaculizarlo.

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LLAMADA A LA COLABORACIÓN EN SANIDAD, TRANSPORTE Y MIGRACIÓN

Para Feijóo, este "acompañamiento" institucional debe traducirse en un trabajo conjunto y en la búsqueda de soluciones a problemas estructurales.

Entre las prioridades señaladas, ha instado al Gobierno de la nación a sentarse con la administración autonómica para solucionar la huelga sanitaria que afecta a los servicios públicos desde hace casi un año.

Asimismo, ha reclamado una coordinación efectiva para diseñar políticas de infraestructuras y transporte público, así como una gestión ordenada de los flujos migratorios.

Sobre este último punto, el presidente de los populares ha enfatizado la necesidad de velar por la inmigración regular y de trasladar un mensaje claro: "a España se viene a aportar, a trabajar y a contribuir".

LOS PRESIDENTES AUTONÓMICOS COMO REPRESENTANTES DEL ESTADO

Feijóo ha recordado que los presidentes de las comunidades autónomas son los representantes del Estado en sus respectivos territorios y que, por tanto, las materias de sanidad, transporte, seguridad o migración deben "ser coordinadas".

"Estoy convencido de que los madrileños toman buena nota de lo que ha ocurrido y de lo que está ocurriendo desde hace años en la comunidad", ha sentenciado antes de concluir su intervención deseando un feliz día a todos los ciudadanos madrileños.

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EuropaPress

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