Juanma Moreno cree que su mayoría absoluta el 17M puede depender de 15.000 votos

Sevilla, 7 abr (EFE).- El presidente andaluz y candidato del PP a la reelección, Juanma Moreno, ha asegurado este martes que "es probable" que en las elecciones del próximo 17 de mayo su formación pueda lograr 1,5 millones de votos pero que la mayoría absoluta en Andalucía podría depender de unos 15.000, de los "restos" en las ocho provincias.

En una entrevista en El programa de Ana Rosa, en Tele5, Moreno ha señalado que no se plantea un futuro gobierno con Vox en Andalucía porque confía en lograr la mayoría suficiente para no depender de esta formación, de forma que "es probable" que su proyecto alcance un millón y medio de votos, que gane en las ocho circunscripciones pero que "por ocho restos" se puede quedar en 52 escaños.

"Esto va a estar muy ajustado y nadie puede dormirse en los laureles, ni nadie irse a la abstención, ni nadie irse a la playa ese día", ha subrayado Moreno, quien ha dicho que no le preocupa los argumentos en su contra que puedan poner encima de la mesa los demás partidos con asuntos como la inmigración, por parte de Vox, o la sanidad, por la izquierda.

Sobre el PSOE, ha indicado que la candidata del PSOE, María Jesús Montero, hizo un recorte de 1.500 millones de euros y despidió a 7.773 trabajadores cuando era consejera del Gobierno andaluz, al margen de que "dejó una herencia" de medio millón de personas en listas de espera "que no se conocían".

Respecto a Vox, le ha recordado que el PP está a favor de una inmigración "regulada, ordenada y planificada", y en contra del "descontrol" del Gobierno de Pedro Sánchez, pero ha advertido de que esta formación hace "hipérbole, modifica, manosea o manipulan ambas causas con un objetivo que es sacar voto, pero no atiende a la realidad".

Moreno ha apuntado que el PSOE "está en su peor momento" y no tendrá "ninguna opción" de formar gobierno tras las elecciones del 17 de mayo "y lo saben", por lo que lo único que está buscando es "mantener el resultado" actual -30 diputados- y "romper" la mayoría absoluta del PP.

Ha considerado que el PSOE podría mejorar el resultado porque "Sánchez se está escorando a la izquierda" hasta convertir a este partido en "más radical a la izquierda", pero ha advertido de que "no se nutre de nuevos votantes". EFE