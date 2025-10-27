España

“Tener mal ajustados los retrovisores puede hacer que tu viaje acabe en catástrofe”: un profesor de autoescuela explica cómo puedes hacerlo correctamente

Adoptar una posición segura al volante, con los retrovisores y asiento bien ajustados, es clave para conducir con comodidad y prevenir accidentes

Por María Rodríguez

Guardar
Autoescuelas 'Hoy voy' en su
Autoescuelas 'Hoy voy' en su cuenta de TikTok (@hoyvoyautoescuelas)

Obviando las múltiples ventajas de ir en coche, conducir es un acto peligroso y el riesgo de muerte es real, siendo los accidentes de tráfico la quinta causa de muerte en España y la principal entre jóvenes de 15 a 34 años. Las distracciones (33%), el exceso de velocidad (29%) y el alcohol (26%) son las principales causas de los accidentes mortales, que superaron los 1.154 en 2024, según la RTVE.

El profesor de la autoescuela ‘Hoy voy’ y creador de contenido (@hoyvoyautoescuelas en la cuenta de TikTok) avisa de otro motivo de accidente: “Tener mal ajustados los retrovisores puede hacer que tu viaje acabe en catástrofe”, explica en un vídeo publicado en sus redes. “Cuando los retrovisores no están bien regulados, se reduce el campo de visión y se generan más ángulos muertos o puntos ciegos. Esto hace que veamos peor al resto de los conductores cuando vamos a hacer algún tipo de desplazamiento”.

Para prevenir esto, el experto explicó a continuación cómo regular correctamente los retrovisores: Primero, hay que sentarse en la posición del conductor, con el asiento ya colocado correctamente en su sitio. Después, con el joystick, moverlo hasta que solo se vea la maneta trasera del coche.

¿Y si tu coche no tiene maneta trasera? “Tienes que ver 1/1000 del lateral trasero del mismo” explica el profesor. La línea del horizonte de la carretera, por otro lado, debe encontrarse en la mitad del espejo.

Además, avisa de la función del retrovisor interior de manera humorística: “El retrovisor interior no es para que veas lo guapo que eres cuando estás conduciendo”, comenta, “sino para que veas la ventanilla trasera entera”.

Consejos imprescindibles para conducir de forma segura con nieve o hielo.

Otras recomendaciones de posición al volante

A parte de la colocación de los retrovisores, existen otras recomendaciones importantes a la hora de conducir con la mejor visibilidad, seguridad y comodidad posible:

  • Separación con el volante: para una posición segura, se debe ajustar el asiento para que los codos queden ligeramente flexionados y las muñecas puedan apoyarse sobre la parte superior del volante con los brazos extendidos. Además, las manos deben ir en la posición de las 9:15 (o 10:10), y el volante debe estar a una distancia mínima de 25 cm del tórax por seguridad, previniendo complicaciones en caso de la activación de un airbag. 
  • Asiento y respaldo: la colocación del asiento debe permitir que se presionen los pedales con toda la planta del pie de forma cómoda y sin esfuerzo. Por otro lado, hay que atender también a la inclinación: la posición ideal es casi vertical, con la espalda y los hombros bien apoyados en el respaldo. Si está demasiado reclinado, el cinturón de seguridad puede no sujetarse correctamente (efecto submarino) y podría golpear contra el volante. ¿Y la altura? Hay que asegurar que la altura de los ojos esté por encima del volante, por lo que el asiento debe situar al conductor al menos siete centímetros por encima de la parte superior del volante. 
  • Conducción: a la hora de conducir, hay que evitar hacerlo en medida de lo posible con una sola mano. Utilizar ambas ofrece un mayor control del vehículo. Además, no se recomienda soltar el volante para que regrese solo a su posición central después de una curva; hay que acompañarlo suavemente.

Temas Relacionados

RetrovisoresConducciónSeguridadAutoescuelaConsejosVehículoAccidentesPrevenciónEspaña-SociedadEspaña Noticias

Últimas Noticias

Estas son las cinco parejas que pondrán a prueba su relación en ‘La isla de las tentaciones 9′: desde un año y medio de amor hasta once

Telecinco ha desvelado a las cinco parejas que se enfrentarán a la tentación en la próxima edición del reality show

Estas son las cinco parejas

La desgarradora historia de LunaNuova, la perra embarazada que sobrevivió ‘de milagro’ al abandono

Con una hernia y el útero medio colapsado, la perrita superó una cirugía de emergencia gracias al cariño de su rescatista

La desgarradora historia de LunaNuova,

Mar Flores señala la “violencia vicaria” de Carlo Costanzia padre que la alejó de su hijo mayor: “El libro no ha servido para nada”

Tras la publicación de sus memorias, la modelo ha confesado que el intento de acercamiento a su primogénito no ha surtido efecto por la relación que mantiene con su progenitor

Mar Flores señala la “violencia

Postura de la pinza: el ejercicio de yoga que alivia la tensión lumbar y cervical

Descubre los pasos que debes seguir para hacerla correctamente

Postura de la pinza: el

Esta es la edad a la que se alcanza una capacidad intelectual más alta, según un estudio

La estabilidad emocional y el culmen de la capacidad intelectual no se alcanzan en el mismo momento vital, de acuerdo a una nueva investigación entre universidades de Australia y Polonia

Esta es la edad a
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Puigdemont confirma la ruptura con

Puigdemont confirma la ruptura con el Gobierno de Sánchez: “No ha habido resultados suficientes. Al contrario, hemos reculado”

Junts decide por “unanimidad” romper su pacto de investidura con el PSOE tras tres horas de reunión

La jueza cerca a Carlos Mazón y solicita sus llamadas el día de la DANA para conocer qué pasó en la reunión del Cecopi

Podemos cree que las amananzas de Puigdemont no van a tumbar el Gobierno de Sánchez: “Lo puede hacer la vivienda y la inacción ante la especulación”

Koldo García pide al Supremo que la Guardia Civil investigue si el capitán que ahora trabaja para Ayuso buscó datos sobre él antes de que se abriera su caso

ECONOMÍA

El Ibex 35 vuelve a

El Ibex 35 vuelve a los años dorados de la burbuja inmobiliaria: supera los 16.000 puntos y alcanza su mayor cierre histórico

Super Once: esta es la combinación ganadora del sorteo del 27 octubre

El Ayuntamiento de Madrid permitirá solicitar pisos de alquiler asequible a ciudadanos que ganen hasta 66.000 euros anuales

“La forma de calcular tu pensión de jubilación va a cambiar en 2026”: una abogada explica cómo será

Comprueba los resultados del sorteo 3 la Triplex de la Once

DEPORTES

Michael Jordan lanza un tiro

Michael Jordan lanza un tiro libre por primera vez en años ante una cámara y confiesa que ha sido el más difícil: “Fue la canasta más gratificante”

Carlos Alcaraz se prepara desde hace semanas para el Masters 1000 de París en una instalación secreta: situada en El Palmar y diseñada por y para él

El guiño de Marruecos a Lamine Yamal en su momento más bajo: “Sentimos que es de los nuestros”

Dani Alves se hace predicador evangelista en redes tras su paso por la cárcel por ser acusado de violación

Las opciones de Carlos Alcaraz para asegurar el número uno del ránking ATP