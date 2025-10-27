“Tener mal ajustados los retrovisores puede hacer que tu viaje acabe en catástrofe”: un profesor de autoescuela explica cómo puedes hacerlo correctamente

Autoescuelas 'Hoy voy' en su cuenta de TikTok (@hoyvoyautoescuelas)

Obviando las múltiples ventajas de ir en coche, conducir es un acto peligroso y el riesgo de muerte es real, siendo los accidentes de tráfico la quinta causa de muerte en España y la principal entre jóvenes de 15 a 34 años. Las distracciones (33%), el exceso de velocidad (29%) y el alcohol (26%) son las principales causas de los accidentes mortales, que superaron los 1.154 en 2024, según la RTVE.

El profesor de la autoescuela ‘Hoy voy’ y creador de contenido (@hoyvoyautoescuelas en la cuenta de TikTok) avisa de otro motivo de accidente: “Tener mal ajustados los retrovisores puede hacer que tu viaje acabe en catástrofe”, explica en un vídeo publicado en sus redes. “Cuando los retrovisores no están bien regulados, se reduce el campo de visión y se generan más ángulos muertos o puntos ciegos. Esto hace que veamos peor al resto de los conductores cuando vamos a hacer algún tipo de desplazamiento”.

Para prevenir esto, el experto explicó a continuación cómo regular correctamente los retrovisores: Primero, hay que sentarse en la posición del conductor, con el asiento ya colocado correctamente en su sitio. Después, con el joystick, moverlo hasta que solo se vea la maneta trasera del coche.

¿Y si tu coche no tiene maneta trasera? “Tienes que ver 1/1000 del lateral trasero del mismo” explica el profesor. La línea del horizonte de la carretera, por otro lado, debe encontrarse en la mitad del espejo.

Además, avisa de la función del retrovisor interior de manera humorística: “El retrovisor interior no es para que veas lo guapo que eres cuando estás conduciendo”, comenta, “sino para que veas la ventanilla trasera entera”.

Otras recomendaciones de posición al volante

A parte de la colocación de los retrovisores, existen otras recomendaciones importantes a la hora de conducir con la mejor visibilidad, seguridad y comodidad posible:

Separación con el volante: para una posición segura, se debe ajustar el asiento para que los codos queden ligeramente flexionados y las muñecas puedan apoyarse sobre la parte superior del volante con los brazos extendidos. Además, las manos deben ir en la posición de las 9:15 (o 10:10), y el volante debe estar a una distancia mínima de 25 cm del tórax por seguridad, previniendo complicaciones en caso de la activación de un airbag.

Asiento y respaldo: la colocación del asiento debe permitir que se presionen los pedales con toda la planta del pie de forma cómoda y sin esfuerzo. Por otro lado, hay que atender también a la inclinación: la posición ideal es casi vertical, con la espalda y los hombros bien apoyados en el respaldo. Si está demasiado reclinado, el cinturón de seguridad puede no sujetarse correctamente (efecto submarino) y podría golpear contra el volante. ¿Y la altura? Hay que asegurar que la altura de los ojos esté por encima del volante, por lo que el asiento debe situar al conductor al menos siete centímetros por encima de la parte superior del volante.

Conducción: a la hora de conducir, hay que evitar hacerlo en medida de lo posible con una sola mano. Utilizar ambas ofrece un mayor control del a la hora de conducir, hay que evitar hacerlo en medida de lo posible con una sola mano. Utilizar ambas ofrece un mayor control del vehículo . Además, no se recomienda soltar el volante para que regrese solo a su posición central después de una curva; hay que acompañarlo suavemente.