Carlos Sobera cumple diez años al frente de ‘First Dates’: “Si ‘La Revuelta’ y ‘El Hormiguero’ tuvieran la misma carga publicitaria, no estarían por encima”

El presentador Carlos Sobera comparte sus pensamientos sobre el amor a primera vista, la competencia televisiva que enfrenta 'First Dates' y la difícil decisión de no participar en 'Supervivientes' este año.

First Dates cumple diez años de emisión ininterrumpida en televisión. Teniendo en cuenta el panorama televisivo actual, marcado por la volatilidad y los constantes cambios en los hábitos de consumo, el espacio presentado por Carlos Sobera se presenta como uno de los formatos que han resistido al paso del tiempo. Y es que lo que en el año 2016 comenzó como una apuesta diferente dentro de la parrilla televisiva se ha convertido, una década después, en uno de los pilares de la programación de Mediaset en España.

En este tiempo, el programa ha reunido a cerca de 23.000 solteros en más de 11.400 citas, convirtiendo su restaurante en uno de los escenarios más reconocibles de la televisión española. Pero más allá de los números, el verdadero legado de First Dates se mide en las historias de amor que han trascendido la pantalla. Relaciones improbables, conexiones inesperadas y perfiles muy diversos han pasado por sus mesas, siempre bajo una premisa clara: la tolerancia, el respeto y la normalización de cualquier tipo de vínculo afectivo. Un enfoque que, según su conductor, ha sido clave para entender su longevidad.

Carlos Sobera, presentador de 'First Dates'. (Cuatro)

En una entrevista para Infobae, el de Baracaldo habla de cómo han cambiado las relaciones tras su experiencia en First Dates. “Ha cambiado la forma, no de enamorarse ni de ligar, que sigue siendo exactamente la misma, pero sí las cosas que quieren los miembros de las parejas”, detalla el vizcaíno, agregando que es un punto que “ha cambiado bastante y se nota mucho en todos”.

El dardo de Carlos Sobera a ‘La Revuelta’ y ‘El Hormiguero’

Pese a ello, Carlos Sobera asegura que sigue creyendo en el amor a primera vista. “Existe, existió y siempre existirá y gracias a él sobrevivimos”, confiesta a este medio. A lo largo de una década, First Dates ha sido testigo del nacimiento de relaciones duraderas, algunas de ellas con final feliz y boda incluida. En total, el programa ha propiciado una decena de enlaces matrimoniales y ha sido el origen de 13 nacimientos, cifras que refuerzan su impacto más allá del entretenimiento.

Para celebrar este hito, Telecinco ha preparado una edición especial que promete ser un viaje emocional por la historia del programa. La cita será esta noche a las 21:45 horas, en un especial que ocupará todo el prime time y que reunirá a algunos de los protagonistas más recordados por la audiencia. Solteros emblemáticos, participantes que se hicieron virales, historias que dejaron huella y parejas que aún siguen juntas regresarán al restaurante donde todo comenzó. Un reencuentro cargado de nostalgia, pero también de celebración, que busca rendir homenaje al formato.

Miguel Ángel y Noelia en su cita de First Dates (Cuatro)

Otros de los puntos que ha tocado el conductor del espacio ha sido el tema de la competencia con otros formatos que se emiten en la misma franja horaria, tales como El Hormiguero o La Revuelta, y que no incluyen bloques de publicidad en sus emisiones, algo que sí sucede con First Dates. “Yo lo llevo muy bien porque demuestra que el programa es muy fuerte. Nosotros emitimos con mucha carga publicitaria y es normal porque estamos en una cadena comercial”, explica Sobera, agregando que “la competencia no lo hace”. “Están por encima de nosotros, pero no lo estarían tanto si tuvieran la misma carga publicitaria que First Dates. Eso es un motivo de orgullo porque quiere decir que el programa funciona, que la gente tiene interés de verlo y que después de la publicidad vuelve otra vez a nosotros".

El gran reto profesional de Carlos Sobera

La conversación con el también presentador de El precio justo... tomó otro tono cuando fue preguntado por si salida de Supervivientes, espacio en el que llevaba seis años presentando Tierra de nadie. “Me ha dado muchísima pena tener que dejarlo, pero también entiendo que por el bien de Supervivientes, de la cadena, por el mío y, sobre todo, por el bien del público, no puedo estar en todas partes. Entonces, al final tampoco te llega el tiempo y El precio justo... es diario. Algo hay que dejar y me tocó no hacer Supervivientes este año".

Carlos Sobera también ha hablado de María Lamela, sustituta de Laura Madrueño en Honduras. “A mí me ha gustado. Me parece una chica muy natural, muy fresca. Creo que desde el primer día, además, en la isla estaba como en su casa. O sea que fenomenal y además tiene algo fundamental en esta profesión, que es que le gusta lo que está haciendo y eso se nota. Eso se nota siempre", afirma. Por otro lado, Carlos Sobera también ha hecho un balance de sus más de 30 años de trayectoria profesional en la televisión para revelar cuál es su gran reto profesional: “Mi gran reto es el de siempre: continuar. Porque aquí, a veces tienes éxito y a veces tienes fracaso. Pero lo importante es estar ahí día tras día durante mucho tiempo. Eso es realmente el reto”.