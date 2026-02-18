España

La pareja de Makoke, Gonzalo Fernández, se sentará en el banquillo por presuntos malos tratos: “Va a ser juzgado por tres delitos de violencia doméstica”

La revista ‘Lecturas’ saca a la luz el delicado momento que atraviesa la expareja de Kiko Matamoros y su novio debido al proceso judicial de este

Makoke y Gonzalo Fernández en
Makoke y Gonzalo Fernández en una imagen de archivo (Europa Press / Pilar López)

Makoke atraviesa uno de los momentos más delicados de su vida personal justo cuando ultimaba los preparativos de su boda en Ibiza. Aunque había anunciado públicamente su intención de contraer matrimonio este año en la isla balear, su felicidad se ha visto ensombrecida por un revés judicial que afecta directamente a su prometido, Gonzalo Fernández.

Este miércoles, 18 de febrero, Lecturas ha tenido acceso a una información exclusiva que sitúa al novio de la colaboradora en el centro de un proceso judicial por presuntos delitos de violencia en el ámbito familiar. Según ha podido saber la publicación, la juez encargada del caso aprecia indicios de delito y ha dictado un auto de transformación que llevará a juicio a Gonzalo Fernández por maltrato físico, amenazas y vejaciones continuadas contra su expareja.

Makoke y Gonzalo pasean su
Makoke y Gonzalo pasean su amor por las calles de la capital. (Europa Press)

El procedimiento judicial se remonta a hechos ocurridos en 2017, pocos meses después de que la denunciante diera a luz. De acuerdo con la denuncia recogida en la instrucción, el publicista habría agredido presuntamente a la madre de su hija en dos ocasiones. La magistrada considera que existen elementos suficientes para que el acusado se siente en el banquillo por varios delitos de maltrato en el ámbito familiar, al entender que la denunciante habría sufrido un perjuicio tanto físico como psicológico.

Denunciado por su exmujer

En el auto judicial se incluyen, además, decenas de mensajes insultantes y amenazantes que habrían sido enviados por el acusado a su expareja. Parte de esas comunicaciones, según consta en la documentación, habrían sido escuchadas por la hija de ambos. Las conversaciones incorporadas al procedimiento contienen un extenso listado de descalificaciones y expresiones vejatorias. Según la información a la que ha accedido la revista del corazón, junto a los mensajes dirigidos específicamente contra la denunciante, también aparecen comentarios de menosprecio hacia las mujeres en general.

Makoke y su novio Gonzalo.
Makoke y su novio Gonzalo. (Instagram)

El director de Lecturas, Luis Pliego, adelantó parte del contenido de esta exclusiva durante su intervención en el programa El tiempo justo. “Gonzalo, el novio de Makoke, prometido, con el que se va a casar, va a ser juzgado por tres delitos de violencia doméstica”, explicó en directo. “El juez se ha pronunciado, ha concluido la instrucción, se produjo una denuncia hace unos meses. Él pasó una noche en el calabozo, fue un juicio rápido. Se abrió un periodo de instrucción. El viernes, el juez comunicó que va a ir a juicio. Estos presuntos delitos son hacia la expareja de Gonzalo, la que tuvo antes de conocer a Makoke”, añadió el periodista, detallando la evolución procesal del caso.

Pliego también se refirió a la actitud del acusado ante la situación judicial: “Es una persona que no ha hablado, por lo que sé, va a ser prudente. Mañana se publican en la revista Lecturas las fotografías de Gonzalo saliendo de los calabozos con Makoke esperando”. Y subrayó la dureza del auto judicial: “El auto del juez es durísimo. Incluye transcripciones de mensajes que presuntamente Gonzalo envió a su expareja que…”.

Makoke y su novio Gonzalo,
Makoke y su novio Gonzalo, romántico paseo para celebrar el cumpleaños del empresario (Europa Press)

Durante esa misma intervención televisiva, el director de la revista reveló que había contactado con la colaboradora para trasladarle la noticia. “He llamado a Makoke hoy, para darle la noticia”, explicó en directo. “Me ha dicho que no sabía de qué le hablaba, que no hay ningún juicio, que se había archivado”. Según relató, la propia Makoke aseguró desconocer la información que se publicará en exclusiva.

El pasado verano, además, ya circularon informaciones sobre la existencia de unas imágenes de Gonzalo saliendo de los juzgados tras pasar una noche en el calabozo. Entonces, Makoke se pronunció sobre la polémica en el programa Fiesta. “No me altera. Se está intentando empañar la boda, me parece de muy mal gusto. Sé cómo han sucedido las cosas. No hay nada que esconder”, aseguró entonces ante las cámaras.

Ahora, cuando la colaboradora había recuperado la ilusión por su próximo enlace, la publicación de esta información vuelve a situarla en una posición delicada. La expareja de Kiko Matamoros mantiene por el momento silencio público sobre las circunstancias actuales que rodean a su futuro marido. Según la información recabada por la revista, el juicio se celebrará a lo largo de 2026, aunque por ahora no se ha fijado fecha para la vista oral.

