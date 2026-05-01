Las acusaciones más impactantes de Koldo y Aldama en el juicio de las mascarillas: chistorras, mordidas en el PSOE y Pedro Sánchez en la diana

Víctor de Aldama y Koldo García, llegando a declarar. (Imágenes de Europa Press)

El juicio del ‘caso Koldo’ ha ido acumulando declaraciones que, lejos de aclarar lo ocurrido, han abierto nuevos frentes dentro de la causa. A medida que avanzan las sesiones en el Tribunal Supremo, los testimonios de los implicados dejan un relato fragmentado en el que conviven acusaciones de gran alcance, versiones que se contradicen y detalles que apuntan a posibles comisiones. Veamos en esta pieza cuáles han sido los momentos más impactantes de lo que llevamos de juicio.

Las supuestas “mordidas” del PSOE

Uno de los ejes del juicio gira en torno a las denominadas “mordidas”, término con el que se hace referencia a presuntas comisiones ilegales que empresas habrían pagado a cambio de adjudicaciones públicas. Según la versión de Víctor de Aldama, ese dinero procedente de constructoras se entregaba en efectivo, en sobres o mochilas, a Koldo García, a José Luis Ábalos o a su entorno, y una parte podría haber terminado vinculada al partido. En esta línea, el empresario apuntó incluso a una posible financiación irregular del PSOE.

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A estas afirmaciones se suman otros testimonios que confirman movimientos de dinero en metálico: el hermano de Koldo reconoció haber acudido en dos ocasiones a la sede socialista de Ferraz para recoger sobres, mientras que Patricia Uriz, expareja del exasesor, también admitió haber participado en estas recogidas y aseguró que los pagos se realizaban habitualmente en efectivo.

Joseba García, el hermano del exasesor ministerial Koldo García, ha reconocido este martes en el juicio en el Tribunal Supremo por las presuntas irregularidades en la compra de mascarillas que acudió dos veces a la sede del PSOE en la calle Ferraz de Madrid para recoger sobres con dinero. (Fuente: Tribunal Supremo)

Pedro Sánchez en el centro de las acusaciones

Aldama dejó uno de los momentos más llamativos del juicio al señalar a Pedro Sánchez como el “número uno” dentro de la supuesta trama. Una acusación de gran calado que, por ahora, no ha ido acompañada de pruebas y que tanto el Gobierno como el PSOE han rechazado de forma tajante.

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Frente a ese relato, Koldo García negó haber tenido contacto directo con el presidente desde su llegada a Moncloa, evidenciando el choque de versiones entre los principales implicados.

El empresario Víctor de Aldama, investigado en el 'caso Koldo', declara en la comisión de investigación y sitúa al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en la cúspide de la presunta trama. Según su testimonio, Sánchez era el 'escalafón uno' de la 'banda organizada criminal'.

El exasesor ministerial Koldo García declara sobre su relación con el presidente del Gobierno. García niega haber tenido comunicación con él una vez que ocupó la presidencia, aunque admite interacciones previas que atribuye a su carácter "campechano".

Prostitutas y favores personales

Otro de los focos de polémica se centra en los supuestos favores personales. Víctor de Aldama declaró que Koldo García le habría solicitado organizar encuentros con mujeres para el entonces ministro José Luis Ábalos durante viajes oficiales. Estas afirmaciones sugieren que la presunta trama habría ido más allá de los contratos públicos e incorporado también beneficios personales para algunos implicados.

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El empresario Víctor de Aldama detalla en su declaración cómo Koldo García le solicitó "organizar algo al jefe para que se relaje", refiriéndose a buscar y pagar a prostitutas para el entonces ministro José Luis Ábalos durante un viaje a México.

El caso de Jessica Rodríguez

La figura de Jessica Rodríguez se ha convertido en uno de los focos más sensibles del juicio, al combinar elementos personales y posibles irregularidades. Su relación con José Luis Ábalos, el pago del piso en el que residía, asumido por el entorno de la trama, y su posterior situación laboral han centrado varias declaraciones en el Supremo.

Durante las sesiones, se han incorporado, además, otros elementos que complican el relato, como las presiones personales que, según Koldo, habría ejercido sobre el exministro, o el movimiento de currículums hacia empresas públicas como Ineco.

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Jéssica Rodríguez, expareja de José Luis Ábalos, ha afirmado este martes, durante el juicio por los presuntos amaños en contratos de mascarillas, que el que fue ministro de Transportes le permitió elegir el piso ubicado en la céntrica Plaza de España de Madrid donde vivió: "Me dijo que mirara casas y que eligiera la que me gustara". (Fuente: Tribunal Supremo/Europa Press)

Pardo de Vera ha admitido este miércoles en el juicio del Tribunal Supremo cómo descubrió una relación personal que generaba un "claro conflicto de interés", lo que la llevó a llamar directamente al entonces ministro Ábalos para cancelar la continuidad del contrato.

El exasesor ministerial Koldo García declara que el exministro José Luis Ábalos sufría 'presión' por parte de una mujer que amenazaba con revelar detalles de su 'vida privada' si no se solucionaban sus problemas.

“Chistorras”: El lenguaje del dinero

“Chistorras”, “soles” y “lechugas” parecen tener otro significado para alguno de los implicados del caso, convirtiendo el uso de lenguaje en clave para referirse al dinero en uno de los puntos claves, tal y como adelantó la UCO. Durante su declaración, Koldo García reconoció que términos como “chistorras” se utilizaban para aludir a billetes de 500 euros, que, según su versión, habría recibido en ocasiones como compensación de gastos.

Sin embargo, esta interpretación no es compartida por todos los implicados. Patricia Uriz, expareja del exasesor, aseguró no reconocerse en los mensajes en los que aparece ese término y defendió la legalidad de las entregas en efectivo.

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Patricia Uriz, expareja de Koldo García, declaró como testigo en el Tribunal Supremo que no reconoce los términos ‘chistorras’, ‘soles’ y ‘lechugas’ como parte de su vocabulario, refiriéndose a los mensajes de WhatsApp investigados.

Pedro Sánchez desconoce qué significan chistorras, lechugas y soles y niega sobresueldos en PSOE.

El proceso se adentra ahora en un momento clave tras varias jornadas marcadas por declaraciones que se contradicen entre sí. Con muchos puntos todavía sin aclarar, la comparecencia de José Luis Ábalos, prevista para el lunes, se perfila como uno de los momentos más relevantes del juicio y puede ayudar a definir hacia dónde se inclina el relato de los hechos.