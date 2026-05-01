Las acusaciones más impactantes de Koldo y Aldama en el juicio de las mascarillas: chistorras, mordidas en el PSOE y Pedro Sánchez en la diana

El juicio del ‘caso Koldo’ ha ido acumulando declaraciones que, lejos de aclarar lo ocurrido, han abierto nuevos frentes dentro de la causa. A medida que avanzan las sesiones en el Tribunal Supremo, los testimonios de los implicados dejan un relato fragmentado en el que conviven acusaciones de gran alcance, versiones que se contradicen y detalles que apuntan a posibles comisiones. Veamos en esta pieza cuáles han sido los momentos más impactantes de lo que llevamos de juicio.
Las supuestas “mordidas” del PSOE
Uno de los ejes del juicio gira en torno a las denominadas “mordidas”, término con el que se hace referencia a presuntas comisiones ilegales que empresas habrían pagado a cambio de adjudicaciones públicas. Según la versión de Víctor de Aldama, ese dinero procedente de constructoras se entregaba en efectivo, en sobres o mochilas, a Koldo García, a José Luis Ábalos o a su entorno, y una parte podría haber terminado vinculada al partido. En esta línea, el empresario apuntó incluso a una posible financiación irregular del PSOE.
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A estas afirmaciones se suman otros testimonios que confirman movimientos de dinero en metálico: el hermano de Koldo reconoció haber acudido en dos ocasiones a la sede socialista de Ferraz para recoger sobres, mientras que Patricia Uriz, expareja del exasesor, también admitió haber participado en estas recogidas y aseguró que los pagos se realizaban habitualmente en efectivo.
Pedro Sánchez en el centro de las acusaciones
Aldama dejó uno de los momentos más llamativos del juicio al señalar a Pedro Sánchez como el “número uno” dentro de la supuesta trama. Una acusación de gran calado que, por ahora, no ha ido acompañada de pruebas y que tanto el Gobierno como el PSOE han rechazado de forma tajante.
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Frente a ese relato, Koldo García negó haber tenido contacto directo con el presidente desde su llegada a Moncloa, evidenciando el choque de versiones entre los principales implicados.
Prostitutas y favores personales
Otro de los focos de polémica se centra en los supuestos favores personales. Víctor de Aldama declaró que Koldo García le habría solicitado organizar encuentros con mujeres para el entonces ministro José Luis Ábalos durante viajes oficiales. Estas afirmaciones sugieren que la presunta trama habría ido más allá de los contratos públicos e incorporado también beneficios personales para algunos implicados.
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El caso de Jessica Rodríguez
La figura de Jessica Rodríguez se ha convertido en uno de los focos más sensibles del juicio, al combinar elementos personales y posibles irregularidades. Su relación con José Luis Ábalos, el pago del piso en el que residía, asumido por el entorno de la trama, y su posterior situación laboral han centrado varias declaraciones en el Supremo.
Durante las sesiones, se han incorporado, además, otros elementos que complican el relato, como las presiones personales que, según Koldo, habría ejercido sobre el exministro, o el movimiento de currículums hacia empresas públicas como Ineco.
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“Chistorras”: El lenguaje del dinero
“Chistorras”, “soles” y “lechugas” parecen tener otro significado para alguno de los implicados del caso, convirtiendo el uso de lenguaje en clave para referirse al dinero en uno de los puntos claves, tal y como adelantó la UCO. Durante su declaración, Koldo García reconoció que términos como “chistorras” se utilizaban para aludir a billetes de 500 euros, que, según su versión, habría recibido en ocasiones como compensación de gastos.
Sin embargo, esta interpretación no es compartida por todos los implicados. Patricia Uriz, expareja del exasesor, aseguró no reconocerse en los mensajes en los que aparece ese término y defendió la legalidad de las entregas en efectivo.
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El proceso se adentra ahora en un momento clave tras varias jornadas marcadas por declaraciones que se contradicen entre sí. Con muchos puntos todavía sin aclarar, la comparecencia de José Luis Ábalos, prevista para el lunes, se perfila como uno de los momentos más relevantes del juicio y puede ayudar a definir hacia dónde se inclina el relato de los hechos.
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