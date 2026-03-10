Espana agencias

Peramato defiende que García Ortiz es "fiscal hasta la médula" y dice que mantienen una relación de "apoyo absoluto"

La fiscal general del Estado, Teresa Peramato, ha defendido este lunes que su antecesor en el cargo, Álvaro García Ortiz, es, sobre todo, "fiscal hasta la médula", y ha señalado que ambos mantienen una relación de "apoyo absoluto".

"Álvaro siempre apoyará a cualquiera que ocupe la más alta representación de la Fiscalía General del Estado porque es un compañero sobre todo muy institucional y fiscal hasta la médula, de manera que apoyaría a cualquiera", ha declarado en el programa 'La Noche en 24 Horas' de 'TVE'.

Así se ha expresado durante su primera entrevista tras tomar posesión en el cargo más alto de la Fiscalía, después de que García Ortiz se haya convertido en el primer fiscal general del Estado condenado en España, tras imponerle el Tribunal Supremo (TS) una pena de dos años de inhabilitación por un delito de revelación de secretos contra Alberto González Amador, pareja de la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso.

Ante ello, Peramato ha indicado que, "por supuesto", ha hablado con García Ortiz durante este tiempo, y ha precisado que tienen una relación "buena". "Conmigo tiene una relación buena, siempre la hemos tenido y es el apoyo absoluto", ha remarcado.

Preguntada sobre qué le pareció la condena de su antecesor y por cómo vivieron el proceso, ha respondido que "con muchísima incertidumbre": "La Fiscalía siempre mantuvo una posición absolutoria porque entendimos que los hechos no eran constitutivos de delito. Esa posición se mantuvo durante todo el procedimiento, también en el acto del juicio oral (...) consideramos que la posición que ha mantenido la Fiscalía es la correcta".

En este sentido, respecto a si cree que ha quedado "deteriorada" o no la imagen del TS que condenó a García Ortiz, la fiscal ha esgrimido que "no es la primera vez" que se enfrentan a resoluciones de dicho tribunal en el que "el voto no sea mayoritario y haya votos particulares", argumentando que "eso no pone en entredicho tampoco el ejercicio de las funciones judiciales".

"ABSOLUTA AUTONOMÍA" EN LA DECISIÓN DE LA FISCALÍA SOBRE MAZÓN

Cuestionada también por el caso del expresidente de la Generalitat, Carlos Mazón, después de que la Fiscalía haya pedido al Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana que devuelva la causa a la jueza de la dana al no ver indicios suficientes contra Mazón, Peramato ha matizado que se trata de una solicitud con "absoluta autonomía" con el objetivo de poder discernir cuáles son las responsabilidades de cada uno de los investigados.

Así las cosas, ha aseverado que "las instrucciones tienen que ser exhaustivas y tienen que ser efectivas para poder ejercitar la acción penal": "El Ministerio Fiscal tiene que tener un acervo probatorio mínimo con lo que acusar. El fiscal ha considerado que la instrucción está conclusa y por eso ha pedido la devolución".

"Lo que ha concluido es que en este momento no podemos realizar esa imputación porque faltan diligencias de instrucción que habían sido acordadas que no han sido practicadas. Y lo que ha pedido es que se practiquen esas diligencias", ha resaltado.

