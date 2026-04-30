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La reina Letizia conquista con su look blanco ‘low cost’: chaqueta reciclada de firma española y zapatos Mary Jane

La pareja de Felipe VI ha asistido a la Fundación Secretariado Gitano y ha acaparado todas las miradas con su estilismo ‘total white’

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La reina Letizia de España asiste al diálogo con mujeres gitanas y la Fundación Secretariado Gitano (FSG) (Jack Abuin/ZUMA Press Wire)
La reina Letizia de España asiste al diálogo con mujeres gitanas y la Fundación Secretariado Gitano (FSG) (Jack Abuin/ZUMA Press Wire)

Este jueves, 30 de abril, Madrid ha sido el cómplice perfecto del último compromiso oficial de la reina Letizia esta semana. En una mañana marcada por la cercanía y el compromiso social, la consorte se ha trasladado a la sede de la Fundación Secretariado Gitano. Allí, la esposa de Felipe VI ha presidido un diálogo con mujeres gitanas, un encuentro fundamental para visibilizar los avances, retos y logros alcanzados en los últimos años en materia de igualdad, inclusión y cohesión social.

Más allá del profundo calado institucional del acto, la soberana ha vuelto a acaparar todas las miradas gracias a un estilismo que es, en sí mismo, una declaración de intenciones. La madre de la princesa Leonor ha confirmado su particular seña de identidad. Y es que, de nuevo, ha puesto de manifiesto su capacidad innata para elevar prendas básicas y atemporales a la categoría de alta costura, demostrando que la verdadera sofisticación reside en la sencillez.

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El Ministro Pablo Bustinduy y la reina Letizia asisten al encuentro con un grupo representativo de mujeres gitanas en la sede central de la Fundación Secretariado Gitano (José Ramón Hernando / Europa Press)
El Ministro Pablo Bustinduy y la reina Letizia asisten al encuentro con un grupo representativo de mujeres gitanas en la sede central de la Fundación Secretariado Gitano (José Ramón Hernando / Europa Press)

Para esta cita, Letizia ha rescatado de su vestidor una de esas piezas que demuestran su apoyo incondicional a la moda española. Como prenda superior, ha lucido una chaqueta estructurada de silueta recta con botonadura central, de Mango, en un blanco impoluto. No es una elección al azar; se trata de un diseño que ya forma parte de su fondo de armario y que ha lucido en ocasiones anteriores, lanzando un mensaje claro a favor de la sostenibilidad y el consumo responsable.

Al apostar por este tipo de prenda exterior, la monarca redefine la elegancia contemporánea con líneas depuradas y un corte impecable. Lejos de artificios, ha combinado la chaqueta con unos pantalones a tono, también de silueta fluida y recta, creando un efecto óptico de bloque monocolor —el siempre infalible total white— que aporta luminosidad y frescura a su imagen primaveral.

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La reina Letizia asiste al encuentro con un grupo representativo de mujeres gitanas en la sede central de la Fundación Secretariado Gitano (José Ramón Hernando / Europa Press)
La reina Letizia asiste al encuentro con un grupo representativo de mujeres gitanas en la sede central de la Fundación Secretariado Gitano (José Ramón Hernando / Europa Press)

Su eterno anillo de Corterno y joyas minimalistas

Uno de los puntos más analizados de sus apariciones públicas es, sin duda, el calzado. Consciente de la importancia de la funcionalidad en actos que requieren largos periodos de pie, Letizia ha optado por unos zapatos que aúnan tendencia y salud podológica. Se trata de un modelo Mary Jane de tacón ancho, de tipo ‘slingback’ y pocos centímetros, lo que facilita enormemente su caminar.

El diseño pertenece a Sézane, una de sus firmas francesas de cabecera. Este modelo bicolor, que combina el beige con el negro en la zona de la puntera al más puro estilo parisino, presenta una estructura con tiras en la zona del empeine que favorece la elegancia y aportan una mayor sujeción al pie al caminar. De esta manera, logra que el diseño no solo sea estéticamente perfecto, sino que se combine con la comodidad absoluta, una máxima que rige sus últimas elecciones tras sus conocidos problemas de pies.

La reina Letizia asiste al encuentro con un grupo representativo de mujeres gitanas en la sede central de la Fundación Secretariado Gitano (José Ramón Hernando / Europa Press)
La reina Letizia asiste al encuentro con un grupo representativo de mujeres gitanas en la sede central de la Fundación Secretariado Gitano (José Ramón Hernando / Europa Press)

En el apartado de joyería, la reina ha seguido la estela de la discreción. Ha lucido unos pendientes de diseño minimalista: dos pequeñas piedras redondas, tipo brillante, que aportan sencillez al conjunto final. Como no podía ser de otra manera, Letizia ha rematado el conjunto con su gran talismán: el anillo dorado de la firma italiana Coreterno. Esta pieza, que nunca se quita, esconde un mensaje lleno de romanticismo y profundidad literaria.

Para completar este equilibrado eco-chic de trabajo, la reina ha apostado por un maquillaje que resalta su belleza natural sin esconderla. En la misma línea de siempre, ya que la naturalidad forma parte de su personalidad cada vez que hace una aparición, ha lucido una piel luminosa y uniforme. Los tonos tierra han sido los protagonistas absolutos: sombras en marrones suaves, colorete sutil y labios en tono nude que aportan calidez y equilibrio al rostro. El resultado es un efecto discreto, pero cuidado, que armoniza perfectamente con el blanco de su vestuario y la solemnidad del encuentro con las mujeres de la Fundación Secretariado Gitano.

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