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Reino Unido eleva a “grave” el nivel de amenaza terrorista tras los ataques antisemitas producidos en Londres

El primer ministro se ha comprometido a tomar medidas para proteger a la comunidad judía, reconociendo que estaban asustados un día después del suceso

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Tras el ataque, producido este miércoles, el gobierno británico ha elevado a grave el nivel de alerta terrorista y ha prometido aumentar la protección a la comunidad judía.

El gobierno británico ha elevado a “grave” el nivel de amenaza terrorista tras los dos apuñalamientos vividos este miércoles en Golders Green (Londres), por lo que, según han informado desde el Centro Conjunto de Análisis del Terrorismo, un ataque terrorista es “altamente probable” en los próximos seis meses.

Tras el ataque, la policía logró reducir al sospechoso, identificado como Essa Suleiman, de 45 años, residente en el sureste de Londres que ya había sido derivado al programa de lucha contra la radicalización “Prevent” en 2020. Las víctimas del ataque producido con arma blanca fueron dos judíos, Shloime Rand, de 34 años, y Moshe Shine, de 76, que se encuentran estables, ingresados en centros hospitalarios de la capital.

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El jefe de la unidad antiterrorista, Laurence Taylor, ha afirmado que la policía revisará “todos los sucesos en todo el país” después de elevar la alerta a “grave”: “Mis equipos trabajarán con las fuerzas de seguridad para garantizar que contemos con las medidas de protección adecuadas y que se implementen las medidas de mitigación pertinentes. Colaboraremos con las comunidades que se verán afectadas por grandes eventos para que podamos mantenerlas lo más seguras posible”, ha declarado ante preguntas de la BBC.

Además, Taylor ha destacado que Reino Unido “lleva tiempo experimentando un aumento gradual de las amenazas terroristas, impulsado por un incremento del terrorismo tanto islamista como de extrema derecha”. También ha señalado que los casos “están aumentando en diversas ideologías” y, dentro de ese contexto, están observando “una mayor amenaza para las personas e instituciones judías e israelíes”.

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Una marcha contra los ataques antisemitas vividos en Londres, a 30 de abril de 2026 (REUTERS/Jack Taylor)
Una marcha contra los ataques antisemitas vividos en Londres, a 30 de abril de 2026 (REUTERS/Jack Taylor)

Por su parte, el primer ministro británico, Keir Starmer, se ha comprometido a tomar medidas para proteger a la comunidad judía en Reino Unido, reconociendo que los judíos estaban asustados un día después del ataque. Stramer ha prometido más presencia policial en las zonas judías, una campaña de represión contra quienes difunden el antisemitismo y nueva legislación para hacer frente a las amenazas patrocinadas por Estados como Irán.

El primer ministro es abucheado por la comunidad judía

Cuando el primer ministro se acercó este jueves a la zona donde se había producido el ataque fue abucheado por un pequeño grupo de personas que ondeaban pancartas con el lema “Keir Starmer, perseguidor de judíos”.

“La gente tiene miedo, miedo de mostrarse tal y como es en su comunidad, miedo de ir a la sinagoga y practicar su religión, miedo de ir a la universidad como judío, de enviar a sus hijos al colegio como judíos, de decirles a sus compañeros que son judíos”, ha afirmado en una declaración televisiva.

El primer ministro británico, Keir Starmer, durante su discurso televisivo tras los ataques antisemitas de Londres, a 30 de abril de 2026.
El primer ministro británico, Keir Starmer, durante su discurso televisivo tras los ataques antisemitas de Londres, a 30 de abril de 2026. (REUTERS/Jack Taylor)

En medio de llamados generalizados para que se tomen más medidas para proteger a los cerca de 290.000 judíos que viven en Reino Unido, Starmer ha afirmado que el Gobierno hará todo lo que esté en su mano “para erradicar este odio”, con mayores competencias para cerrar organizaciones que promuevan el extremismo y una campaña de represión contra los “predicadores del odio”.

Además, el Gobierno ha comunicado que acelerará la tramitación de una ley que permita el enjuiciamiento de personas que actúen como representantes de un grupo patrocinado por un Estado, de modo que puedan ser tratadas de la misma manera que los espías de los servicios de inteligencia extranjeros. “Necesitamos poderes más amplios para hacer frente a la amenaza maligna que plantean Estados como Irán, porque sabemos a ciencia cierta que quieren hacer daño a los judíos británicos”, ha declarado Stramer.

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