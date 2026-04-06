Carmen Lomana carga contra Kiko Rivera: “Todo por la pasta”

Carmen Lomana da duras críticas contra Kiko Rivera sobre el hijo de Isabel Pantoja. / Imagen de archivo - Atresmedia

Las declaraciones de Kiko Rivera sobre su expareja Irene Rosales en el programa ¡De viernes! han generado una nueva polémica, avivada por la reacción de Carmen Lomana sobre lo sucedido. La socialité ha criticado duramente la forma en que el DJ se ha dirigido a la madre de sus hijas, cuestionando su actitud y recordando episodios personales de la pareja. Según ha publicado 20 Minutos, Lomana ha defendido a Rosales y ha censurado con contundencia las palabras del artista: “Todo por la pasta”.

Kiko Rivera, separado de Irene Rosales desde agosto de 2025, ha afirmado en una intervención televisiva que su exmujer mantiene ya una relación con otra persona, Guillermo, e incluso ha señalado que reside en una vivienda que él sigue pagando. Este reproche se enmarca en una serie de comentarios sobre supuestas infidelidades mutuas y en la acusación de que Irene no se está “portando bien”. Rivera ha recalcado: “Esa casa donde vives es mía, porque la estoy pagando yo”.

En este contexto, Carmen Lomana ha respondido con vehemencia, calificando de “muy feo” que alguien se dirija en esos términos a la madre de sus hijos y subrayando que Rosales ha soportado situaciones difíciles, incluidas adicciones del DJ.

Qué ha dicho Carmen Lomana sobre Kiko Rivera en televisión: “No deja títere con cabeza”

La intervención de Carmen Lomana se ha producido después de conocer que Kiko Rivera había vuelto a lanzar críticas directas a su exmujer, generando repercusión tanto en el espacio televisivo como en distintos medios nacionales. La socialité ha manifestado su sorpresa al enterarse de que Rivera vuelve a arremeter contra la madre de sus hijas pequeñas.

“¡Uy qué malo este chico! Es que no deja títere con cabeza”, ha declarado Lomana, quien ha trasladado públicamente que considera a Irene Rosales una persona “muy buena” y ha reconocido que resulta difícil comprender cómo ha soportado la convivencia durante años con quien, en sus palabras, “ahora está que no se lo cree”.

Lomana también ha admitido no haber visto la entrevista completa, pero ha reiterado su postura al recalcar: “Que la madre de tus hijos te haya aguantado lo indecible, que seas capaz de decir eso, Kiko, es que yo a veces te quiero, quiero reconciliarme contigo porque ya te puse verde con todo lo que dijiste de tu madre y ahora me acabo de enterar que también lo has dicho de Irene, que creo que es una chica buenísima”.

Esta reacción ha ido acompañada de una reflexión irónica en la que Lomana se ha llegado a cuestionar: “Y aunque no lo sea, aunque sea una bruja, da igual, es la madre de tus hijos, ha sido tu mujer, te ha aguantado de todo, adicciones, de todo te ha aguantado. ¿De qué estamos hablando?”.

Las tensiones tras la ruptura y el papel de la opinión pública

El cruce de declaraciones entre Kiko Rivera e Irene Rosales sigue manteniendo repercusión mediática y el debate sobre los límites de lo privado y lo público en la vida de personajes conocidos. Las críticas del DJ hacia su expareja han rescatado rumores antiguos de posibles infidelidades y han añadido nuevos elementos de tensión a su relación personal y familiar. Carmen Lomana también ha aludido al desgaste que observa en la figura de Rivera, vinculando sus palabras a cuestiones económicas: “¿Todo por la pasta? Todo por la pasta”.

Kiko Rivera ha roto su silencio y ha hablado de los motivos que le llevaron a poner fin a su relación con la madre de sus hijas

Por su parte, la repercusión de la entrevista y las réplicas del entorno mediático —especialmente de figuras como Carmen Lomana, que mantiene relación con la familia Pantoja— ilustran cómo los conflictos de la expareja continúan siendo objeto de debate público. Según recoge La Nueva España, Lomana ha finalizado su intervención evidenciando desconcierto por el alcance de las acusaciones: “Yo ya me pongo y me quito las gafas porque quedo atónita”.