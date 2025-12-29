Bertín Osborne, enamorado de nuevo de una chica de 28 años: “Es de origen mitad brasileño y holandés. Está más feliz que nunca”

Bertín Osborne, tras revelar que se ha hecho la vasectomía: "No tengo secretos ni muertos en el armario". (EUROPA PRESS).

El 2025 ha sido, sin duda, uno de los años más intensos para Bertín Osborne. A sus 71 años, el presentador y cantante se ha visto envuelto en un torbellino mediático tras reconocer la paternidad de David, el hijo que tuvo con Gabriela Guillén. La relación con la madre del pequeño ha estado marcada por tensiones recientes, sobre todo debido a la manutención del menor, que, según Gabriela, Bertín aún no ha cubierto pese a sus promesas iniciales. Esta situación ha complicado la dinámica familiar y ha generado numerosos titulares sobre el enfrentamiento económico y afectivo entre ambos.

No obstante, a pesar de estos episodios, el artista parece haber encontrado un rayo de felicidad en su vida personal. Tal y como reveló Luis Rollán en el programa Fiesta este fin de semana, Bertín ha iniciado una nueva relación sentimental con una joven de entre 28 y 29 años llamada Sofía. “Está enamorado. Me lo ha ido contando gente de El Rocío muy cercana. No es la primera vez que está con esta chica. Es de origen mitad brasileño y holandés. Tiene 28-29 años, guapísima, simpática. Ojos verdes. Está muy volcado con ella y han estado en casa de amigos y en la fiesta de invierno de El Turronero" explicó el periodista.

Gloria Camila Ortega, presente en la misma fiesta, también ofreció su impresión sobre Sofía, describiéndola como una persona “monísima, educada y respetuosa” y resaltando la naturalidad con la que el presentador compartía su compañía. Los testigos coinciden en que Bertín parece más feliz que nunca, mostrando una faceta cercana y cariñosa que había permanecido más reservada en los últimos años. “Dicen que está más feliz que nunca. Está como si tuviese 20 años. Es su nueva ilusión“, matizó Rollán.

Bertín Osborne y Fabiola Martínez. (Europa Press)

Y añadió el director de la revista Lecturas: “No solo ha estado con ella en la fiesta, ha estado con los amigos de Bertín y con toda la naturalidad del mundo ha querido presentarla y ha estado cariñosísimo. Ha estado muy tranquilo sin esconderse. Está viviendo un momento muy bonito. No es amiga, es más. Hacedme caso. No sé cómo esto habrá caído en su familia".

Según la periodista María Eugenia Yagüe, la joven es "comercial de un concesionario de coches en Marbella. Es encantadora. Fueron a la fiesta de Navidad de El Turronero, donde no se pudieron utilizar móviles. Por eso no nos habíamos enterado. Me confirman que estaban juntos y que él está entusiasmado".

Sin embargo, pese a la evidencia del acercamiento, el propio Bertín ha querido matizar la interpretación de su nueva relación: según Paloma Barrientos, el cantante confirmó que ha visto a Sofía “tres veces en la vida” y calificó como “exageradas” las afirmaciones de que se encuentra enamorado, aunque no niega su cercanía con la joven: “Le he comentado que estaban dando muchos datos sobre lo que estuvieron haciendo en la fiesta y me dice que eso es verdad, que estuvo con esta chica a la que ha visto ‘tres veces en la vida’. ‘Que digan que estoy enamorado es de put* coña’. No niega a la chica, niega que esté enamorado".

Gabriela Guillén visita '¡De viernes¡' para hablar de su maternidad con Bertín Osborne.

En plena crisis con Gabriela Guillén

Esta noticia sobre el incipiente romance surge en un contexto delicado, apenas unos meses después de que Bertín y Gabriela protagonizaran un reportaje junto a su hijo, en el que el presentador mostraba su disposición a mantener una relación cordial con la madre del niño para asegurar el bienestar del menor. Sin embargo, recientes declaraciones de Gabriela en televisión confirmaban que Bertín no había cumplido con el pago acordado de la pensión alimenticia, lo que complicaba la situación y generaba tensiones económicas y emocionales entre ambos.

Marisa Martín-Blázquez, colaboradora de Fiesta, señaló que el presentador se siente frustrado y que la situación actual le ha llevado a replantearse la relación, tanto con Gabriela como con su hijo, aunque apunta a que Bertín mantiene proyectos que podrían solucionar algunos de los inconvenientes financieros, como un complejo hotelero en su finca de Sevilla.