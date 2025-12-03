Así fue el rescate de la Armada de un barco griego asaltado por piratas en el Océano Índico

Rescate de la Armada de un ataque pirata (EMAD)

La Armada ha participado en una sorprendente actuación en el Océano Índico. Un buque con bandera de Grecia había sido asaltado por piratas y los militares españoles acudieron en su rescata. Las Fuerzas Armadas españolas son un integrante fundamental de la ‘Operación Atalanta’, que trata de proteger a los buques de la piratería y otros riegos de la navegación en la zona del Cuerno de África.

Se trata de una misión de la Unión Europea (UE), que entendió hace años que el peligro al que se enfrentan los barcos comerciantes es uno de los problemas de seguridad en los que era necesario invertir y cooperar. De esta manera, el ataque a un barco griego pudo ser solventado por el despliegue colaborativo europeo.

En la actuación participaron distintos militares de élite, a través de la fragata ‘Victoria’ y un helicóptero, permitiendo plantar cara y vencer a la organización criminal. En muchas ocasiones, los piratas están armados con fusiles o incluso lanzagranadas, lo que lo convierte en un operativo de alto riesgo para las autoridades militares.

La operación 'Atalanta' (EUNAVFOR / Europa Press)

Rescate a un buque atacado por piratas

A comienzos de noviembre se registró un incidente relevante. El petrolero Hellas Aphrodite fue atacado a unas 700 millas náuticas de la costa de Mogadiscio por un grupo pirata. La fragata Victoria de la Armada española acudió en menos de un día al lugar del asalto, mientras que un avión D.4 Vigma del Ejército del Aire y del Espacio, con base en Yibuti, realizó vuelos de reconocimiento para mantener información actualizada sobre la embarcación. También participó un helicóptero SH-60F.

Los atacantes abandonaron el petrolero poco antes de la llegada de la fragata española. Tras acceder al barco, las fuerzas militares españolas liberaron a la tripulación refugiada en la ciudadela, proporcionándoles atención médica inicial y verificando que se encontraban en buen estado de salud. Los delincuentes optaron por huir para evitar el enfrentamiento y no arriesgarse a ser detenidos.

Videoconferencia con los contingentes españoles dn Líbano, Eslovaquia y en la Operación Atalanta (Ministerio de Defensa)

Actuación de la Armada en la operación

España desempeña un papel fundamental en la ‘Operación Atalanta’, la misión naval de la Unión Europea lanzada en 2008 para combatir la piratería en el Cuerno de África y proteger el tráfico marítimo internacional, especialmente los buques del Programa Mundial de Alimentos. Desde el inicio de la operación, la Armada española ha mantenido una presencia constante, desplegando fragatas, helicópteros, drones y equipos de operaciones especiales.

España no solo aporta medios materiales y humanos, sino que también lidera la misión desde el Cuartel General ubicado en la Base Naval de Rota (Cádiz) desde 2019, tras el traslado desde el Reino Unido por el Brexit. La participación incluye el envío regular de fragatas como la ‘Navarra’ y la ‘Victoria’, que han actuado como buques de mando y han intervenido en operaciones de rescate, como la liberación de la tripulación del mercante.

Además, España contribuye con equipos médicos, unidades aéreas y de Infantería de Marina, reforzando la seguridad en una de las rutas marítimas más estratégicas del mundo. La operación también ha evolucionado para combatir el narcotráfico y otras amenazas transnacionales en la región.