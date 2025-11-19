México

Generación Z, la juventud que desconfía de los partidos políticos

En los últimos años, una ola de rechazo hacia la política tradicional se ha extendido entre los jóvenes de esta generación

Guardar
La juventud en constante rechazo
La juventud en constante rechazo a la política tradicional. Crédito: Cuartoscuro.

La Generación Z —integrada por quienes nacieron a partir de 1997— es la primera que creció completamente inmersa en la era digital.

A pesar de vivir rodeada de información y tecnologías que permiten un acceso inmediato a diversas perspectivas, mantiene una profunda desconfianza hacia los partidos políticos y las instituciones tradicionales.

Con base en una investigación de la Revista de Ciencias Políticas y Sociales UNAM: “Falta de confianza en los partidos políticos en México: un análisis de la Encuesta Nacional de Cultura Cívica, 2020″, lo que muestra la Generación Z no es apatía, sino una forma distinta de relacionarse con lo público: más crítica, directa y distante de los mecanismos convencionales.

Los jóvenes han sido testigos del tránsito político de México durante más de dos décadas: desde los gobiernos del PAN con Vicente Fox y Felipe Calderón, el retorno del PRI con Enrique Peña Nieto y la llegada de Morena con Andrés Manuel López Obrador y ahora Claudia Sheinbaum.

CIUDAD DE MÉXICO, 02JUNIO2024.- Según
CIUDAD DE MÉXICO, 02JUNIO2024.- Según informes del INEGI quien menos votó en las elecciones del 2024, con una participación del 48.5%, fue la juventud de 20 a 24. FOTO: GALO CAÑAS/CUARTOSCURO.COM

Esta sucesión de administraciones, según su percepción, no ha logrado resolver problemas persistentes como la inseguridad, la precariedad económica, la desigualdad o la falta de oportunidades.

Por ello, el desencanto se ha acumulado de manera natural a lo largo de sus vidas, demuestra la investigación.

Razones del rechazo juvenil hacia la política tradicional

La distancia entre los jóvenes y los partidos políticos responde a una serie de factores que se han reforzado con el tiempo. Entre los motivos más recurrentes se encuentran:

Corrupción e impunidad: La exposición constante a escándalos públicos genera la idea de que los partidos operan bajo intereses propios y no ciudadanos.

Ineficacia institucional: Muchos jóvenes consideran que los gobiernos no han dado respuesta a problemas urgentes como seguridad, inflación o el costo de vida.

Falta de representación: Temas como salud mental, derechos LGBT+, igualdad de género o crisis climática no han recibido atención suficiente.

Desigualdad social: La generación ha crecido escuchando sobre pérdida del poder adquisitivo, crisis económicas y frustración laboral.

Impacto de redes sociales: Las plataformas revelan contrastes entre la vida cotidiana de los ciudadanos y la opulencia de algunos políticos.

Para la Generación Z, la política dejó de ser un instrumento de cambio y se convirtió en un escenario donde predominan intereses alejados de las necesidades reales.

La Generación Z rechaza la
La Generación Z rechaza la política de los partidos. (Infobae México/Jesús Abraham Avilés Ortiz)

Nuevas formas de participación: de lo digital a las calles

En un estudio del Congreso Latinoamericano de Ciencia Política (Los jóvenes mexicanos se encuentran frente a una nueva tendencia recesiva de la democracia), se expone que los jóvenes no rechazan la participación, sino a los partidos.

Su activismo se manifiesta principalmente en redes sociales, donde organizan movimientos, exponen denuncias y promueven causas que consideran prioritarias.

Generación Z usa la tecnología
Generación Z usa la tecnología como medio de manifestar ideas. - (Imagen ilustrativa Infobae)

La reciente “Marcha de la Generación Z” evidenció su capacidad de movilización. No siguen ideologías rígidas ni respaldan siglas partidistas; más bien, se articulan alrededor de causas específicas: seguridad, justicia, violencia de género, educación o bienestar económico. El enfoque temático sustituye al partidista y coloca las demandas sociales en el centro.

Democracia en duda y apoyos condicionados

El desencanto también alcanza al modelo democrático.

Diversos estudios documentan un creciente escepticismo hacia la democracia representativa y, en algunos casos, apertura a modelos de liderazgo más fuertes que garanticen estabilidad.

La cercanía gubernamental depende de
La cercanía gubernamental depende de apoyos económicos a los jóvenes. (FB: Programas para el Bienestar)

Durante el gobierno de López Obrador, el apoyo juvenil a Morena creció, influido en parte por programas como Jóvenes Construyendo el Futuro.

Sin embargo, muchos beneficiarios admiten que reciben los apoyos sin identificar el trasfondo político, lo que refleja una relación circunstancial y no una adhesión real.

En síntesis, la Generación Z no está desconectada: está decepcionada, exige resultados y busca nuevas formas de hacerse escuchar fuera de los partidos políticos.

Temas Relacionados

Generación ZDemocraciaMorenaPANPRIVotacionesPartidos Políticos

Más Noticias

Exatlón México: quién gana el Duelo de los Enigmas hoy 18 de noviembre

La tensión crece entre los competidores tras una serie de giros inesperados y rivalidades dentro de las pistas

Exatlón México: quién gana el

¿Qué exámenes o pruebas son necesarios para detectar el hígado graso en sus primeras etapas?

Diagnosticarlo en sus primeras fases es vital para prevenir futuras complicaciones

¿Qué exámenes o pruebas son

Vuelos demorados y cancelados en el AICM este 18 de noviembre

Si vas a tomar un vuelo en el aeropuerto capitalino, esta información te interesa

Vuelos demorados y cancelados en

Teotihuacan, Monte Albán y Calakmul: Las joyas arqueológicas que buscan un nuevo plan de protección

La actualización de los planes de gestión debe integrar dimensiones sociales, ambientales y económicas

Teotihuacan, Monte Albán y Calakmul:

Mika anuncia fecha de concierto en México: forma parte del cartel del Tecate Emblema

El cantante de “Love Today” regresa a CDMX y da spoiler de uno de los festivales más esperados

Mika anuncia fecha de concierto
MÁS NOTICIAS

NARCO

Detienen a cuatro policías municipales

Detienen a cuatro policías municipales de Jalisco vinculados con el CJNG

Operativo Pez Vela: en Colima detienen a 54 personas, aseguran drogas, vehículos y armamento

“Del Sacro”, el grupo delictivo dedicado a la extorsión telefónica y de comerciantes que opera en CDMX

Autoridades blindarán la Expo Feria Ganadera de Sinaloa para cuidar a los asistentes

Procesan a segundo implicado en homicidio de mando policiaco de la SSC, asesinado durante un robo en Chalco, Edomex

ENTRETENIMIENTO

La Granja VIP en vivo

La Granja VIP en vivo hoy 18 de noviembre: sigue la tarde de El Duelo

Exatlón México: quién gana el Duelo de los Enigmas hoy 18 de noviembre

Mika anuncia fecha de concierto en México: forma parte del cartel del Tecate Emblema

Markitos Toys solicita amparo en Mexicali ante posible detención

Conoce las 10 producciones más exitosas de Disney+ en México este inicio de semana

DEPORTES

Víctima asegura que Marco Antonio

Víctima asegura que Marco Antonio “Chiquimarco”, ex árbitro mexicano, no acudió a la audiencia por presunta violencia familiar

Dónde juegan los portugueses que golearon a la Selección Mexicana Sub-17

La advertencia de Javier Alarcón a Cruz Azul previo al enfrentamiento contra Chivas en la Liguilla: “Va a necesitar volar”

Perro Bermúdez recuerda a Paco Villa y revela cómo fue diagnosticado de cáncer durante el Mundial Qatar 2022

Sergio Dipp arremete contra Raúl Jiménez tras quejarse de la afición: “Lo invito a que renuncie, total, no ha hecho nada”