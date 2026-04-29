Aimar Bretos (‘La noche de Aimar’): “La radio tiene una cosa maravillosa y es que la gente no te conoce por la calle”

Aimar Bretos presenta 'La noche de Aimar' en laSexta (Atresmedia)

Vivimos en una era del periodismo caracterizada por la inmediatez, el impacto y el ruido. Tres factores que actúan como un cóctel Molotov en contra de aquellos contenidos más sosegados y reflexivos. Y, en medio de esta vorágine, uno de los rostros más conocidos del mundo radiofónico ha decidido plantar una bandera blanca. Aimar Bretos, director de Hora 25 en Cadena Ser ha dado el salto a la pequeña pantalla con La noche de Aimar, un espacio emitido en horario prime time en laSexta que disecciona la actualidad con la calma de un cirujano. Y es que el gran reto del periodista es demostrar que, en los tiempos de consumo frenético, la verdadera rebeldía consiste en sentarse a escuchar.

Producido por Newtral, La noche de Aimar se caracteriza por huir de la espectacularización y de las estridencias para rescatar el valor del matiz y una charla sosegada. Eso sí, pese a que ha cambiado los micrófonos y las ondas por los focos y las cámaras, lo cierto es que el presentador de televisión no abandona su esencia. “El espectador, el oyente, el lector, la audiencia me vincula con la actualidad, pero también soy más cosas y quiero experimentarlas”, asegura el de San Sebastián en una entrevista para Infobae.

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Aimar Bretos en 'El faro' de Cadena SER. (SER)

El donostiarra también reflexiona sobre el reto que le supone compatibilizar la radio con la televisión y la pasión por descubrir rostros que, aunque anónimos, tienen vidas que “atrapan”. La gran pregunta que rodea este estreno es qué diferencia a este programa de la oferta televisiva actual. Para el de San Sebastián, la respuesta está en el ritmo. “Vamos a ir despacio en un ecosistema mediático que siempre corre. Haremos un programa de entrevistas muy calmadas”, explica con la seguridad de quien sabe que el silencio es, a veces, la mejor pregunta. “Me siento muy orgulloso de conseguir crear un clima que contribuya a que los invitados se abran y se cuenten a sí mismos. No es interrogándolos, sino acompañando ese proceso”.

El valor de los personajes anónimos

Y es que Aimar Bretos tiene claro que su valor diferencial es la pausa. “Nosotros vamos a intentar abrir un paréntesis en la conversación social que tenemos en el día a día, que es muy atolondrada. Queremos bajarle el volumen al día a día y sentarnos a escuchar sin urgencias”, detalla a este medio, agregando que su objetivo es que “el entrevistado llegue a un punto que aún no ha llegado hasta ahora en público”.

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En este sentido, el periodista define el proyecto como un “traje a mi medida”, donde los matices no son un estorbo, sino “el tesoro de la entrevista”. Aunque nombres como José Sacristán o Juan Diego Botto encabezan la lista de invitados del formato, el verdadero espíritu de La noche de Aimar reside en la pasión de quienes no salen en las portadas. En otras palabras, Bretos busca “gente que no tiene por qué estar relacionada con la actualidad del día”, desde la cultura hasta la medicina.

Aimar Bretos en la imagen de presentación de 'La noche de Aimar'. (laSexta)

Un ejemplo claro es su apuesta por Blanca Madurga, una de las urólogas más veteranas de España. “Es una señora que lo sabe todo. Hay mil preguntas que hacerle. Esos expertos que son apasionados de lo suyo y que no siempre tienen el juego que deberían en los medios, lo van a tener en este programa”, afirma. Y es que, para él, “la gente conocida a la que la audiencia todavía no conoce, pero que precisamente por su profesión o por su vida, que son apasionantes, van a atrapar a la audiencia”.

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Para Aimar Bretos, el criterio para elegir a estos protagonistas es casi instintivo. “Cuando alguien siente pasión por su tema, esa pasión se contagia. Si yo he notado que han conseguido contagiarme a mí esa pasión por un tema, es el detector perfecto”, asegura a este medio. “Estoy intentando traer una selección muy cuidada de personajes para que la persona que por la noche ponga la tele y nos vea diga ‘Ostras, ¿qué ha sido esto? ¡Qué bueno, qué interesante!’“.

Aimar Bretos, el nuevo fichaje de laSexta (Atresmedia)

Aimar Bretos, a caballo entre la radio y la televisión

Aimar Bretos no cambia la radio por la televisión; las suma. El compromiso con la Cadena Ser sigue intacto, aunque reconoce que el cambio es notable. “El periodismo que hacía hasta ahora no se veía y ahora voy a tener a doce cámaras mirándome”, comenta, definiendo este paso como un proceso de aprendizaje estimulante. A pesar de la exigencia física que supone dirigir un informativo nocturno y grabar un programa de televisión, Bretos descarta la palabra sacrificio. “Para mí el periodismo no es un peso, es algo que me gusta mucho. No va a ser un sacrificio, va a ser un privilegio dedicarle más tiempo”. Además, confiesa el orgullo que siente al formar parte de la familia de laSexta. “El otro día estaba viendo el vídeo que se hizo de la promo por el 20 aniversario y me ponía los pelos de punta salir ahí. Es una gran oportunidad”, admite a este medio.

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Por otro lado, aunque no niega que la acogida que vaya a tener el programa le genera incertidumbre, lo cierto es que Bretos prefiere centrarse en el contenido. Aunque no ignora los datos, asegura estar “combatiendo el pensar en ello”. “Las buenas audiencias llegarán si al espectador le fascina lo que hacemos. El contenido tiene que ser de la mayor calidad y para eso tengo que dedicarle todos los minutos de mi día a día a pensar en mi día a día y ya llegará el momento de pensar en los datos, pero ojalá que sean muy altos”.

Aimar Bretos presenta 'La noche de Aimar' en laSexta (Atresmedia)

Sobre la visibilidad y la fama que otorga este nuevo proyecto profesional, el periodista se muestra cauto, valorando la discreción que le ha brindado la radio durante años. “La radio tiene una cosa maravillosa y es que la gente no te conoce por la calle y eso es fantástico, es muy cómodo”, expresa, agregando que su prioridad absoluta sigue siendo el resultado final del programa, dejando el “vértigo” de la popularidad en un segundo plano. “Espero estar a la altura”, zanja.

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