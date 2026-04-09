La CNMV detecta que uno de cada diez ‘finfluencers’ vulnera las normas al aconsejar sobre inversiones y les amenaza con sanciones

La CNMV ha identificado a influencers financieros que han publicado recomendaciones de inversión directas sin cumplir las normas. (Pexels/Kampus)

La Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) ha intensificado el control sobre los llamados 'finfluencers’, los creadores de contenido financiero en redes sociales, tras detectar incumplimientos en una parte de sus actividades. En una revisión reciente que ha analizado cerca de un centenar de perfiles, el supervisor concluye que aproximadamente un 10% no respeta la normativa vigente o podría estar incurriendo en prácticas reservadas a profesionales autorizados.

El auge de estos perfiles, que acumulan miles e incluso millones de seguidores, ha llevado a la CNMV a reforzar su vigilancia ante el impacto que pueden tener en las decisiones de inversión de los ciudadanos, especialmente entre los más jóvenes.

El análisis se ha centrado en dos ámbitos principales: la difusión de recomendaciones de inversión dirigidas al público general y la posible prestación de asesoramiento personalizado, una actividad que requiere autorización expresa.

Recomendaciones bajo la lupa

Uno de los principales focos de preocupación para la CNMV es la forma en que algunos ‘finfluencers’ difunden recomendaciones de inversión. Según el organismo, se han identificado casos en los que estas recomendaciones no se presentan de manera clara, objetiva y completa, tal y como exige la normativa europea.

En concreto, se han detectado publicaciones que sugieren comprar, vender o mantener determinados activos sin explicar adecuadamente los riesgos o sin informar sobre posibles conflictos de interés. Este tipo de omisiones puede inducir a error a los inversores, que toman decisiones basadas en información incompleta.

La periodista y escritora Clara Nuño analiza el cambio en el modelo de influencia social, argumentando que los influencers se han convertido en la "teletienda" moderna, desplazando a figuras del mundo de la cultura como actores y actrices.

El supervisor recuerda que cualquier contenido que sugiera una estrategia de inversión —ya sea de forma directa o indirecta— puede considerarse una recomendación, independientemente del formato o del canal utilizado. Es decir, no es necesario que el mensaje se presente como una recomendación formal para que esté sujeto a la normativa.

Además, existe una diferencia clave entre recomendaciones directas, que proponen una acción concreta como comprar o vender, e indirectas, que, por ejemplo, fijan un precio objetivo. Ambas pueden tener implicaciones regulatorias, especialmente cuando proceden de perfiles considerados expertos.

Posible asesoramiento sin licencia

Otro de los aspectos más delicados detectados por la CNMV es la posible prestación de asesoramiento personalizado sin autorización. Esta actividad, regulada por la legislación española y europea, solo puede ser ejercida por entidades o profesionales registrados.

El organismo ha identificado varios perfiles que podrían estar ofreciendo recomendaciones adaptadas a las circunstancias personales de sus seguidores, lo que constituiría asesoramiento financiero. En estos casos, la CNMV contactará con los responsables para analizar su actividad y determinar si están incumpliendo la normativa.

De confirmarse estas prácticas, se les exigirá cesar inmediatamente en dicha actividad y se les informará de la necesidad de obtener autorización para poder continuar. El objetivo es proteger a los inversores y garantizar que reciben asesoramiento de profesionales cualificados, según ha informado el supervisor de mercados.

Promoción de productos fraudulentos

Durante la revisión, la CNMV también ha detectado un caso especialmente preocupante: un ‘finfluencer’ que promocionaba un chiringuito financiero, es decir, una entidad no autorizada que ya había sido advertida por el supervisor.

Ante esta situación, el organismo ha requerido la retirada inmediata de la promoción. Este tipo de prácticas son consideradas de alto riesgo, ya que pueden facilitar la captación de víctimas por parte de entidades fraudulentas.

La CNMV insiste en que la colaboración, consciente o no, con este tipo de plataformas puede tener consecuencias graves tanto para los inversores como para los propios creadores de contenido.

Advertencia de sanciones

El supervisor ha dejado claro que, si los ‘finfluencers’ no corrigen las irregularidades detectadas o no responden a los requerimientos, podrá iniciar procedimientos sancionadores. Aunque no se han detallado posibles multas, la legislación contempla sanciones económicas relevantes en función de la gravedad de la infracción.

Este endurecimiento del control responde al creciente peso de las redes sociales en el ámbito financiero. Cada vez más usuarios recurren a estos perfiles para informarse o tomar decisiones de inversión, lo que amplifica el impacto de cualquier mensaje.

La CNMV busca así reforzar la protección del inversor minorista y evitar prácticas que puedan distorsionar el mercado o generar pérdidas económicas.

Nuevas guías para inversores y creadores

Como parte de su estrategia, la CNMV ha anunciado que publicará en los próximos meses varios documentos y materiales divulgativos dirigidos tanto a inversores como a ‘finfluencers’. Uno de ellos estará enfocado en ayudar a los usuarios a entender el tipo de contenidos que circulan en redes sociales, así como sus posibles beneficios y riesgos. El objetivo es fomentar una mayor educación financiera y un consumo crítico de la información.

El segundo documento estará dirigido a los creadores de contenido y detallará sus obligaciones legales, especialmente en lo relativo a la emisión de recomendaciones de inversión y al asesoramiento personalizado.

Además, el supervisor prevé organizar una jornada con ‘finfluencers’ y anunciantes antes de que finalice el año. Este encuentro servirá para intercambiar puntos de vista y avanzar hacia un marco más claro y transparente.

Un fenómeno en expansión bajo control

El crecimiento de los finfluencers refleja un cambio profundo en la forma en la que los ciudadanos se relacionan con el mundo de las finanzas. Plataformas como Instagram, TikTok o YouTube se han convertido en canales habituales para difundir consejos de inversión.

Sin embargo, esta democratización de la información también plantea desafíos regulatorios. La CNMV busca encontrar un equilibrio entre permitir la libre circulación de contenidos y garantizar que estos se ajusten a la normativa y no pongan en riesgo a los inversores.

Con esta nueva revisión, el organismo pretende aclarar que el contenido financiero en redes sociales no está al margen de la ley, y quienes lo difunden deben asumir responsabilidades.