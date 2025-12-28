De la gestión de Cuerpo y el liderazgo de Ortega a la política errática de Trump: los ‘influencers’ de la economía española en 2025

Los personajes económicos del año 2025. (Montaje Infobae)

La economía española ha estado marcada en 2025 por personas que han influido en su evolución, unas favoreciendo su dinamismo hasta situar a España por tercer año consecutivo como el país con mayor crecimiento de la zona euro, y otras poniendo palos en las ruedas con aranceles que, por suerte para nuestra economía, no han tenido un impacto negativo.

Entre estas figuras se encuentran: Carlos Cuerpo, ministro español de Economía, Comercio y Empresa; Christine Lagarde, presidenta del Banco Central Europeo; Carlos Torres, presidente de BBVA; Josep Oliu, presidente de Banco Sabadell, Marta Ortega, presidenta de Inditex, y Donald Trump, presidente de Estados Unidos.

Carlos Cuerpo, ministro de Economía

Pocos podrían prever la buena evolución que iba a tener la economía española cuando Pedro Sánchez nombró en diciembre de 2023 a Carlos Cuerpo ministro de Economía, Comercio y Empresa en sustitución de Nadia Calviño.

Poco a poco, con un perfil bajo en los medios de comunicación y ajeno a la polémica, Cuerpo ha llevado a la economía española a liderar el crecimiento de los países de la zona euro en 2025. Es verdad que Calviño le marcó la senda colocando a España, durante su último año al frente del ministerio, a la cabeza del ranking, pero él supo mantener la posición los dos años siguientes, 2024 y 2025, y convertir a España en la locomotora de crecimiento de la eurozona.

El ministro de Economía, Comercio y Empresa, Carlos Cuerpo. Fernando Sánchez - Europa Press

Las cifras lo avalan: el Producto Interior Bruto (PIB) español cerrará el año con un incremento en torno al 2,9%, más del doble que el 1,3% de la zona euro. También ha conseguido bajar el déficit público hasta cerrar 2025 en torno al 2,5% del PIB y convertir a nuestro país en la gran economía del euro con mejores cifras de déficit. De esta manera cumple la senda acordada con Bruselas, que prevé reducir el desequilibrio presupuestario hasta el 0,8% del PIB en 2031. A la bajada del déficit se suma la de la deuda pública que se sitúa a cierre de 2025 en el 103%.

Estos porcentajes han hecho que los inversores consideren a España un país ‘de fiar’ para invertir, lo que ha contribuido a situar la prima de riesgo española en mínimos de 15 años y a que las agencias de calificación mejoren el rating soberano al considerar alta la solvencia financiera de nuestro país.

El impulso que Carlos Cuerpo ha dado a la economía española es también reconocido por los españoles, que durante este año le han situado como uno de los ministros mejor valorado en las encuestas realizadas por el Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS).

Christine Lagarde, presidenta del Banco Central Europeo

Los cambios en la política monetaria llevados a cabo por el Banco Central Europeo (BCE) este año han tenido consecuencias tanto en la macroeconomía española como en los ciudadanos, que han visto como las cuotas de sus hipotecas y los rendimientos de sus depósitos a plazo fijo subían o bajaban al ritmo que el Consejo de Gobierno del eurobanco, con Lagarde a la cabeza, movía ficha subiendo, recortando o congelando los tipos de interés.

Christine Lagarde, presidenta del BCE. REUTERS/Heiko Becker

A comienzos de 2025, el guardián del euro continuó con el ciclo de recortes de tipos iniciado en junio de 2024, como parte de una estrategia para apoyar la economía ante una inflación que se moderaba hacia el objetivo del 2%. Así llegó a junio de 2025, en que decidió bajar los tipos hasta el 2% y los ha mantenido congelados en ese porcentaje hasta el cierre del año.

Tras recortar los tipos de interés 200 puntos básicos desde junio de 2024, el eurobanco ha conseguido doblegar la inflación muy cerca de su objetivo del 2% e impulsar el crecimiento económico de la zona euro. En este escenario, los analistas prevén que 2026 sea un año de estabilidad monetaria y que el supervisor apenas mueva ficha respecto a las tasas y mantenga el precio del dinero cerca del 2% actual.

Carlos Torres, presidente de BBVA, y Josep Oliu, presidente de Sabadell

Los bancos han sido protagonistas este año porque han vuelto a repetir beneficios récord. Pero hay dos que han acaparado los medios de comunicación debido a una Oferta Pública de Adquisición (OPA) que tuvo un final imprevisto. Son BBVA y Banco Sabadell. Todo empezó cuando el banco vasco lanzó una opa, primero amistosa y luego hostil, sobre el catalán, que, contra todo pronóstico, fracasó después de 17 meses de ‘lucha’ y de ‘ataques y contraataques’ de sus dos presidentes Carlos Torres, de BBVA, y Josep Oliu, de Sabadell, defendiendo cada una su causa.

El presidente del BBVA, Carlos Torres Vila (d), y el presidente del Banco Sabadell, Josep Oliu (i). (Montaje de Infobae con imágenes de Europa Press)

BBVA descarriló en su objetivo de oferta de compra de acciones del Banco Sabadell, al no obtener ni el 26% del capital del banco catalán y muy lejos de su objetivo inicial de lograr al menos el 50%, lo que le hubiese dado el control. Este fracaso impidió la fusión de las dos entidades que hubiera dado lugar al segundo banco por negocio en España, sólo por detrás de Caixabank.

Tras la derrota de BBVA surgieron rumores de una posible dimisión de Carlos Torres, que él se encargó de aclarar diciendo que no pensaba dimitir. Al mismo tiempo que Oliu celebraba el desenlace de la operación y brindaba con cava por el futuro de su banco, repitiendo que Sabadell generaría más valor por separado.

Marta Ortega, presidenta de Inditex

Inditex, presidida por Marta Ortega, la hija pequeña de su fundador Amancio Ortega, ha vivido en 2025 uno de sus mejores años tras obtener beneficios récords y batir máximos históricos en Bolsa.

El gigante de la moda gallega cerró los primeros nueve meses de su ejercicio fiscal de este año, que va de febrero a octubre, con un beneficio neto récord de 4.622 millones de euros, lo que supone un crecimiento del 3,9% respecto al mismo periodo del año anterior.

Marta Ortega, presidenta de Inditex.

Unos números que superaron ampliamente las expectativas de los analistas tras acelerar su crecimiento y expandir sus márgenes en un entorno difícil. La multinacional facturó de febrero a octubre 28.171 millones de euros, un 2,7 % más en tasa interanual; sul margen bruto de explotación (ebitda) se elevó un 4,2 %, hasta 8.303 millones, y las ventas subieron un 4,9 %, hasta 9.814 millones.

No fueron los únicos máximos históricos de la compañía. Dos semanas después de presentar sus cifras, el 12 de diciembre, las acciones la cotizada más grande de la Bolsa española, registraron una subida del 1,85%, hasta situarse en los 56,1 euros por título, batiendo así sus máximos históricos cosechados hace un año, cuando se quedaron a las puertas de los 56 euros.

Los hijos de Amancio Ortega: la heredera de Inditex Marta, la multimillonaria Sandra y Marcos.

Tras estos números, la presidenta de Inditex, Marta Ortega, confesó el secreto de la compañía que le ha llevado a alcanzar este éxito: “Nuestro secreto ha sido siempre sencillo: la determinación de mejorar cada día y la mirada firme hacia el horizonte. El trabajo riguroso, el compromiso y el respeto son los motores que nos han traído hasta aquí y también las razones de mi enorme gratitud hacia todos vosotros”, dijo Ortega en su mensaje de Navidad a los trabajadores

Incidió en que apoyado en esos pilares, el grupo quiere seguir siendo un referente, no sólo por sus logros, “sino sobre todo por los valores que los sustentan”. Remarcó que la historia de Inditex “ha sido un largo recorrido, pero cada año vuelve a ser un punto de partida”.

Donald Trump, presidente de Estados Unidos

Los aranceles impuestos por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, a los países de la UE, que fijan un gravamen del 15% a los productos europeos, se han dejado notar en la balanza comercial española, pero con un impacto mínimo sobre nuestra economía.

El déficit comercial de España con Estados Unidos se situó en los diez primeros meses de 2025 en 12.018,2 millones de euros, cifra un 45,4% superior al saldo negativo de 8.664,6 millones de euros del mismo periodo de 2024. Entre enero y octubre, España efectuó exportaciones a Estados Unidos por valor de 13.967 millones de euros, un 7,9% menos que en los diez primeros meses de 2024.

Donald Trump, presidente de Estados Unidos. REUTERS/Jessica Koscielniak

No obstante, el incremento del déficit comercial del 45,4% apenas repercute en nuestra economía, ya que las ventas al país de Donald Trump durante los diez primeros meses del año, solo representaron el 4,3% del importe total de las realizadas al exterior por España.

No obstante, el inquilino de la Casa Blanca supone, en sí mismo, un riesgo no solo para la economía española, sino para la mundial, ya que sus declaraciones y amenazas pueden influir en el crecimiento al generar incertidumbre que haga a las empresas posponer o reducir sus inversiones y crear volatilidad que aumente el coste de financiación.