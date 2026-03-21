Sumar reivindica su plante en el Consejo y la presión al PSOE: "Sin nosotros lo que hay son giros a la derecha"

Durante la última reunión del Grupo Coordinador de Movimiento Sumar, Lara Hernández subrayó que la movilización de los sindicatos de inquilinos y de los colectivos en defensa del acceso a la vivienda resultó determinante para que el Ejecutivo aprobara la prórroga de los contratos de alquiler. Hernández mencionó que estos sectores, con su esfuerzo persistente, facilitaron lo que consideró una victoria relevante para millones de personas, aunque advirtió que el siguiente objetivo consiste en lograr la convalidación del decreto, ya que fuerzas políticas como Junts y el PNV manifestaron su falta de apoyo previo a dicha medida. Así, la líder de Sumar situó el reto en avanzar hacia la permanencia de estas políticas y en impedir que los grandes fondos de inversión obtengan ganancias a costa de las necesidades habitacionales de la ciudadanía.

De acuerdo con información publicada por la agencia Europa Press, Hernández defendió la presión ejercida desde Sumar al Partido Socialista Obrero Español durante las últimas negociaciones del plan anticrisis, señalando que la ausencia de su formación en el Ejecutivo desencadenaría un giro hacia políticas conservadoras, como rebajas fiscales y medidas a favor de los propietarios de viviendas y grandes empresas. Detalló que el viernes anterior, los ministros pertenecientes a Sumar decidieron no integrarse al Consejo de Ministros extraordinario mientras persistiera en el orden del día un decreto que, según la propia Hernández, incluía concesiones a posiciones de derecha y rebajas fiscales, pero carecía de avances sociales. Esta postura, afirmó, forzó una negociación contrarreloj entre los socios de gobierno, la cual derivó en la aprobación de dos decretos, uno de ellos destinado a prorrogar los contratos de alquiler.

Tal como consignó Europa Press, Hernández remarcó que la acción de su grupo en el seno del Ejecutivo frenó “regalos a Repsol” y evitó decisiones contrarias al interés social. En su intervención, defendió el papel de los cinco ministros de Sumar—Mónica García, Sira Rego, Pablo Bustinduy, Ernest Urtasun y Yolanda Díaz—quienes, resaltó, actuaron de manera responsable y transparente durante la negociación. Hernández sostuvo que estos ministros ejemplificaron el mandato recibido por Sumar en las urnas, al anteponer la defensa de intereses sociales en una negociación compleja y reñida.

En palabras transmitidas por Europa Press, Hernández expresó: “Ayer fue un día importante compañeros. Ayer fue el día en que Sumar, a través de sus cinco ministerios, le dijo al PSOE: 'Así no'. Que a su decreto de rebajas fiscales para hacerle guiños a la derecha le faltaba Gobierno, le faltaba coalición y le faltaba progreso. Es decir, le faltaba Sumar”. La dirigente enfatizó la necesidad de demostrar un compromiso sólido con el país, manifestando que la negativa a apoyar el decreto inicial formó parte de una estrategia para conquistar avances concretos para los trabajadores, a quienes consideró los principales destinatarios de las medidas impulsadas.

Europa Press detalló que la prórroga de los contratos de alquiler aprobada beneficiará a más de 1,5 millones de personas, según estimaciones de la dirigente. Hernández insistió en que el siguiente paso debe orientarse a consolidar estos derechos y aseguró que Sumar seguirá vigilante para evitar que la especulación financiera y los intereses de grandes fondos se impongan sobre las condiciones sociales de la población.

Durante la reunión, Hernández agradeció la participación de los sindicatos, quienes, según la portavoz, permitieron una mayor presión social sobre el Ejecutivo. Explicó que la fortaleza social exhibida por inquilinos y organizaciones movilizadas hizo posible mantener el enfoque de políticas de protección y el control de los márgenes de las empresas, manteniendo el propósito de evitar retrocesos.

Según reportes de Europa Press, Hernández reclamó la autoría de Sumar en la incorporación de elementos dirigidos a controlar los márgenes de beneficios empresariales dentro del plan anticrisis. Añadió que la negociación interna no solo evitó “giros a la derecha”, sino que permitió acuerdos centrados en atender el aumento del coste de la vida y las dificultares de los colectivos más vulnerables frente a la especulación y la inflación.

La dirigente reiteró su reconocimiento al conjunto de los ministros de Sumar, describiendo la actuación del partido en el Ejecutivo como una garantía para la continuidad de las políticas sociales. Hernández planteó que la presencia de la formación garantiza la existencia de un contrapeso ante propuestas que, en su opinión, podrían favorecer intereses empresariales u orientarse a medidas fiscales consideradas regresivas.

En cuanto al desarrollo de la sesión, Hernández explicó que la postura firme del viernes buscó marcar una línea clara en la negociación dentro del Gobierno de coalición. Insistió en la importancia de la claridad y la determinación en el momento de decidir con quiénes y en beneficio de quiénes se aprueban los decretos, sugiriendo que esta posición permitió asegurar una orientación social en los acuerdos definitivos.

La líder de Sumar manifestó la intención de la formación de mantener una estrategia de vigilancia continua sobre la convalidación parlamentaria de los decretos, subrayando que la protección de las personas en situación de alquiler y la limitación de márgenes para grandes empresas formarán parte central de las prioridades del partido en las próximas semanas. Hernández advirtió que las presiones externas, como las ejercidas por fondos de inversión, exigirán atención y unidad con las organizaciones ciudadanas para conservar los derechos recién aprobados.

De acuerdo con los últimos datos proporcionados por Europa Press, dentro del propio Gobierno persistieron diferencias relevantes durante la negociación, lo que llevó a la celebración de la sesión extraordinaria del Consejo de Ministros después de un importante retraso. Hernández detalló que Sumar decidió condicionar su participación al compromiso de aprobar los dos decretos que, a juicio del partido, representaron avances en materia de vivienda y control de sectores empresariales estratégicos.

En relación con la postura de las fuerzas parlamentarias Junts y PNV, Hernández reconoció la dificultad añadida de garantizar la entrada en vigor del decreto de alquiler, instando a continuar el trabajo desde el acuerdo y la presión pública para lograr su convalidación definitiva.

La reunión interna de Sumar sirvió además para reafirmar la voluntad de la formación de mantenerse como un actor clave dentro del Gobierno de coalición, con la vista puesta en evitar cualquier tipo de retroceso en materia de derechos sociales y de vivienda, objetivo para el que Hernández solicitó la colaboración de todos los sectores movilizados en favor del progreso social, de acuerdo con la información publicada por Europa Press.