Santander suspende temporalmente su programa de recompra de acciones de 5.030 millones

Banco Santander suspenderá desde mañana hasta el 26 de mayo su programa de recompra de acciones de conformidad con la normativa norteamericana aplicable a la adquisición de Webster Bank y debido a que la contraprestación de la operación de compra incluye acciones del banco, según ha informado este jueves la entidad a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).

La suspensión del programa, de 5.030 millones de euros, arrancará mañana viernes con motivo de la convocatoria de la junta general de accionistas del banco estadounidense Webster, que deberá pronunciarse sobre la adquisición, y concluirá el 26 de mayo de 2026, ambas fechas incluidas.

De este modo, Santander espera el programa de recompra se reanude el 27 de mayo de 2026, y que la duración indicativa del mismo se extienda ahora hasta el 20 de agosto de 2026, incluido.

Santander inició este programa de recompra de acciones el pasado 4 de febrero, estando prevista su finalización inicial el 21 de julio de 2026.

El objetivo de este programa es el de reducir el capital social del banco mediante la amortización de las acciones adquiridas.

Tan sólo un día antes de que se iniciara este programa, Banco Santander acordó la compra del estadounidense Webster Bank por 12.200 millones de dólares (10.323 millones de euros) con el objetivo de alcanzar una rentabilidad sobre capital tangible (ROTE) del 18% en Estados Unidos en 2028.