Santander, mejor banco en España y Europa, y BBVA, mejor banco en Latinoamérica, según The Banker

Santander ha sido elegido como mejor banco en España y Europa por la revista financiera The Banker, mientras que BBVA ha sido reconocido como mejor banco en Latinoamérica, durante una ceremonia celebrada anoche en Londres con la presencia de más de 300 banqueros y empresarios.

La publicación, propiedad del Financial Times, reconoce cada año la excelencia y el liderazgo de las entidades más destacadas del sector financiero a nivel mundial.

Según The Banker, Santander ha destacado este año por sus resultados récord, su resiliencia operativa y el avance en su transformación digital en sus principales mercados.

El jurado, según ha informado la entidad que preside Ana Botín, ha subrayado especialmente el impacto de su "amplia diversificación geográfica", la mejora en las calificaciones crediticias y la estrategia de crecimiento, reforzada por la adquisición de TSB en Reino Unido y el "sólido desempeño" del grupo en España, Portugal y Polonia.

Por ello, la publicación ha otorgado a Santander los premios de mejor banco en España, Portugal, Polonia y Chile, "por sus resultados financieros, sus iniciativas estratégicas, su innovación tecnológica y la calidad del servicio ofrecido a los clientes".

Asimismo, Santander también ha recibido el galardón de mejor banco transaccional en Latinoamérica.

Héctor Grisi, consejero delegado de Banco Santander, ha celebrado el reconocimiento otorgado por The Banker a la entidad. "Estos premios ponen de relieve el valor que estamos creando para nuestros accionistas y el avance decisivo que estamos logrando en nuestra transformación, lo que nos hará aún más competitivos y eficientes en los próximos años", ha subrayado.

"Quiero agradecer a todos nuestros empleados por su dedicación y compromiso para apoyar a los 178 millones de personas y empresas a las que damos servicio", ha añadido Grisi.

BBVA, MEJOR BANCO EN LATINOAMÉRICA

Por su lado, BBVA ha sido reconocido por la publicación británica como mejor banco de América Latina, un premio que ya recibió en 2023 y que le ha sido concedido de nuevo este año "por su liderazgo en innovación y el carácter pionero en su actividad sostenible".

BBVA también ha sido reconocido por The Banker como mejor banco en Argentina y Perú.

La entidad ha subrayado que The Banker ha destacado su "sólido" crecimiento en América Latina, con un incremento del crédito en todas sus franquicias y un beneficio neto atribuido al alza en toda la región.

En este sentido, el jurado de la publicación británica ha puesto en valor "los proyectos relacionados con Acción por el Clima y Crecimiento Inclusivo, con iniciativas como el programa de financiación sostenible en Argentina o la emisión de un bono social en Perú".

Para Jorge Sáenz-Azcúnaga, responsable global de Country Monitoring en BBVA, este premio supone un reconocimiento al compromiso de BBVA con América Latina, "un polo estratégico "para el banco y donde es inversor de largo plazo.

"Esta región tiene una fuente inagotable de talento, energía y crecimiento y, por ello, apoyados en la fortaleza de un grupo global como BBVA, seguiremos fortaleciendo nuestras franquicias, impulsando la innovación, la sostenibilidad y la inclusión financiera para ofrecer más oportunidades a aquellas personas, emprendedores, pymes y empresas que contribuyen al desarrollo de sus comunidades", ha añadido.

La revista The Banker fue fundada en 1926, y sus premios anuales 'Bank of the Year' están considerados unos de los más prestigiosos del sector y un estándar de referencia en la industria para medir la excelencia bancaria.

